Двама служители са убити при проверка на оръжия в Германия

Двама служители на окръжната администрация в Ноймаркт са убити при проверка на огнестрелни оръжия в Бернгау, провинция Бавария. По време на рутинната проверка притежателят на оръжията е открил огън срещу тях, съобщиха германската полиция и Баварското радио.

Жертвите са 54-годишна служителка и 45-годишен служител на администрацията. Те са проверявали дали оръжията на мъжа се съхраняват в съответствие с нормативните изисквания. В първите часове след стрелбата полицията съобщи за един загинал и един тежко ранен служител, но по-късно потвърди, че и двамата са починали.

Часове преговори и полицейска операция

След стрелбата заподозреният се е барикадирал в жилищна сграда. Районът е бил отцепен, а в операцията са участвали специални части, брониран автомобил и полицейски хеликоптер. Жителите са били призовани да останат по домовете си и да избягват района около сградата.

Полицията е установила телефонен контакт с мъжа и в продължение на часове е водила разговори с него. „Целта ни е, разбира се, да постигнем възможно най-безкръвно решение и затова използваме този контакт“, заяви говорителят на полицейското управление в Регенсбург Михаел Цашка.

След като заподозреният не се е съгласил да се предаде без съпротива, специалните части са щурмували сградата с използване и на взривни средства. При задържането 60-годишният германски гражданин е бил леко ранен в крака от полицейски изстрели. Той е откаран за медицинска помощ.

Мотивът все още не е известен

По данни на Баварското радио мъжът е признал пред полицията, че е произвел смъртоносните изстрели. Причината за нападението обаче все още не е съобщена. „За мотива в момента не можем да дадем информация“, заяви говорител на полицията, цитиран от германската агенция ДПА.

Сигналите за изстрели са подадени около 14:00 часа местно време. Двете тела са изнесени от сградата, а близките на загиналите служители са уведомени.

Източници: dariknews.bg, br.de, sueddeutsche.de