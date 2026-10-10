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Небензя нарече срещата Лавров–Вадефул „дипломатически спектакъл“
  Тема: Украйна

Небензя нарече срещата Лавров–Вадефул „дипломатически спектакъл“

10 Октомври, 2026 05:01 1 113 4

  • василий небензя-
  • сергей лавров-
  • йохан вадефул-
  • русия и германия-
  • украйна

Руският постоянен представител при ООН заяви, че германският външен министър е повторил вече известни обвинения срещу Москва

Небензя нарече срещата Лавров–Вадефул „дипломатически спектакъл“ - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянният представител на Русия при ООН Василий Небензя определи като „дипломатически спектакъл“ срещата между руския външен министър Сергей Лавров и германския му колега Йохан Вадефул. По думите му разговорът е показал липса на самостоятелна външнополитическа линия на германското ръководство и нежелание за сериозен диалог с Москва.

„Този дипломатически спектакъл само потвърди липсата у сегашното ръководство на ФРГ на самостоятелна външнополитическа линия и готовност за сериозен, взаимноуважителен диалог с Русия“, заяви Небензя.

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Срещата продължи малко повече от 20 минути

Лавров и Вадефул се срещнаха на 26 септември в Ню Йорк в рамките на седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът е продължил малко повече от 20 минути, а по данни на руското външно министерство инициативата е дошла от германската страна. Обсъдени са били ситуацията около Украйна и руско-германските отношения.

След срещата руското външно министерство съобщи, че Вадефул е потвърдил публично известната позиция на германското правителство по Украйна и други въпроси. Германският министър не направи изявление за резултатите от разговора.

Москва: Берлин е повторил вече известната си позиция

Самият Лавров заяви, че не е чул нищо ново от германския си колега. По думите му Вадефул е извадил бележките си и е прочел текст, който напълно повтаря официалните позиции, заявявани публично от германското ръководство.

Срещата в Ню Йорк беше първият разговор между външните министри на Русия и Германия на високо равнище след началото на руската пълномащабна война срещу Украйна. Въпреки възстановения пряк контакт, от руската страна не беше съобщено за промяна в позициите на двете държави или за постигнати конкретни договорености.

Източници: gazeta.ru, tass.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    18 6 Отговор
    Заглавието звучи красиво и вярно.... Руския външен министър Лавров е класика в дипломацията....а Вадефул ми звучи като водевил, а може и да е такъв в дипломацията....

    Коментиран от #4

    05:11 10.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    НА СРЕЩАТА В ШАНХАЙ
    ТРИМАТА ГОЛЕМИ ЩЕ СИ ПОДЕЛЯТ СВЕТА
    ..... :)
    .. ДАНО ПОПАДНЕМ В РУСКАТА ЗОНА:)

    05:29 10.10.2026

  • 3 Нямам

    2 5 Отговор
    Представа защо някакъв руски кон може да очаква, че цивилизацията ще му се подчинява. Русияката позиция е била винаги арогантна и нагла.

    06:34 10.10.2026

  • 4 Да харесваш

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    руското безумие, означава най-меко казано, липса на вкус.

    06:36 10.10.2026

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