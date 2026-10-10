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Грета Тунберг се включи в пропалестински протест в Неапол
  Тема: Бъдещето на Газа

Грета Тунберг се включи в пропалестински протест в Неапол

10 Октомври, 2026 18:05 639 7

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Демонстрации се провеждат в около 50 италиански града с призиви за прекратяване на войната в Газа и за пропускане на хуманитарна помощ

Грета Тунберг се включи в пропалестински протест в Неапол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пропалестински демонстрации се провеждат в около 50 италиански града, а шведската активистка Грета Тунберг се включи в шествието в Неапол. Сред градовете, в които има протестни прояви, са Рим, Милано, Болоня, Торино и Неапол.

Мобилизацията е организирана от „Млади палестинци в Италия“, „Движения на палестинските студенти“, Асоциацията на палестинците в Италия и Демократичния арабо-палестински съюз. По данни на организаторите на призива са отговорили повече от 50 площади в страната.

Основните искания на протестиращите са формулирани като „незабавно прекратяване на геноцида, деблокиране на помощите за Газа и изтегляне на окупационната армия“. Определението „геноцид“ е използвано от организаторите на демонстрациите.

Шествия в Рим, Милано и Торино

В Рим протестът е в района на университета „Ла Сапиенца“. Предвиденото шествие започва при Колизеума и завършва при учебното заведение. В Милано участниците тръгват от площад „Република“ към площад „Сан Бабила.

В Торино властите забраняват на демонстрантите да носят стъклени и запалителни предмети. Мярката е въведена във връзка с провеждането на протестната проява.

Сред подкрепилите мобилизацията са синдикални организации, студентски колективи и политически структури. Демонстрациите са част от поредица инициативи в Италия, свързани с войната в Газа и достъпа до хуманитарна помощ.

Грета Тунберг, която през последните години се ангажира и с палестинската кауза, участва в шествието в Неапол. Кадри от проявата бяха разпространени от италиански медии.

Източници: bta.bg, ansa.it, tg24.sky.it


Италия
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  • 2 стоян георгиев

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    Грета о другарите от клуба люблю путин в единен фронт.знамето на дъгата им пази сянка заедно с червения флаг на ссср.

    18:11 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 грета

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