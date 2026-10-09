Украйна е пред недостиг на гориво, цените ще се повишат

Украйна може да се сблъска с недостиг на бензин след около седмица заради ограничаването на доставките по река Дунав. По този маршрут в страната постъпва до половината от горивото, а запасите по бензиностанциите са за между 10 и 14 дни, заяви пред УНИАН основателят на групата компании Prime и експерт по горивата Дмитрий Леушкин.

По думите му две румънски баржи са заседнали в Дунав, след което движението по реката е било преустановено. „Доставките в Украйна сега вероятно вървят само на 50%“, каза Леушкин, според когото при запазване на тази ситуация дефицитът може да се появи в рамките на седмица.

Дизелът може да достигне 105 гривни

Експертът очаква натоварването върху бензиностанциите да се увеличи. Според него поскъпването няма да бъде причинено единствено от евентуалния недостиг, а и от ръста на международните котировки.

Леушкин посочи като допълнителни фактори ограниченията върху износа на дизелово гориво от Китай, атаките на хутите в района на Баб ел Мандебския проток и обстрела около Ормузкия проток, който той свързва с Иран.

„В рамките на две седмици може да има ръст от 5 гривни“, прогнозира експертът. По думите му дизелът може да поскъпне до 105 гривни за литър, а бензинът – до 95 гривни, ако международните котировки и напрежението на пазара не спаднат.

Леушкин допълни, че Антимонополният комитет няма да позволи рязко увеличаване на търговските надценки. Той даде пример, че продавачите няма да могат да добавят произволно 10 гривни към цената днес и 20 гривни утре.

Горивата вече поскъпнаха през септември

Средната цена на бензин А-95 в Украйна е достигнала 89,09 гривни за литър на 1 октомври. Това е с 8,96 гривни повече спрямо началото на септември.

На 7 октомври средната цена на втечнения газ по бензиностанциите е била 44,81 гривни за литър. Бензинът А-92 е поскъпнал с 10 копейки и е достигнал 86,28 гривни за литър.

Ако доставките по Дунав останат ограничени, прогнозираното ново увеличение може да засегне най-вече цените на дизела и бензина през следващите една-две седмици. Към момента предупреждението за дефицит е прогноза на Леушкин, а не официално съобщение на украинските институции.

Източник: unian.net