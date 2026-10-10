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„Православие гейт“: Патриарх Даниил може да е в Москва за юбилея на Кирил
  Тема: Известни личности

„Православие гейт“: Патриарх Даниил може да е в Москва за юбилея на Кирил

10 Октомври, 2026 18:25 1 452 93

  • патриарх даниил-
  • патриарх кирил-
  • москва-
  • руска православна църква-
  • санкции срещу русия

Участието на българския патриарх не е потвърдено, а авторът определя информацията като прогноза за възможните гости

„Православие гейт“: Патриарх Даниил може да е в Москва за юбилея на Кирил - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският патриарх Даниил може да посети Москва през ноември за тържествата по повод 80-годишнината на руския патриарх Кирил. Това пише „Москоу таймс“ в анализ за възможните гости на юбилея, който ще бъде отбелязан на 20 ноември.

Участието на българския патриарх обаче не е публично потвърдено. Авторът Сергей Чапнин изрично уточнява, че представеният списък не е информация от вътрешен източник, а прогноза. По думите му към момента нито един чуждестранен предстоятел не е потвърдил официално присъствието си в Москва.

Връзката със спора за санкциите

Като основание за възможна визита Чапнин посочва позицията на България по обсъжданото включване на патриарх Кирил в 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз. През юли Министерският съвет съобщи, че страната има резерви към мярката и че евентуалното санкциониране на руския патриарх няма да има икономически и финансов ефект за Русия.

Премиерът Румен Радев заяви, че България е отстоявала позицията религията да не се превръща в инструмент на политическо противопоставяне. По-късно правителството посочи, че Брюксел е уважил резервите на София и патриарх Кирил не е бил включен в санкционния списък.

Светият синод на Българската православна църква заяви, че въпросът за евентуални санкции срещу патриарх Кирил не е в неговата компетентност.

Няма официален списък на гостите

Според анализа на „Москоу таймс“ възможното посещение на патриарх Даниил би имало не само църковно, но и политическо значение заради отношенията между Москва, София и останалите православни църкви.

„Приездът на Даниил на юбилея е напълно възможен и в Москва, предполагам, ще го посрещнат като скъп и дългоочакван гост“, пише Сергей Чапнин.

Това остава оценка на автора, а не потвърждение за предстоящо пътуване. Няма съобщение от Българската патриаршия или от Руската православна църква, което да обявява визита на патриарх Даниил. Окончателният състав на делегациите и гостите се очаква да стане известен в навечерието на юбилейните тържества.

Източници: ru.themoscowtimes.com, bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 задължително трябва да уважи

    36 18 Отговор
    братската РПЦ

    Коментиран от #73

    18:26 10.10.2026

  • 2 Хахахаха

    29 54 Отговор
    Срамота. И това ми било вярващи! Църква! Подкрепяща убийствата на християни! Е това е българската църква, да.

    Коментиран от #26, #78

    18:27 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да отива!

    49 31 Отговор
    Все някой трябва да отмие срама от поведението на държавата ни спрямо РусияДано Патриарха ни да успее!!!

    18:28 10.10.2026

  • 5 К.О.Т..А.К 🐱

    16 9 Отговор
    Марче , кво ти стана бе детенце?кви са тия ,,приезди,, предстоятели , и московски времена?

    Коментиран от #20, #87

    18:30 10.10.2026

  • 6 Българин

    28 36 Отговор
    Какво чудно има в това, че ченгето Гундяев ще кани нашето ченге.

    Коментиран от #76

    18:30 10.10.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    36 27 Отговор
    Правилно постъпва Патриарх Даниил . Не може номерата на католическо - мюсюлманския алианс да всяват резединение между православните църкви !

    Коментиран от #21, #27, #67

    18:30 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 15 Отговор
    Вмешателството във дейността на църковни лица от светски институции е АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО Патриарх Кирил е водач на Руската Православна църква и Данаил е обязан да спазва Канона РЕД И ЧИНОПОЧИТАНИЕ

    18:33 10.10.2026

  • 10 Леле - леле ! 🤔

    26 14 Отговор
    Какъв "гейт " , какви пет лева !? Не стига , че Православните църкви търпят агента на ЦуРейУ и Турция - Вартоломей , ами търпят и забележки от подкупни медии .

    18:34 10.10.2026

  • 11 Ха ха ха

    25 13 Отговор
    Сигурно и Идиотова ще ходи да пада на колене и да целува ръка на КГБ- то Кирил

    Коментиран от #14

    18:34 10.10.2026

  • 12 Хахахаха

    17 19 Отговор
    Всъщност съжалявам, че моите пари, които плащам като данъци на запад, отиват в руската губерния България, като субсидии. Нядявам се да излезете (или да ви изкарат) от ЕС, и никога да не ви взимат обратно. ЕС няма нужда от предатели. Жалко е, че субсидиите произведоха само русороби. Чакайте си парите от тупин, не чакайте пари от ЕС.

