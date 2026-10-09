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Украйна е пред недостиг на гориво, цените ще се повишат
  Тема: Украйна

Украйна е пред недостиг на гориво, цените ще се повишат

9 Октомври, 2026 16:41 904 21

  • гориво-
  • бензин-
  • дизел-
  • украйна-
  • дунав

Експерт прогнозира дефицит на бензин след седмица и поскъпване с до 5 гривни за литър

Украйна е пред недостиг на гориво, цените ще се повишат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна може да се сблъска с недостиг на бензин след около седмица заради ограничаването на доставките по река Дунав. По този маршрут в страната постъпва до половината от горивото, а запасите по бензиностанциите са за между 10 и 14 дни, заяви пред УНИАН основателят на групата компании Prime и експерт по горивата Дмитрий Леушкин.

По думите му две румънски баржи са заседнали в Дунав, след което движението по реката е било преустановено. „Доставките в Украйна сега вероятно вървят само на 50%“, каза Леушкин, според когото при запазване на тази ситуация дефицитът може да се появи в рамките на седмица.

Дизелът може да достигне 105 гривни

Експертът очаква натоварването върху бензиностанциите да се увеличи. Според него поскъпването няма да бъде причинено единствено от евентуалния недостиг, а и от ръста на международните котировки.

Леушкин посочи като допълнителни фактори ограниченията върху износа на дизелово гориво от Китай, атаките на хутите в района на Баб ел Мандебския проток и обстрела около Ормузкия проток, който той свързва с Иран.

„В рамките на две седмици може да има ръст от 5 гривни“, прогнозира експертът. По думите му дизелът може да поскъпне до 105 гривни за литър, а бензинът – до 95 гривни, ако международните котировки и напрежението на пазара не спаднат.

Леушкин допълни, че Антимонополният комитет няма да позволи рязко увеличаване на търговските надценки. Той даде пример, че продавачите няма да могат да добавят произволно 10 гривни към цената днес и 20 гривни утре.

Горивата вече поскъпнаха през септември

Средната цена на бензин А-95 в Украйна е достигнала 89,09 гривни за литър на 1 октомври. Това е с 8,96 гривни повече спрямо началото на септември.

На 7 октомври средната цена на втечнения газ по бензиностанциите е била 44,81 гривни за литър. Бензинът А-92 е поскъпнал с 10 копейки и е достигнал 86,28 гривни за литър.

Ако доставките по Дунав останат ограничени, прогнозираното ново увеличение може да засегне най-вече цените на дизела и бензина през следващите една-две седмици. Към момента предупреждението за дефицит е прогноза на Леушкин, а не официално съобщение на украинските институции.

Източник: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Много се радвам! Браво!

    29 1 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    16:42 09.10.2026

  • 3 Сатана Z

    25 1 Отговор
    То в т.нар.Украйна и бензиностанциите са на привършване ,а тия за гориво реват.Да си купят,пазар голям.

    Коментиран от #19

    16:44 09.10.2026

  • 4 ааааа

    23 0 Отговор
    Украйна е една огромна каза без дъно и трябва да стои по далече от ЕС, защото ще ни източат и погълнат!

    16:45 09.10.2026

  • 5 Съдията

    28 1 Отговор
    Опаааа, е нали онзи ден някакъв "капацитет" обясняваше, че до недостиг на гориво в Украйна няма как да се стигне. Мъка, мъка либерастка.😂

    16:45 09.10.2026

  • 6 Феичка

    26 0 Отговор
    Нашите евтини ли са, че ще мисля Украйна?
    Заради тях всичко е скъпо.

    16:45 09.10.2026

  • 7 Гошо

    21 1 Отговор
    Е как така В Русия са тежи без гориво Я Марче хубаво си виж там инструкциите че да не останеш без гюндюлюк

    16:47 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нашмъркан потник

    13 1 Отговор
    Не е верно, щото “Ууукраинска ПРАВДА” каза, че в Русия нема яйца

    16:54 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горски

    15 0 Отговор
    Най ми е интересно как украинците броят руските загуби и обратното - руснаците -украинските? Сигурно имат споразумение за специални наблюдатели и броячи от другата страна на фронта? Защо , ВИНАГИ се дават само някакви данни за руските загуби? Досега НИКЪДЕ, в българските медии не съм прочел за УКРАЙНСКИТЕ загуби! Това случайност ли е ? Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед. Да ,зеленият просяк милионер може да брои милионите, които е откраднал от паричките които дадохме на неговата фашистка хунта..... Трудно може да преброи загубите на Русия, по-лесно му би било да преброим украинските загуби. Украйна да спира с ударите и да сяда намасата за преговори с Русия! Иначе Русия ще продължи да воюва докато не постигне целите си. Тук излиза и друг въпрос, дали Русия няма да превземе територия чак до Киев и да раздели града на източна и западна част като източната остане под руско управление, като в такъв случай няма да са нужни много мостове над реката, може да се остави само един за да има все пак някаква пряка връзка. При всички случаи дори да има и занапред държава Украйна, тя няма да съществува в досегашния си вид . А това вече очевидно руснаците правят за да изолират различни военни обекти по райони за да лишат украинската армия от възможности за маневриране и да нарушат и прекъснат снабдяването с оръжия боеприпаси и всички необходими неща ...и май го правят успешно!? Ето вече са оформени два котела в коит

    17:10 09.10.2026

  • 15 Факти

    11 1 Отговор
    Украйна е пред недостиг на гориво, цените ще се повишат и най-добре Украина да приключи

    Коментиран от #21

    17:14 09.10.2026

  • 16 Налудник

    12 1 Отговор
    Чудесна новина! Благодаря!

    17:14 09.10.2026

  • 17 ФАКТИ

    9 1 Отговор
    ЗАРАДИ ТЯХ ЕВРОПА Е В ФАЛИТ ,А НИЕ ИЗЧЕЗВОМЕ БЕЗ ВОЙНА.

    17:21 09.10.2026

  • 18 Урсулите:

    7 0 Отговор
    Зеленски, не се тревожи!
    Подготвили сме ти нови Двеста Милиарда евро,
    почакай само малко да се поуспокоят протестите в ЕС!

    17:40 09.10.2026

  • 19 фактите

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Украйна поне има гориво за разлика от така наречената Московия

    17:47 09.10.2026

  • 20 Маринов

    7 0 Отговор
    Интересно! До вчера само руски удари по жилищни сгради. Е с отломки и пат чат с дронове. За друго Факти не пишеха. Днес гледам 3-4 статии, громящи зеления, режима му, проблеми в Окраина... Това е показателно, че духа друг вятър. Вероятно скоро зеленият ще си ходи. Избори или временно решение от Рада та, но ще има промяна навярно. Да не тълкувам, по скоро ще има промяна. Навярно полъхът ще е от САЩ.

    17:52 09.10.2026

  • 21 Маринов

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    То това и иска Тръмп, ама не се ли сещат? Продължават да бомбят рафинерии, въпреки неговото изрично искане на противното. Пардон, рафинериите удрят англичаните, под прикритието на Окраина.

    17:55 09.10.2026

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