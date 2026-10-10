Зеленски обяви среща и общи стъпки с Великобритания

Украинският президент Владимир Зеленски обяви подготовката на среща и „правилни съвместни стъпки“ с Великобритания след разговор с премиера Анди Бърнам. По думите му разговорът е бил „много добър и навременен“.
Зеленски е информирал британския премиер за руските атаки срещу Украйна и е посочил противовъздушната отбрана като основен приоритет. В разговора са били обсъдени решения за защита на живота в Украйна, съвместната работа в Европа и продължаването на санкционния натиск срещу Русия.„Обсъдихме това, както и онова, което действително би могло да помогне на дипломацията да заработи. Подготвяме правилни съвместни стъпки и среща“, заяви Зеленски.
Украинският президент е благодарил на Великобритания за подкрепата и е заявил, че британското лидерство в областта на сигурността остава осезаемо. Той е свързал необходимостта от нови решения с продължаващата руска ескалация.
Разговор и с норвежкия премиер
Зеленски е провел разговор и с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. Той е благодарил на Норвегия за готовността да продължи да помага на Украйна и го е информирал за руските удари, които според него са продължили през целия ден.
„Сега е особено важно време, когато са нужни нови стъпки, за да не остане у Русия впечатлението, че може да сломи мира и да продължава войната безкрайно“, е заявил украинският президент.
Зеленски е посочил, че Украйна ще продължи да координира действията си с Великобритания и Норвегия. По думите му се подготвят срещи и съвместни решения, но конкретни дати и подробности за формата им не са съобщени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И оттам
21:26 10.10.2026
3 Оги
Коментиран от #16, #23, #26, #40
21:26 10.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зеленски
21:27 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
21:28 10.10.2026
11 Фен
21:29 10.10.2026
12 МАНЕВРАТА СЕ НАРИЧА
21:29 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дън Бай
21:30 10.10.2026
15 Мосейчук - народен депутат в Киев
21:30 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами Да...!
21:31 10.10.2026
19 ЦСКА Москва
21:32 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Еврокопейкa
До коментар #3 от "Оги":Часове след сделката за руски дизел между САЩ и Русия, Украйна нанесе серия от удари по нефтени терминали.
На кадрите „Новошахтински“ в Ростов, югозападна Русия.
През нощта Украйна удари базата на нефтената рафинерия „Новошахтинск“ в Ростов, като унищожи съоръжение за съхранение на гориво с капацитет над 210 000 кубични метра, което снабдява Южния военен окръг на Русия.
Само това количество е в много пъти повече от договореното по сделката.
21:33 10.10.2026
24 Би ли ни превел...
До коментар #1 от "У ДРИ БАЦЕЕ":...,какво искаш да кажеш...?!
21:33 10.10.2026
25 ШЕФА
21:34 10.10.2026
26 Ха ха ха
До коментар #3 от "Оги":Те уж в Анкъридж го приключиха ама стана като с парада в Киев и превземането на Капянск и Покровск заедно с Малая Токмачка.
21:34 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 .....
21:35 10.10.2026
30 ще потъват съвместно
Коментиран от #45
21:36 10.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 филанкишията
До коментар #27 от "Сатана Z":Къде ги четеш тия глупости ? Във Фактор ли ?
21:37 10.10.2026
33 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
Съобщава още във видео интервю на живо в което танцува и стреля от радост във въздуха с 2 пистолета "Глок"-
Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.
Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. Полетата са осеяни със стотици трупове на ликвидирани руски агресори.
Коментиран от #37, #38
21:37 10.10.2026
34 много са съвместни
21:38 10.10.2026
35 Соваж бейби
21:38 10.10.2026
36 Айляк
Но и там ще го намерят рашките.
21:39 10.10.2026
37 ха ха ха ....
До коментар #33 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Я кажи би козляк , Защо на протестите във Франция пеят - "КАЛИНКА "???
21:40 10.10.2026
38 Само питам
До коментар #33 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Къде ги четеш тия дивотии ?
21:40 10.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Интересни времена
21:43 10.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Грешка Рублева
До коментар #42 от "Горд педроханец":Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂
21:47 10.10.2026
45 Движуха
До коментар #30 от "ще потъват съвместно":Боя го ядат рашистите. СБУ вече са в Луганска област. Малкият геостратег се чуди в кой бункер да се скрие и с коя униформа да се преоблече. Вече горски и морски го видяхме. А даже не е служил в армията тоз мъник на токчета.
21:47 10.10.2026