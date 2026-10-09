Чехия гласува на местни и сенатски избори в първи тест за правителството на Бабиш

В Чехия днес и утре се провеждат местни и сенатски избори, които представляват първи тест за обществените нагласи към правителството на милиардера популист Андрей Бабиш, встъпило в длъжност през декември. Това съобщава ДПА, предава БТА.

Избирателните секции отварят в 14:00 ч. местно време, или 15:00 ч. българско. Гласуването ще продължи и утре.

Над 8 милиона избиратели с право на глас ще избират общински съвети в повече от 6200 района. В големите чешки градове основна тема по време на предизборната кампания беше недостигът на жилища.

Вот за една трета от местата в Сената

Изборите обхващат и една трета от местата в Сената - горната камара на чешкия парламент. Подобно гласуване се провежда на всеки две години.

Резултатите ще покажат дали либералната и консервативната опозиция ще успеят да запазят мнозинството си в камарата, или управляващите партии и техните съюзници ще спечелят позиции.

Президентът няма да гласува на местните избори

Президентът на Чехия Петър Павел привлече вниманието преди вота, след като обяви, че няма да може да гласува за общинския съвет в родното си село Черноучки, в северозападната част на страната. Причината е частно пътуване извън Европейския съюз.

„Президентът съжалява за грешката в планирането“, заяви неговият говорител.

При местните избори в Чехия не е предвидена възможност за гласуване по пощата.