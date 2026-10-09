Европейската мебелна индустрия алармира за рязък ръст на вноса от Китай

Европейската конфедерация на мебелната индустрия (EFIC) изрази тревога от нарастващия внос на мебели от Китай пред европейския комисар по търговията Марош Шефчович преди посещението му в Пекин на 8 октомври. Това съобщи Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), която членува в EFIC, предава News.bg.

Според конфедерацията увеличаващият се внос създава условия за нелоялна конкуренция и оказва пряк натиск върху европейските производители.

През 2025 г. стойността на вноса на мебели от Китай в Европейския съюз е достигнала 12,5 млрд. евро спрямо 8 млрд. евро през 2019 г. Това представлява увеличение от 55,6%.

Мебелният сектор в ЕС осигурява работа на около 1 милион души в приблизително 130 000 предприятия и генерира годишен оборот от над 100 млрд. евро. По данни на БКДМП това го превръща във важна част от европейската икономика. EFIC представлява около 80% от оборота на мебелната индустрия в Европа.

От конфедерацията предупреждават, че растящият внос води до загуба на производствени обеми, приходи и работни места за компаниите в ЕС, тъй като китайските мебели изместват продукцията им от пазара.

В повечето държави членки вече се наблюдават свиване на производството, закриване на предприятия, съкращаване на работни места и отлагане на инвестиции в сектора. В същото време европейските компании се сблъскват с все повече пречки при износа си за Китай, включително изисквания за стандарти, които не съответстват на международно признатите норми.

EFIC ще се включи в консултацията на Европейската комисия относно нов търговски инструмент, насочен към ограничаване на рисковете от стратегическа зависимост от една държава доставчик. Конфедерацията настоява предизвикателствата пред мебелния сектор да бъдат взети предвид в предстоящото съобщение на Европейската комисия за диверсификацията и икономическата устойчивост.

Натискът се усеща и от българските производители. Според анкета, проведена от БКДМП сред нейните членове през юли, две трети от фирмите в България са отчели спад в производството и продажбите, а 55% от износителите съобщават за влошаване на резултатите. Най-често посочваното предизвикателство е липсата на поръчки - проблем, който съответства на наблюдаваните тенденции в Европа.

„Подкрепяме EFIC в настояването Европейската комисия да отчете натиска върху мебелния сектор. Българските производители искат лоялни условия за конкуренция“, заяви председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков.