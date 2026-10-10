Грета Тунберг се включи в пропалестински протест в Неапол

Пропалестински демонстрации се провеждат в около 50 италиански града, а шведската активистка Грета Тунберг се включи в шествието в Неапол. Сред градовете, в които има протестни прояви, са Рим, Милано, Болоня, Торино и Неапол.

Мобилизацията е организирана от „Млади палестинци в Италия“, „Движения на палестинските студенти“, Асоциацията на палестинците в Италия и Демократичния арабо-палестински съюз. По данни на организаторите на призива са отговорили повече от 50 площади в страната.

Основните искания на протестиращите са формулирани като „незабавно прекратяване на геноцида, деблокиране на помощите за Газа и изтегляне на окупационната армия“. Определението „геноцид“ е използвано от организаторите на демонстрациите.

Шествия в Рим, Милано и Торино

В Рим протестът е в района на университета „Ла Сапиенца“. Предвиденото шествие започва при Колизеума и завършва при учебното заведение. В Милано участниците тръгват от площад „Република“ към площад „Сан Бабила.

В Торино властите забраняват на демонстрантите да носят стъклени и запалителни предмети. Мярката е въведена във връзка с провеждането на протестната проява.

Сред подкрепилите мобилизацията са синдикални организации, студентски колективи и политически структури. Демонстрациите са част от поредица инициативи в Италия, свързани с войната в Газа и достъпа до хуманитарна помощ.

Грета Тунберг, която през последните години се ангажира и с палестинската кауза, участва в шествието в Неапол. Кадри от проявата бяха разпространени от италиански медии.

Източници: bta.bg, ansa.it, tg24.sky.it