    Коментиран от #16, #19, #23

    18:35 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хи хи хи

    16 11 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха":

    Евроатлантиците кое на ламите си целувате ? 😜

    18:36 10.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Откога синовете на ДС -комунисти

    16 4 Отговор
    Станаха вярващи?

    18:40 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Миииии

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Така й го е превел гугъл преводач и след това копи пейст и готова статия. Да се не мъчи жената да редактира текста. Трудно е.

    18:41 10.10.2026

  • 21 Абе

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":

    Пури целува корана.И го по видя цял свят.
    Аре беги с 200.

    Коментиран от #24

    18:42 10.10.2026

  • 22 Еретер

    14 8 Отговор
    Ченге при ченге отива.

    18:44 10.10.2026

  • 23 Хи хи хи хи

    16 13 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    И аз съжалявам, че България влезе в този прокобен ЕС и ще се радвам час по- скоро да го напусне

    18:44 10.10.2026

  • 24 Българин 🇧🇬

    11 10 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Да "бегам" ? ,😀 Ти бЕгай при натовските си братя по оръжие в Анадола !

    Коментиран от #28

    18:45 10.10.2026

  • 25 Хахахаха

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    Аууууу, забравих. Вие в България не си миете чиниите, нямате миячи. Аз не съм мияч, но имам поне уважение към всички. И за голямо твое съжаление, да ти кажа, че емигрантите с парите си правят много повече за България от социално слабите в България, които чакат на социални помощи, да си знаеш.

    18:45 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хахахаха

    12 12 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    А на мен ми е най-интересно, защо копеизажите се обиждате, като някой ви прати в раша? Нали това всъщност искате? Та нали ви желая доброто, за какво ви мъчат в ЕС. Да ви правят руска губерния, нали това чакате? Защо се обиждате? Или искате парите от ЕС и да викате, давай тупин?

    Коментиран от #38, #39

    18:47 10.10.2026

  • 30 Хахахаха

    13 12 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    А всъщност не ви ли е срам, да чакате субсидии от ЕС и да плюете по него? Не ви ли е малко срамно все пак? Или вие не държите някакви скруполи у вас, нямате големи ценности?

    18:48 10.10.2026

  • 31 Кхм, малко неудобно става, но

    13 5 Отговор
    Най-големите приятелчета на г-н Путин са Иран и Чечня - доста мюсюлмански държави, по принцип…
    Не съм чул саудитстци, йорданци и т.н. да пращат оръжие, пари и войска на Украйна.

    Коментиран от #34, #53

    18:48 10.10.2026

  • 32 мдааааа

    10 0 Отговор
    Няма изненада ...

    18:49 10.10.2026

  • 33 Чакай малко !

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Абе":

    Първо след от майка си , после се научи да пишеш , после пиши !

    18:50 10.10.2026

  • 34 Брачет

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Кхм, малко неудобно става, но":

    Къде забравяш С. Корея ?

    18:52 10.10.2026

  • 35 Тъкмо ще си организират

    11 6 Отговор
    импровизиран КГБ конгрес покрай ден рождения. Мед и масло ще потече от чешмите…
    Апропо, КГБ-то винаги е мачкало православието. Наркотикът на народите и т.н. Леко ми е лицемерно цялото това упражнение

    18:52 10.10.2026

  • 36 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор
    нещ АСТ ник !!!

    18:53 10.10.2026

  • 37 Ами

    12 4 Отговор
    Ако Сатанаил отиде при поп Кире Фасо-може спокойно и да не се връща в България...

    18:54 10.10.2026

  • 38 Копейко

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Тьотя каза ,че най голямата грешка на европейците е ,че са взели племето в ЕС

    18:55 10.10.2026

  • 39 Само питам

    6 5 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Защо мислиш , че чакам пари от ЕС ? Евроатлантическите пари са за " послушните " и медиите им в България . Иначе нямаше да има "социално слаби" "кризи в здравеопазване и образование " "клошари" , в държава , която ежегодно изнася вагони със злато .

    Коментиран от #55

    18:55 10.10.2026

  • 40 Йеронимус БОШ

    3 6 Отговор
    И какво ? Забранено ли е ? И от кого ?

    18:56 10.10.2026

  • 41 Цончо

    3 2 Отговор
    Как ,,може"!Задължително е!

    18:56 10.10.2026

  • 42 Независим

    11 4 Отговор
    Служителите на сатаната се събират за да благословят т.е. одобрят и насърчат убийствата и отвличането на деца.
    Сатанинска им работа.

