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Руски удар с управляема авиобомба порази Запорожие, има загинал и ранени
  Тема: Украйна

Руски удар с управляема авиобомба порази Запорожие, има загинал и ранени

9 Октомври, 2026 06:12, обновена 9 Октомври, 2026 06:47 976 17

  • запорожие-
  • руски удар-
  • управляема авиобомба-
  • войната в украйна

Ударът е нанесен в близост до жилищен блок, повредена е сградата и са се запалили автомобили

Руски удар с управляема авиобомба порази Запорожие, има загинал и ранени - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Мъж е загинал, а други двама души са ранени при руски удар с управляема авиационна бомба в Запорожие. Повредена е жилищна многоетажна сграда, а автомобили са се запалили вследствие на атаката.

Руските войски са нанесли удар с управляема авиационна бомба (КАБ) в близост до жилищен многоетажен блок в украинския град Запорожие през нощта срещу 9 октомври. Това съобщава украинската информационна агенция УНИАН, позовавайки се на изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин.

По първоначални данни е имало един ранен. Впоследствие информацията е актуализирана, като е потвърдена смъртта на мъж, а други двама души са получили наранявания.

По информация на украинската агенция ударът е нанесъл щети по жилищната сграда. В района са се запалили и автомобили.

Информацията за жертвите е потвърдена и от украинската информационна агенция „Укринформ“, която също съобщава за един загинал и двама ранени при руската атака.

Запорожие и областта продължават да бъдат подложени на руски въздушни удари, които създават риск за цивилното население и нанасят щети по жилищни и други граждански обекти.

Източници: УНИАН, Укринформ


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Някой

    15 33 Отговор
    Предполагам, че КАБ-а е паднал на поне 500 метра в страни от блока. Иначе, нямаше да има блок.

    06:19 09.10.2026

  • 4 Гост

    11 33 Отговор

    До коментар #2 от "УКРАИНЦИТЕ РАЗКОСТИХА МИЗЕРНА":

    ВСУ са неможачи! Да видим сега какво ще им пречи! От тревите и храстите е ясно, ама сега есента!!!

    06:20 09.10.2026

  • 5 Гост

    15 35 Отговор
    Цитат:
    Руските сили са нанесли удар с управляема авиобомба в близост до многоетажен жилищен блок в Запорожие.

    И какво е имало до блока? Щото ако русите са искали да го срутят ...

    06:22 09.10.2026

  • 6 Маринов

    10 27 Отговор
    Пишете какво е атакувала тази бомба, а не какво е станало след като е отклонена от системите за електронна борба. Мислите ли, че Русия ще стреля по своите с такива бомби? Вярвам на декларациите им. Иначе бомбата щеше да е в блока и от него и живущите няма нищо здраво и живо да е останало.

    Коментиран от #15

    06:27 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Нормално

    16 10 Отговор
    Това са възможностите на фашистите. Губят войната и затова убиват цивилни.

    06:50 09.10.2026

  • 12 И пак не са го уцелили:)

    1 24 Отговор
    Ударът е нанесен в близост до жилищен блок, повредена е сградата и са се запалили автомобили

    06:51 09.10.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 18 Отговор
    ЩОМ И ЧУГУНИЙ ПОЧНА ДА ПАДА В ЗАПОРОЖИЕ
    ....
    ЗНАЧИ БРАТУШКИТЕ СА МНОГО БЛИЗО ДО ГРАДА ;)
    ....

    Коментиран от #14

    06:54 09.10.2026

  • 14 На светлинни години

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    си от истината.

    Коментиран от #16

    07:00 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "На светлинни години":

    СУ34 ПУСКАТ БОМБИТЕ ОТ 60 ДО 120 КМ ОТ ЦЕЛТА ...
    ... НЕ СА ЧАК СВЕТЛИННИ ГОДИНИ

    07:04 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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