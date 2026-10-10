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Зеленски обяви среща и общи стъпки с Великобритания
  Тема: Украйна

Зеленски обяви среща и общи стъпки с Великобритания

10 Октомври, 2026 21:23 701 45

  • владимир зеленски-
  • анди бърнам-
  • великобритания-
  • норвегия-
  • руски атаки

Украинският президент е обсъдил с Анди Бърнам руските атаки, противовъздушната отбрана и санкциите срещу Москва. Той е разговарял и с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре

Зеленски обяви среща и общи стъпки с Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Владимир Зеленски обяви подготовката на среща и „правилни съвместни стъпки“ с Великобритания след разговор с премиера Анди Бърнам. По думите му разговорът е бил „много добър и навременен“.

Зеленски е информирал британския премиер за руските атаки срещу Украйна и е посочил противовъздушната отбрана като основен приоритет. В разговора са били обсъдени решения за защита на живота в Украйна, съвместната работа в Европа и продължаването на санкционния натиск срещу Русия.

„Обсъдихме това, както и онова, което действително би могло да помогне на дипломацията да заработи. Подготвяме правилни съвместни стъпки и среща“, заяви Зеленски.

Украинският президент е благодарил на Великобритания за подкрепата и е заявил, че британското лидерство в областта на сигурността остава осезаемо. Той е свързал необходимостта от нови решения с продължаващата руска ескалация.

Разговор и с норвежкия премиер

Зеленски е провел разговор и с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре. Той е благодарил на Норвегия за готовността да продължи да помага на Украйна и го е информирал за руските удари, които според него са продължили през целия ден.

„Сега е особено важно време, когато са нужни нови стъпки, за да не остане у Русия впечатлението, че може да сломи мира и да продължава войната безкрайно“, е заявил украинският президент.

Зеленски е посочил, че Украйна ще продължи да координира действията си с Великобритания и Норвегия. По думите му се подготвят срещи и съвместни решения, но конкретни дати и подробности за формата им не са съобщени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И оттам

    16 2 Отговор
    ще му покажат вратата,достатъпно измет си имат там

    21:26 10.10.2026

  • 3 Оги

    26 7 Отговор
    Тоя не разбра ли, че вчера бай Дончо и Путин го приключиха?

    Коментиран от #16, #23, #26, #40

    21:26 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеленски

    20 2 Отговор
    Абе къде е Киър Стармър?

    21:27 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    19 3 Отговор
    Кучето търси друг господар да скимти в краката!

    21:28 10.10.2026

  • 11 Фен

    19 2 Отговор
    Ми Зе винаги е бил марионетка на британските отпадъци.

    21:29 10.10.2026

  • 12 МАНЕВРАТА СЕ НАРИЧА

    20 2 Отговор
    УДАВНИК ЗА СЛАМКА СЕ ХВАЩА. АНГЛИЯ НЕ Е ФАКТОР ВЕЧЕ.

    21:29 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дън Бай

    17 2 Отговор
    Зеленко няма да дочака Коледа, май.

    21:30 10.10.2026

  • 15 Мосейчук - народен депутат в Киев

    18 3 Отговор
    Преди час каза, че Зеленски трябва да бъде съден за узурпация на президентския пост.

    21:30 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами Да...!

    14 2 Отговор
    След като Тръмп го отсвири,почна да се увърта около другият си господар-Великобритания...!

    21:31 10.10.2026

  • 19 ЦСКА Москва

    7 1 Отговор
    Фашистите Втората световна война биха по Лондон като луди,сега са първи приятели ?

    21:32 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Еврокопейкa

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Оги":

    Часове след сделката за руски дизел между САЩ и Русия, Украйна нанесе серия от удари по нефтени терминали.
    На кадрите „Новошахтински“ в Ростов, югозападна Русия.
    ​През нощта Украйна удари базата на нефтената рафинерия „Новошахтинск“ в Ростов, като унищожи съоръжение за съхранение на гориво с капацитет над 210 000 кубични метра, което снабдява Южния военен окръг на Русия.
    Само това количество е в много пъти повече от договореното по сделката.

    21:33 10.10.2026

  • 24 Би ли ни превел...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "У ДРИ БАЦЕЕ":

    ...,какво искаш да кажеш...?!

    21:33 10.10.2026

  • 25 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Малкото,жалко зелено фашистче скоро ще запълни трапа.

    21:34 10.10.2026

  • 26 Ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Оги":

    Те уж в Анкъридж го приключиха ама стана като с парада в Киев и превземането на Капянск и Покровск заедно с Малая Токмачка.

    21:34 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 .....

    3 5 Отговор
    Финландия ще предложи следващата седмица на ЕС да забрани на руснаците да пътуват до Европа заради рискове от саботажи.

    21:35 10.10.2026

  • 30 ще потъват съвместно

    2 1 Отговор
    и съвместно ще ядат боя .

    Коментиран от #45

    21:36 10.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 филанкишията

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Къде ги четеш тия глупости ? Във Фактор ли ?

    21:37 10.10.2026

  • 33 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦

    1 5 Отговор
    Андрий Билецкий - основател на АЗОВ
    Съобщава още във видео интервю на живо в което танцува и стреля от радост във въздуха с 2 пистолета "Глок"-
    Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.

    Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. Полетата са осеяни със стотици трупове на ликвидирани руски агресори.

    Коментиран от #37, #38

    21:37 10.10.2026

  • 34 много са съвместни

    3 0 Отговор
    Украйна остана с 40% от населението си и Британия остана с 40% от коренното си население !!!

    21:38 10.10.2026

  • 35 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Като конска муха обикаля 5 години ,по етапно ще му бъдат затворени всички врати .

    21:38 10.10.2026

  • 36 Айляк

    3 0 Отговор
    Зеле се пазари англетата да го приютят досущ кат Пиночет.
    Но и там ще го намерят рашките.

    21:39 10.10.2026

  • 37 ха ха ха ....

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Я кажи би козляк , Защо на протестите във Франция пеят - "КАЛИНКА "???

    21:40 10.10.2026

  • 38 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Къде ги четеш тия дивотии ?

    21:40 10.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Интересни времена

    2 0 Отговор
    Ей става интересно. Тръмп никой не го брои за фактор. След месец демократите ще го подкарат с дебелата сопа. Група държави от Европа ще помагат на Украйна докато дойде адекватен президент в САЩ. А РФ тотално разорена и ограбена от шайката на Единна Русия.

    21:43 10.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Грешка Рублева

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Горд педроханец":

    Верно, руските пидороси не търпят конкуренция 😂😂😂

    21:47 10.10.2026

  • 45 Движуха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ще потъват съвместно":

    Боя го ядат рашистите. СБУ вече са в Луганска област. Малкият геостратег се чуди в кой бункер да се скрие и с коя униформа да се преоблече. Вече горски и морски го видяхме. А даже не е служил в армията тоз мъник на токчета.

    21:47 10.10.2026

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