    18:56 10.10.2026

  • 43 Цвете

    8 2 Отговор
    " ПОКЛОН " ЗА КАГЕБИСТА ,КОЙТО КАЗА ,ЧЕ ВОЙНАТА БИЛА ДОБРА ЗА СЕГА.🙉🙈🙊👺😠😉

    18:56 10.10.2026

  • 44 Мощите на Донски

    5 0 Отговор
    ще търсят!

    Коментиран от #52

    18:57 10.10.2026

  • 45 Гост

    4 3 Отговор
    Най- близките народи са тези, които имат една писменост и една права вяра, между другото, изворът на Православието, както и на кирилицата, е Гърция...😎

    Коментиран от #51, #60

    18:57 10.10.2026

  • 46 името на ВИМЕТО

    5 6 Отговор
    Бойко тогава при кого да ходи ? При мис Бикини или при Делян Шопаро ?

    18:57 10.10.2026

  • 47 Па и тоа е

    7 2 Отговор
    А гентин - Ком уняга като киро попа КГБ то.

    18:58 10.10.2026

  • 48 Цар и генерал

    4 1 Отговор
    полковник и лейтенант!

    18:58 10.10.2026

  • 49 насила дарител

    1 1 Отговор
    А през това време Тръмпа си говори и договаря с Путин за ДИЗЕЛА ! Що така ?

    18:59 10.10.2026

  • 50 Гресирана ватенка

    7 2 Отговор
    Ще му носи попска светена грес 😁😁😁

    18:59 10.10.2026

  • 51 Хахахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Знаем знаем
    Те за това "руските братя" нападат всички наоколо с война. Щот са близки явно.

    19:00 10.10.2026

  • 52 Па они ги намериа

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Мощите на Донски":

    Биле СВИ ски кокале от.. некаков банкет

    19:00 10.10.2026

  • 53 Братчето !

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Кхм, малко неудобно става, но":

    Ами заинтересувай се ! от Йордания около 60 самоходни зенитни установки Gepard, които бяха предоставени на Украйна , За Саудитска Арабия : Рияд осигурява финансова подкрепа, инвестиции и технологии за съвместно изграждане на заводи за отбранителна промишленост .

    19:01 10.10.2026

  • 54 доктор

    9 3 Отговор
    Руснаците не са православни.

    19:02 10.10.2026

  • 55 Хахахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Само питам":

    Е раша не е в ЕС. Спокойно можеше да заминеш за там, като толкова ти пречи ЕС! Защо живеят 3 млн българи на запад и 500 българи в руския рай? Това не мога да разбера? Ако оправданието е, че било студено, да ти кажа, че и в Северна Европа има много българи където също е студено. Явно не студа е проблема.

    Коментиран от #69

    19:02 10.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Временните кресливи идиоти

    4 2 Отговор
    Наречени политици не трябва да се приемат сериозно от българската православна църква и патриарха

    19:03 10.10.2026

  • 58 Коцето

    5 1 Отговор
    И аз съм там!

    19:03 10.10.2026

  • 59 Констатация

    3 3 Отговор
    Речено е: "Кесеровото - кесерю, Божието - Богу", тоест, светската власт отделно, религиозната отделно. Няма по-нечистоплътна човешка дейност от Политиката (много меко казано)!!! Не намисайте Църквата във вашите лични политически пристрастия, а и болшинството от вас са пълни атеисти... - ПС - Мнозина от колегите във форума знаят отношението ми към плешивото Кремълско диктаторче Пфууу...., но не намисайте Църквата във политическите си диспути!

    19:06 10.10.2026

  • 60 Гост

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    Е, тебе в какво те нападнаха, нали си "Евроатлантик"- каквото и да означава тази тъпотия...😁

    19:06 10.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ГУНДЯЕВ

    4 1 Отговор
    ВСИЧКИ ЗНАЯТ КОЙ
    НАБИВА КАНЧЕТА.

    НЯМА ДА СЛУШАТ ЛИ ?

    19:09 10.10.2026

  • 63 Путин

    4 1 Отговор
    ако му даде Корана да цунка???

    19:10 10.10.2026

  • 64 А МОЩИТЕ

    4 1 Отговор
    НА КНЯЗ ДОНСКИ
    И АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
    КЪДЕ СА ?

    Коментиран от #65

    19:10 10.10.2026

  • 65 Измерват

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "А МОЩИТЕ":

    кои са по-мощни!

    19:11 10.10.2026

  • 66 ?????

    3 7 Отговор
    Е и кво лошо има в тва един православен патриарх да поздрави друг православен патриарх с ЧРД?
    Умнокрасивитетът съвсем се е побъркал на тема която изобщо не му влиза в работата.

