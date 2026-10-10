„Православие гейт“: Патриарх Даниил може да е в Москва за юбилея на Кирил

Българският патриарх Даниил може да посети Москва през ноември за тържествата по повод 80-годишнината на руския патриарх Кирил. Това пише „Москоу таймс“ в анализ за възможните гости на юбилея, който ще бъде отбелязан на 20 ноември.
Участието на българския патриарх обаче не е публично потвърдено. Авторът Сергей Чапнин изрично уточнява, че представеният списък не е информация от вътрешен източник, а прогноза. По думите му към момента нито един чуждестранен предстоятел не е потвърдил официално присъствието си в Москва.
Връзката със спора за санкциите
Като основание за възможна визита Чапнин посочва позицията на България по обсъжданото включване на патриарх Кирил в 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз. През юли Министерският съвет съобщи, че страната има резерви към мярката и че евентуалното санкциониране на руския патриарх няма да има икономически и финансов ефект за Русия.
Премиерът Румен Радев заяви, че България е отстоявала позицията религията да не се превръща в инструмент на политическо противопоставяне. По-късно правителството посочи, че Брюксел е уважил резервите на София и патриарх Кирил не е бил включен в санкционния списък.
Светият синод на Българската православна църква заяви, че въпросът за евентуални санкции срещу патриарх Кирил не е в неговата компетентност.
Няма официален списък на гостите
Според анализа на „Москоу таймс“ възможното посещение на патриарх Даниил би имало не само църковно, но и политическо значение заради отношенията между Москва, София и останалите православни църкви.„Приездът на Даниил на юбилея е напълно възможен и в Москва, предполагам, ще го посрещнат като скъп и дългоочакван гост“, пише Сергей Чапнин.
Това остава оценка на автора, а не потвърждение за предстоящо пътуване. Няма съобщение от Българската патриаршия или от Руската православна църква, което да обявява визита на патриарх Даниил. Окончателният състав на делегациите и гостите се очаква да стане известен в навечерието на юбилейните тържества.
Източници: ru.themoscowtimes.com, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 задължително трябва да уважи
Коментиран от #73
18:26 10.10.2026
2 Хахахаха
Коментиран от #26, #78
18:27 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да отива!
18:28 10.10.2026
5 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #20, #87
18:30 10.10.2026
6 Българин
Коментиран от #76
18:30 10.10.2026
7 Българин 🇧🇬
Коментиран от #21, #27, #67
18:30 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:33 10.10.2026
10 Леле - леле ! 🤔
18:34 10.10.2026
11 Ха ха ха
Коментиран от #14
18:34 10.10.2026
12 Хахахаха
Коментиран от #16, #19, #23
18:35 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хи хи хи
До коментар #11 от "Ха ха ха":Евроатлантиците кое на ламите си целувате ? 😜
18:36 10.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Откога синовете на ДС -комунисти
18:40 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Миииии
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":Така й го е превел гугъл преводач и след това копи пейст и готова статия. Да се не мъчи жената да редактира текста. Трудно е.
18:41 10.10.2026
21 Абе
До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":Пури целува корана.И го по видя цял свят.
Аре беги с 200.
Коментиран от #24
18:42 10.10.2026
22 Еретер
18:44 10.10.2026
23 Хи хи хи хи
До коментар #12 от "Хахахаха":И аз съжалявам, че България влезе в този прокобен ЕС и ще се радвам час по- скоро да го напусне
18:44 10.10.2026
24 Българин 🇧🇬
До коментар #21 от "Абе":Да "бегам" ? ,😀 Ти бЕгай при натовските си братя по оръжие в Анадола !
Коментиран от #28
18:45 10.10.2026
25 Хахахаха
До коментар #19 от "Само питам":Аууууу, забравих. Вие в България не си миете чиниите, нямате миячи. Аз не съм мияч, но имам поне уважение към всички. И за голямо твое съжаление, да ти кажа, че емигрантите с парите си правят много повече за България от социално слабите в България, които чакат на социални помощи, да си знаеш.
