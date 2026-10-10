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Операция „Вивалди“ провалила руския план за обкръжение в Донбас
  Тема: Украйна

Операция „Вивалди“ провалила руския план за обкръжение в Донбас

10 Октомври, 2026 05:39 1 260 8

  • операция вивальди-
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  • славянск

Украинското контранастъпление край Лиман е разрушило северния фланг на руския замисъл за обкръжаване на Славянск и Краматорск. Според ISW Москва вече не разполага с необходимите позиции за настъпление от североизток

Операция „Вивалди“ провалила руския план за обкръжение в Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинското контранастъпление по Лиманското направление е разрушило северния фланг на руския план за обкръжение на украинската отбрана в Донбас. Според анализ на Института за изследване на войната, цитиран от Евронюз, руският замисъл е предвиждал настъпление едновременно от Лиман на север и от района на Покровск и Доброполе на югозапад.

Двете руски групировки е трябвало да се срещнат близо до Барвинково в Харковска област. Така Москва е целяла да обкръжи контролираната от Украйна част на Донецка област, включително т.нар. крепостен пояс на Донбас – мрежа от отбранителни позиции и логистични маршрути.

Украйна е ликвидирала опасната руска издатина

Украинските сили са напреднали на няколко участъка по Лиманското направление и са ликвидирали руския издатък, който е създавал заплаха за Славянск от североизток. В резултат руските войски са били лишени от позиции, необходими за натиск към северните подстъпи на украинския отбранителен пояс.

„Разгромът на северния фланг е принудил Русия да се откаже от плановете за настъпление към Славянск от североизток“, се посочва в материала на Евронюз. Запазването на района на Лиман е позволило на Украйна да задържи важни снабдителни маршрути, докато руската групировка на югозапад вече трябва да изпълнява самостоятелно значително по-сложна задача.

Пехотните атаки не осигуряват бърз пробив

ISW оценява, че руското придвижване с пехота, подкрепяна от безпилотни апарати и артилерийски удари, не е достатъчно за бърз механизиран пробив, който да разруши украинската отбрана в голям мащаб. „В момента Украйна изглежда е спряла настъплението“, заключават анализаторите.

Те обаче предупреждават, че обстановката по фронта остава променлива. Това означава, че руските сили могат да променят тактиката си и да пренасочат ресурси, но към този момент северната част от плана за обкръжение е осуетена. Южното настъпление от района на Покровск и Доброполе остава отделно направление, без да може да разчита на планираното съединяване с руските части от Лиман.

Източници: unian.net, euronews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    23 6 Отговор
    Да се само че пресцентъра на групата „Север“, съобщи, че украинските въоръжени сили са загубили до шестдесет и пет военнослужещи в обкръжението в североизточната част на Харковска област през последните 24 часа

    05:52 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 5 Отговор
    АЗ РАБОТЯ САМО С КАРТИ - ВОЕННИ КАРТИ
    ...И СПОРЕД ТЯХ
    ВИВАЛДИ ЩЕ СТАНЕ НА " КОТЕЛА ВИВАЛДИ"
    ....
    ПОВЕЧЕ НЕ ИСКАМ ДА СПОДЕЛЯМ :)

    05:56 10.10.2026

  • 4 Ахъм

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "Айде почнаха":

    Колко територии окупирахте тази година и колко си върнаха украинците?

    Коментиран от #5

    06:05 10.10.2026

  • 5 Затова

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ахъм":

    ли рипа Зеления престъпник ?

    06:07 10.10.2026

  • 6 Анонимен

    19 2 Отговор
    Института за изследване на войната?!?! Я по-сериозно!

    06:15 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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