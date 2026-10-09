Руски удар с управляема авиобомба порази Запорожие, има загинал и ранени

Руските войски са нанесли удар с управляема авиационна бомба (КАБ) в близост до жилищен многоетажен блок в украинския град Запорожие през нощта срещу 9 октомври. Това съобщава украинската информационна агенция УНИАН, позовавайки се на изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин.

По първоначални данни е имало един ранен. Впоследствие информацията е актуализирана, като е потвърдена смъртта на мъж, а други двама души са получили наранявания.

По информация на украинската агенция ударът е нанесъл щети по жилищната сграда. В района са се запалили и автомобили.

Информацията за жертвите е потвърдена и от украинската информационна агенция „Укринформ“, която също съобщава за един загинал и двама ранени при руската атака.

Запорожие и областта продължават да бъдат подложени на руски въздушни удари, които създават риск за цивилното население и нанасят щети по жилищни и други граждански обекти.

Източници: УНИАН, Укринформ