18:45 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хахахаха
До коментар #19 от "Само питам":А на мен ми е най-интересно, защо копеизажите се обиждате, като някой ви прати в раша? Нали това всъщност искате? Та нали ви желая доброто, за какво ви мъчат в ЕС. Да ви правят руска губерния, нали това чакате? Защо се обиждате? Или искате парите от ЕС и да викате, давай тупин?
Коментиран от #38, #39
18:47 10.10.2026
30 Хахахаха
До коментар #19 от "Само питам":А всъщност не ви ли е срам, да чакате субсидии от ЕС и да плюете по него? Не ви ли е малко срамно все пак? Или вие не държите някакви скруполи у вас, нямате големи ценности?
18:48 10.10.2026
31 Кхм, малко неудобно става, но
Не съм чул саудитстци, йорданци и т.н. да пращат оръжие, пари и войска на Украйна.
Коментиран от #34, #53
18:48 10.10.2026
32 мдааааа
18:49 10.10.2026
33 Чакай малко !
До коментар #28 от "Абе":Първо след от майка си , после се научи да пишеш , после пиши !
18:50 10.10.2026
34 Брачет
До коментар #31 от "Кхм, малко неудобно става, но":Къде забравяш С. Корея ?
18:52 10.10.2026
35 Тъкмо ще си организират
Апропо, КГБ-то винаги е мачкало православието. Наркотикът на народите и т.н. Леко ми е лицемерно цялото това упражнение
18:52 10.10.2026
36 АГАТ а Кристи
18:53 10.10.2026
37 Ами
18:54 10.10.2026
38 Копейко
До коментар #29 от "Хахахаха":Тьотя каза ,че най голямата грешка на европейците е ,че са взели племето в ЕС
18:55 10.10.2026
39 Само питам
До коментар #29 от "Хахахаха":Защо мислиш , че чакам пари от ЕС ? Евроатлантическите пари са за " послушните " и медиите им в България . Иначе нямаше да има "социално слаби" "кризи в здравеопазване и образование " "клошари" , в държава , която ежегодно изнася вагони със злато .
Коментиран от #55
18:55 10.10.2026
40 Йеронимус БОШ
18:56 10.10.2026
41 Цончо
18:56 10.10.2026
42 Независим
Сатанинска им работа.
18:56 10.10.2026
43 Цвете
18:56 10.10.2026
44 Мощите на Донски
Коментиран от #52
18:57 10.10.2026
45 Гост
Коментиран от #51, #60
18:57 10.10.2026
46 името на ВИМЕТО
18:57 10.10.2026
47 Па и тоа е
18:58 10.10.2026
48 Цар и генерал
18:58 10.10.2026
49 насила дарител
18:59 10.10.2026
50 Гресирана ватенка
18:59 10.10.2026
51 Хахахаха
До коментар #45 от "Гост":Знаем знаем
Те за това "руските братя" нападат всички наоколо с война. Щот са близки явно.
19:00 10.10.2026
52 Па они ги намериа
До коментар #44 от "Мощите на Донски":Биле СВИ ски кокале от.. некаков банкет
19:00 10.10.2026
53 Братчето !
До коментар #31 от "Кхм, малко неудобно става, но":Ами заинтересувай се ! от Йордания около 60 самоходни зенитни установки Gepard, които бяха предоставени на Украйна , За Саудитска Арабия : Рияд осигурява финансова подкрепа, инвестиции и технологии за съвместно изграждане на заводи за отбранителна промишленост .
19:01 10.10.2026
54 доктор
19:02 10.10.2026
55 Хахахаха
До коментар #39 от "Само питам":Е раша не е в ЕС. Спокойно можеше да заминеш за там, като толкова ти пречи ЕС! Защо живеят 3 млн българи на запад и 500 българи в руския рай? Това не мога да разбера? Ако оправданието е, че било студено, да ти кажа, че и в Северна Европа има много българи където също е студено. Явно не студа е проблема.
Коментиран от #69
19:02 10.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Временните кресливи идиоти
19:03 10.10.2026
58 Коцето
19:03 10.10.2026
59 Констатация
19:06 10.10.2026
60 Гост
До коментар #45 от "Гост":Е, тебе в какво те нападнаха, нали си "Евроатлантик"- каквото и да означава тази тъпотия...😁
19:06 10.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ГУНДЯЕВ
НАБИВА КАНЧЕТА.
