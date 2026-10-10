Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва през октомври

Американските преговарящи Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Москва през октомври, но точните дати на евентуалната визита все още не са определени. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Това може да се очаква, но не знаем дали ще се състои в тези срокове“, каза Песков в отговор на въпрос дали посещението ще бъде в рамките на месеца. Той добави, че Уиткоф и Къшнър са „винаги желани гости“ в Москва и че руският президент Владимир Путин е готов да се среща с тях.

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Уиткоф се надява на среща с Путин

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Уиткоф е изразил надежда за скорошна среща с Путин. По думите му американският специален пратеник е предал и поздравления от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод рождения ден на руския лидер.

„Стив Уиткоф помоли да предам своите и на Джаред Къшнър най-добри пожелания на президента, когото той искрено уважава, и изрази надежда за скорошна среща“, заяви Юрий Ушаков.

Разговорът между Ушаков и Уиткоф се е състоял на 7 октомври. Отделно, според Axios, двамата американски представители обмислят пътуване до Москва и Киев през следващата седмица, за да обсъдят предложения за уреждане на войната в Украйна. Медията уточнява, че не е ясно дали последното напрежение между Вашингтон и Киев ще промени плановете им.

Нови предложения за прекратяване на войната

Уиткоф и Къшнър вече са провели разговори с украински представители и европейски служители. Сред обсъжданите теми са гаранциите за сигурност за Украйна, следвоенното възстановяване, бъдещите отношения с НАТО и възможно частично прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура и превоза на зърно.

Двамата американци посетиха Москва и Киев в началото на септември. След това продължиха контактите с руската и украинската страна по обновен дипломатически план. В същото време Москва заяви, че перспективите за незабавно възобновяване на преговорите остават неясни.

Юрий Ушаков каза, че след телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин руската страна ще прецени кога може да бъде подновен преговорният процес. Така евентуалната визита на Уиткоф и Къшнър остава възможна, но без официално обявен график.

Източници: axios.com