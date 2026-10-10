Небензя нарече срещата Лавров–Вадефул „дипломатически спектакъл“

Постоянният представител на Русия при ООН Василий Небензя определи като „дипломатически спектакъл“ срещата между руския външен министър Сергей Лавров и германския му колега Йохан Вадефул. По думите му разговорът е показал липса на самостоятелна външнополитическа линия на германското ръководство и нежелание за сериозен диалог с Москва.
„Този дипломатически спектакъл само потвърди липсата у сегашното ръководство на ФРГ на самостоятелна външнополитическа линия и готовност за сериозен, взаимноуважителен диалог с Русия“, заяви Небензя.
Срещата продължи малко повече от 20 минути
Лавров и Вадефул се срещнаха на 26 септември в Ню Йорк в рамките на седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът е продължил малко повече от 20 минути, а по данни на руското външно министерство инициативата е дошла от германската страна. Обсъдени са били ситуацията около Украйна и руско-германските отношения.
След срещата руското външно министерство съобщи, че Вадефул е потвърдил публично известната позиция на германското правителство по Украйна и други въпроси. Германският министър не направи изявление за резултатите от разговора.
Москва: Берлин е повторил вече известната си позиция
Самият Лавров заяви, че не е чул нищо ново от германския си колега. По думите му Вадефул е извадил бележките си и е прочел текст, който напълно повтаря официалните позиции, заявявани публично от германското ръководство.
Срещата в Ню Йорк беше първият разговор между външните министри на Русия и Германия на високо равнище след началото на руската пълномащабна война срещу Украйна. Въпреки възстановения пряк контакт, от руската страна не беше съобщено за промяна в позициите на двете държави или за постигнати конкретни договорености.
Източници: gazeta.ru, tass.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #4
05:11 10.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТРИМАТА ГОЛЕМИ ЩЕ СИ ПОДЕЛЯТ СВЕТА
..... :)
.. ДАНО ПОПАДНЕМ В РУСКАТА ЗОНА:)
05:29 10.10.2026
3 Нямам
06:34 10.10.2026
4 Да харесваш
До коментар #1 от "Европеец":руското безумие, означава най-меко казано, липса на вкус.
06:36 10.10.2026