НЯМА ДА СЛУШАТ ЛИ ?
19:09 10.10.2026
63 Путин
19:10 10.10.2026
64 А МОЩИТЕ
И АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
КЪДЕ СА ?
Коментиран от #65
19:10 10.10.2026
65 Измерват
До коментар #64 от "А МОЩИТЕ":кои са по-мощни!
19:11 10.10.2026
66 ?????
Умнокрасивитетът съвсем се е побъркал на тема която изобщо не му влиза в работата.
19:11 10.10.2026
67 НАЙ ГОЛЯМАТА ДЖАМИЯ
До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":Е В МУСКАЛАБАД
БРЕ ЧЕБУРАШКЕ
КЪДЕ Е БЪКАНО С МЮСЮЛМАНИ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:12 10.10.2026
68 Велико събитие
19:13 10.10.2026
69 Защо
До коментар #55 от "Хахахаха":да заминавам в Русия ? Аз съм Българин ? Искам в България да е добре на мен и поколенията ми . А Русия е наша Освободителка и Създателка на съвременна България . А ти , щом си търсиш щастието в чужбина , защо си в български сайт ? Май западняците не те вземат на сериозно в техните форуми ? Пробвай в турски ! Като русофоб , те са ти братя по оръжие в алианса .
Коментиран от #71, #72
19:14 10.10.2026
70 Браво
19:14 10.10.2026
71 Хахахаха
До коментар #69 от "Защо":А ти защо пишеш в български сайт, когато за теб са важни руските интереси, а не българските? Ти за българин ли се смяташ?
Коментиран от #74
19:19 10.10.2026
72 Хахахаха
До коментар #69 от "Защо":А като искаш в България да е добре, защо чакаш рашата да ти направи добре? Защо в цяла Европа, държавите се оправих, даже някои бивши соц държави, като Чехия например дръпнаха толкова много, а на теб ЕС ти е виновен?
Коментиран от #82
19:21 10.10.2026
73 Едно уточнение
До коментар #1 от "задължително трябва да уважи":Няма братска, няма българска, няма руска или йерусалимска и т.н. Църквата една, единна, света, апостолска, съборна. Това е Божията Църква начело с нашия Господ Исус Христос.
19:21 10.10.2026
74 Отговор
До коментар #71 от "Хахахаха":Не руските интереси , а тенденциозното отразяване на конфликта , и цялата антируска пропагандна операция ме отвращава . Още преди СВО , още когато бе на запад замислиха войната . И започнаха да въоръжават хунтата с дронове и артилерия много преди СВО . Приятна вечер !
19:23 10.10.2026
75 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #84
19:23 10.10.2026
76 Не съди
До коментар #6 от "Българин":по себе си.."Българино"
19:24 10.10.2026
77 Гумичка за триене
19:24 10.10.2026
78 Това
До коментар #2 от "Хахахаха":сам ли го измисли?
19:25 10.10.2026
79 Няма
19:31 10.10.2026
80 стоян георгиев
19:35 10.10.2026
81 Кремълски плъх!
19:38 10.10.2026
82 стоян георгиев
До коментар #72 от "Хахахаха":Няма какво да ти отговори на този въпрос
19:38 10.10.2026
83 Да вземе
19:41 10.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Еваларка
19:43 10.10.2026
86 Сийка
19:50 10.10.2026
87 Ти да не
До коментар #5 от "К.О.Т..А.К 🐱":Си помисли, че снимката и името са истински на Марчето?
Спорен е въпроса и със самоличността на другите журналистки в този сайт.
19:51 10.10.2026
88 България
19:51 10.10.2026
89 Йода
Коментиран от #91
19:52 10.10.2026
90 Хм…
19:53 10.10.2026
91 Това е
До коментар #89 от "Йода":образът на Злото.
20:01 10.10.2026
92 предположения и прогнози
20:02 10.10.2026
93 Баце
20:13 10.10.2026