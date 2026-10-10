Операция „Вивалди“ провалила руския план за обкръжение в Донбас

Украинското контранастъпление по Лиманското направление е разрушило северния фланг на руския план за обкръжение на украинската отбрана в Донбас. Според анализ на Института за изследване на войната, цитиран от Евронюз, руският замисъл е предвиждал настъпление едновременно от Лиман на север и от района на Покровск и Доброполе на югозапад.

Двете руски групировки е трябвало да се срещнат близо до Барвинково в Харковска област. Така Москва е целяла да обкръжи контролираната от Украйна част на Донецка област, включително т.нар. крепостен пояс на Донбас – мрежа от отбранителни позиции и логистични маршрути.

Украйна е ликвидирала опасната руска издатина

Украинските сили са напреднали на няколко участъка по Лиманското направление и са ликвидирали руския издатък, който е създавал заплаха за Славянск от североизток. В резултат руските войски са били лишени от позиции, необходими за натиск към северните подстъпи на украинския отбранителен пояс.

„Разгромът на северния фланг е принудил Русия да се откаже от плановете за настъпление към Славянск от североизток“, се посочва в материала на Евронюз. Запазването на района на Лиман е позволило на Украйна да задържи важни снабдителни маршрути, докато руската групировка на югозапад вече трябва да изпълнява самостоятелно значително по-сложна задача.

Пехотните атаки не осигуряват бърз пробив

ISW оценява, че руското придвижване с пехота, подкрепяна от безпилотни апарати и артилерийски удари, не е достатъчно за бърз механизиран пробив, който да разруши украинската отбрана в голям мащаб. „В момента Украйна изглежда е спряла настъплението“, заключават анализаторите.

Те обаче предупреждават, че обстановката по фронта остава променлива. Това означава, че руските сили могат да променят тактиката си и да пренасочат ресурси, но към този момент северната част от плана за обкръжение е осуетена. Южното настъпление от района на Покровск и Доброполе остава отделно направление, без да може да разчита на планираното съединяване с руските части от Лиман.

Източници: unian.net, euronews.com