„Православие гейт“: Патриарх Даниил може да е в Москва за юбилея на Кирил

Българският патриарх Даниил може да посети Москва през ноември за тържествата по повод 80-годишнината на руския патриарх Кирил. Това пише „Москоу таймс“ в анализ за възможните гости на юбилея, който ще бъде отбелязан на 20 ноември.

Участието на българския патриарх обаче не е публично потвърдено. Авторът Сергей Чапнин изрично уточнява, че представеният списък не е информация от вътрешен източник, а прогноза. По думите му към момента нито един чуждестранен предстоятел не е потвърдил официално присъствието си в Москва.

Връзката със спора за санкциите

Като основание за възможна визита Чапнин посочва позицията на България по обсъжданото включване на патриарх Кирил в 21-вия санкционен пакет на Европейския съюз. През юли Министерският съвет съобщи, че страната има резерви към мярката и че евентуалното санкциониране на руския патриарх няма да има икономически и финансов ефект за Русия.

Премиерът Румен Радев заяви, че България е отстоявала позицията религията да не се превръща в инструмент на политическо противопоставяне. По-късно правителството посочи, че Брюксел е уважил резервите на София и патриарх Кирил не е бил включен в санкционния списък.

Светият синод на Българската православна църква заяви, че въпросът за евентуални санкции срещу патриарх Кирил не е в неговата компетентност.

Няма официален списък на гостите

Според анализа на „Москоу таймс“ възможното посещение на патриарх Даниил би имало не само църковно, но и политическо значение заради отношенията между Москва, София и останалите православни църкви.

„Приездът на Даниил на юбилея е напълно възможен и в Москва, предполагам, ще го посрещнат като скъп и дългоочакван гост“, пише Сергей Чапнин.

Това остава оценка на автора, а не потвърждение за предстоящо пътуване. Няма съобщение от Българската патриаршия или от Руската православна църква, което да обявява визита на патриарх Даниил. Окончателният състав на делегациите и гостите се очаква да стане известен в навечерието на юбилейните тържества.

Източници: ru.themoscowtimes.com, bta.bg