    19:11 10.10.2026

  • 67 НАЙ ГОЛЯМАТА ДЖАМИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":

    Е В МУСКАЛАБАД

    БРЕ ЧЕБУРАШКЕ

    КЪДЕ Е БЪКАНО С МЮСЮЛМАНИ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:12 10.10.2026

  • 68 Велико събитие

    0 0 Отговор
    Задлужава кутре от Самуил!

    19:13 10.10.2026

  • 69 Защо

    4 6 Отговор

    До коментар #55 от "Хахахаха":

    да заминавам в Русия ? Аз съм Българин ? Искам в България да е добре на мен и поколенията ми . А Русия е наша Освободителка и Създателка на съвременна България . А ти , щом си търсиш щастието в чужбина , защо си в български сайт ? Май западняците не те вземат на сериозно в техните форуми ? Пробвай в турски ! Като русофоб , те са ти братя по оръжие в алианса .

    Коментиран от #71, #72

    19:14 10.10.2026

  • 70 Браво

    0 0 Отговор
    Трябва да занесе и Самуил за освещаване!

    19:14 10.10.2026

  • 71 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Защо":

    А ти защо пишеш в български сайт, когато за теб са важни руските интереси, а не българските? Ти за българин ли се смяташ?

    Коментиран от #74

    19:19 10.10.2026

  • 72 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Защо":

    А като искаш в България да е добре, защо чакаш рашата да ти направи добре? Защо в цяла Европа, държавите се оправих, даже някои бивши соц държави, като Чехия например дръпнаха толкова много, а на теб ЕС ти е виновен?

    Коментиран от #82

    19:21 10.10.2026

  • 73 Едно уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "задължително трябва да уважи":

    Няма братска, няма българска, няма руска или йерусалимска и т.н. Църквата една, единна, света, апостолска, съборна. Това е Божията Църква начело с нашия Господ Исус Христос.

    19:21 10.10.2026

  • 74 Отговор

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    Не руските интереси , а тенденциозното отразяване на конфликта , и цялата антируска пропагандна операция ме отвращава . Още преди СВО , още когато бе на запад замислиха войната . И започнаха да въоръжават хунтата с дронове и артилерия много преди СВО . Приятна вечер !

    19:23 10.10.2026

  • 75 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ

    1 5 Отговор
    Е даже и против православието.

    Коментиран от #84

    19:23 10.10.2026

  • 76 Не съди

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    по себе си.."Българино"

    19:24 10.10.2026

  • 77 Гумичка за триене

    3 0 Отговор
    За този незнам дали ще е от поканените!!!!! Само знам кой ще лази по колене и ще му целува краката!!!! Имаме си президент от класа все пак!!!!!

    19:24 10.10.2026

  • 78 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    сам ли го измисли?

    19:25 10.10.2026

  • 79 Няма

    3 0 Отговор
    да го огрее .

    19:31 10.10.2026

  • 80 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Стария и младия кагебист се подкрепят.

    19:35 10.10.2026

  • 81 Кремълски плъх!

    3 0 Отговор
    Къде другаде да отиде?!

    19:38 10.10.2026

  • 82 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хахахаха":

    Няма какво да ти отговори на този въпрос

    19:38 10.10.2026

  • 83 Да вземе

    2 0 Отговор
    И Йотова с него да целува на колене ръцете на рожденика.

    19:41 10.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Еваларка

    3 1 Отговор
    Агентите на КГБ се събират да апнат и да се напият като свине чада мои

    19:43 10.10.2026

  • 86 Сийка

    0 1 Отговор
    Само да посмее...

    19:50 10.10.2026

  • 87 Ти да не

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Си помисли, че снимката и името са истински на Марчето?
    Спорен е въпроса и със самоличността на другите журналистки в този сайт.

    19:51 10.10.2026

  • 88 България

    2 2 Отговор
    Връзките с РПЦ трябва да бъдат скъсани, докато не поправят просръбската/промакедонска политика по отношение на охридската патриаршия, която е с изцяло българска същност.

    19:51 10.10.2026

  • 89 Йода

    0 2 Отговор
    Като му погледнеш в очите, сякаш те гледа Дявола.

    Коментиран от #91

    19:52 10.10.2026

  • 90 Хм…

    0 2 Отговор
    Нашият патриарх обикновено гледа толкова злобно, че неволно се сещам за Воланд от Майсторът и Маргарита, Сатаната в екранизацията имаше много по-човечен образ.

    19:53 10.10.2026

  • 91 Това е

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Йода":

    образът на Злото.

    20:01 10.10.2026

  • 92 предположения и прогнози

    0 0 Отговор
    Стига препечатвате разни лекета с предположения и прогнози.

    20:02 10.10.2026

  • 93 Баце

    0 0 Отговор
    Сатаниститеее, погледнете се какво пишете за Бога!

    20:13 10.10.2026

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