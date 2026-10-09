Новини
Свят »
Австрия »
Австрийските социалдемократи избраха двама временни партийни лидери

Австрийските социалдемократи избраха двама временни партийни лидери

9 Октомври, 2026 08:56, обновена 9 Октомври, 2026 08:56 495 3

  • австрия-
  • социалдемократи-
  • лидери-
  • партийни лидери

Ева-Мария Холцлайтнер и Филип Кухер ще изпълняват функциите на председатели на АСДП до избора на нов лидер, а в партията се надяват Маркус Мартебауер да поеме поста след възстановяването си от онкологично заболяване

Австрийските социалдемократи избраха двама временни партийни лидери - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) избра председателката на женската си организация Ева-Мария Холцлайтнер и ръководителя на парламентарната група Филип Кухер за временно изпълняващи функциите на партийни лидери. Решението е било взето единодушно на заседание на партийното ръководство, съобщиха няколко негови членове след срещата, предаде австрийската обществена радио- и телевизионна компания ОРФ, предава БТА.

Още предварително беше известно, че от началото на следващата година финансовият министър Маркус Мартебауер трябва да заеме поста вицеканцлер.

Заради среща с колегите си от Европейския съюз Мартебауер не е участвал присъствено в заседанията на президиума и партийното ръководство. Във второто заседание той се е включил дистанционно.

В АСДП се надяват, че след пълното си възстановяване от онкологичното заболяване Мартебауер ще поеме и председателството на партията, съобщава ОРФ. Конгресът, на който ще бъде избран постоянен председател, трябва да се проведе през първото тримесечие на следващата година.

Засега няма издигнати кандидатури за поста, нито е взето решение за бъдещето на оттеглящия се партиен лидер Андреас Баблер. Преди няколко дни той заяви, че при всички обстоятелства иска да остане министър.

Според ОРФ обаче Баблер вече посочва, че е „обичайна практика“ вицеканцлерът сам да избира екипа си.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много зле са много

    1 1 Отговор
    Тежък нацизъм в цяла Австрия!
    Помагат на терористи и се правят ,че всичко е наред!

    Коментиран от #3

    09:03 09.10.2026

  • 2 техните социалдемократи какви са

    0 0 Отговор
    Австрийските социалдемократи избраха двама временни партийни лидери
    -;-
    Техните социалдемократи дали са изродени като нашите бузлуджански ментета

    09:41 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания