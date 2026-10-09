Австрийските социалдемократи избраха двама временни партийни лидери

Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) избра председателката на женската си организация Ева-Мария Холцлайтнер и ръководителя на парламентарната група Филип Кухер за временно изпълняващи функциите на партийни лидери. Решението е било взето единодушно на заседание на партийното ръководство, съобщиха няколко негови членове след срещата, предаде австрийската обществена радио- и телевизионна компания ОРФ, предава БТА.

Още предварително беше известно, че от началото на следващата година финансовият министър Маркус Мартебауер трябва да заеме поста вицеканцлер.

Заради среща с колегите си от Европейския съюз Мартебауер не е участвал присъствено в заседанията на президиума и партийното ръководство. Във второто заседание той се е включил дистанционно.

В АСДП се надяват, че след пълното си възстановяване от онкологичното заболяване Мартебауер ще поеме и председателството на партията, съобщава ОРФ. Конгресът, на който ще бъде избран постоянен председател, трябва да се проведе през първото тримесечие на следващата година.

Засега няма издигнати кандидатури за поста, нито е взето решение за бъдещето на оттеглящия се партиен лидер Андреас Баблер. Преди няколко дни той заяви, че при всички обстоятелства иска да остане министър.

Според ОРФ обаче Баблер вече посочва, че е „обичайна практика“ вицеканцлерът сам да избира екипа си.