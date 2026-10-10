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Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва през октомври
  Тема: Украйна

Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва през октомври

10 Октомври, 2026 18:36 498 10

  • стивън уиткоф-
  • джаред къшнър-
  • москва-
  • преговори-
  • войната в украйна

Точните дати не са определени, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Стивън Уиткоф е изразил надежда за скорошна среща с Владимир Путин

Уиткоф и Къшнър може да посетят Москва през октомври - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските преговарящи Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Москва през октомври, но точните дати на евентуалната визита все още не са определени. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Това може да се очаква, но не знаем дали ще се състои в тези срокове“, каза Песков в отговор на въпрос дали посещението ще бъде в рамките на месеца. Той добави, че Уиткоф и Къшнър са „винаги желани гости“ в Москва и че руският президент Владимир Путин е готов да се среща с тях.

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Уиткоф се надява на среща с Путин

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Уиткоф е изразил надежда за скорошна среща с Путин. По думите му американският специален пратеник е предал и поздравления от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод рождения ден на руския лидер.

„Стив Уиткоф помоли да предам своите и на Джаред Къшнър най-добри пожелания на президента, когото той искрено уважава, и изрази надежда за скорошна среща“, заяви Юрий Ушаков.

Разговорът между Ушаков и Уиткоф се е състоял на 7 октомври. Отделно, според Axios, двамата американски представители обмислят пътуване до Москва и Киев през следващата седмица, за да обсъдят предложения за уреждане на войната в Украйна. Медията уточнява, че не е ясно дали последното напрежение между Вашингтон и Киев ще промени плановете им.

Нови предложения за прекратяване на войната

Уиткоф и Къшнър вече са провели разговори с украински представители и европейски служители. Сред обсъжданите теми са гаранциите за сигурност за Украйна, следвоенното възстановяване, бъдещите отношения с НАТО и възможно частично прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура и превоза на зърно.

Двамата американци посетиха Москва и Киев в началото на септември. След това продължиха контактите с руската и украинската страна по обновен дипломатически план. В същото време Москва заяви, че перспективите за незабавно възобновяване на преговорите остават неясни.

Юрий Ушаков каза, че след телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин руската страна ще прецени кога може да бъде подновен преговорният процес. Така евентуалната визита на Уиткоф и Къшнър остава възможна, но без официално обявен график.

Източници: axios.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    5 2 Отговор
    Отиват да молят да спре да бие нацистите

    Коментиран от #4

    18:42 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цвете

    4 1 Отговор
    😁НЕ СА ПРИКЛЮЧИЛИ СДЕЛКИТЕ ИМ ЛИ ? ТАКИВА РАЗХОДКИ ЯВНО СИ ЗАСЛУЖАВАТ ЗА СМЕТКА НА ВОЙНАТА, КОЯТО УКРАЙНА ЕДВА СМОГВА И С НАБЛИЖАВАЩАТА ЗИМА.АШКОУСУМ.МАШАЛА.

    18:53 10.10.2026

  • 4 И да

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Изпросят нещо! От Зелю се научиха!

    18:54 10.10.2026

  • 5 .....

    1 0 Отговор
    Бизнесмени,вече политици няма.

    19:08 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🤔🤔🤔🤔

    1 0 Отговор
    ТръНп пак опря до "бензиностанцията с ракети" ... този път за дизел и
    санкциите вече не важат❗
    Руският дизел вече е ДОБЪР дизел 😀😀😀😀

    Коментиран от #9

    19:40 10.10.2026

  • 9 😀😀😀😀

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "🤔🤔🤔🤔":

    ТръНп ми е като съседа Пешо-
    той наложи санкции на Кауфланд, ама вчера отиде да си купи краставици от там 😀😀

    19:42 10.10.2026

  • 10 По-голямата част от разговора между

    0 0 Отговор
    Владимир Путин и Доналд Тръмп на 9 октомври е бил посветен на Украйна е казал Руският президентски прессекретар Дмитрий Песков пред репортери. Кремъл е казал, че Руският лидер «с разбиране » е приел някои предложения на САЩ за деескалацията, но Москва все още не е готова незабавно да възобнови тристранните преговори с Киев и Вашингтон. Ръководителите също са обсъдили доставките на руско дизелово гориво, ситуацията около Иран и евентуална нова лична среща.

    20:06 10.10.2026

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