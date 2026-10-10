Зеленски обяви среща и общи стъпки с Великобритания

Украинският президент Владимир Зеленски обяви подготовката на среща и „правилни съвместни стъпки“ с Великобритания след разговор с премиера Анди Бърнам. По думите му разговорът е бил „много добър и навременен“.

Зеленски е информирал британския премиер за руските атаки срещу Украйна и е посочил противовъздушната отбрана като основен приоритет. В разговора са били обсъдени решения за защита на живота в Украйна, съвместната работа в Европа и продължаването на санкционния натиск срещу Русия.

„Обсъдихме това, както и онова, което действително би могло да помогне на дипломацията да заработи. Подготвяме правилни съвместни стъпки и среща“, заяви Зеленски.

Украинският президент е благодарил на Великобритания за подкрепата и е заявил, че британското лидерство в областта на сигурността остава осезаемо. Той е свързал необходимостта от нови решения с продължаващата руска ескалация.

Разговор и с норвежкия премиер

Зеленски е провел разговор и с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. Той е благодарил на Норвегия за готовността да продължи да помага на Украйна и го е информирал за руските удари, които според него са продължили през целия ден.

„Сега е особено важно време, когато са нужни нови стъпки, за да не остане у Русия впечатлението, че може да сломи мира и да продължава войната безкрайно“, е заявил украинският президент.

Зеленски е посочил, че Украйна ще продължи да координира действията си с Великобритания и Норвегия. По думите му се подготвят срещи и съвместни решения, но конкретни дати и подробности за формата им не са съобщени.