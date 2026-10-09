Руски удар с управляема авиобомба порази Запорожие, има загинал и ранени

Руските войски са нанесли удар с управляема авиационна бомба (КАБ) в близост до жилищен многоетажен блок в украинския град Запорожие през нощта срещу 9 октомври. Това съобщава украинската информационна агенция УНИАН, позовавайки се на изпълняващия длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михайло Семикин.
По първоначални данни е имало един ранен. Впоследствие информацията е актуализирана, като е потвърдена смъртта на мъж, а други двама души са получили наранявания.
По информация на украинската агенция ударът е нанесъл щети по жилищната сграда. В района са се запалили и автомобили.
Информацията за жертвите е потвърдена и от украинската информационна агенция „Укринформ“, която също съобщава за един загинал и двама ранени при руската атака.
Запорожие и областта продължават да бъдат подложени на руски въздушни удари, които създават риск за цивилното население и нанасят щети по жилищни и други граждански обекти.
Източници: УНИАН, Укринформ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Някой
06:19 09.10.2026
4 Гост
До коментар #2 от "УКРАИНЦИТЕ РАЗКОСТИХА МИЗЕРНА":ВСУ са неможачи! Да видим сега какво ще им пречи! От тревите и храстите е ясно, ама сега есента!!!
06:20 09.10.2026
5 Гост
Руските сили са нанесли удар с управляема авиобомба в близост до многоетажен жилищен блок в Запорожие.
И какво е имало до блока? Щото ако русите са искали да го срутят ...
06:22 09.10.2026
6 Маринов
Коментиран от #15
06:27 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Нормално
06:50 09.10.2026
12 И пак не са го уцелили:)
06:51 09.10.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЗНАЧИ БРАТУШКИТЕ СА МНОГО БЛИЗО ДО ГРАДА ;)
....
Коментиран от #14
06:54 09.10.2026
14 На светлинни години
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":си от истината.
Коментиран от #16
07:00 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #14 от "На светлинни години":СУ34 ПУСКАТ БОМБИТЕ ОТ 60 ДО 120 КМ ОТ ЦЕЛТА ...
... НЕ СА ЧАК СВЕТЛИННИ ГОДИНИ
07:04 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.