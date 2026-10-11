Рейтингът на Макрон падна до рекордно ниските 15%

Рейтингът на френския президент Еманюел Макрон е спаднал до рекордно ниските 15% положителни оценки, показва новият барометър на Ipsos bva-CESI за La Tribune Dimanche. Това е спад с един процентен пункт спрямо септемврийското проучване. В същото време 82% от анкетираните дават отрицателна оценка на действията му.

Изследването е проведено онлайн на 7 и 8 октомври сред 1000 пълнолетни французи, подбрани така, че да представляват населението на страната. Макрон остава с подкрепа от 53% сред симпатизантите на Renaissance, MoDem и Horizons, но е в малцинство сред останалите политически групи.

Икономическите тревоги тежат върху оценката

Покупателната способност е водещото безпокойство за 54% от французите. На второ място е бъдещето на социалната система с 44%, а държавният дълг и бюджетният дефицит са посочени от 33% от анкетираните.

Песимизмът обхваща и личното финансово положение. 91% от участниците са песимисти за икономическата ситуация във Франция, а 70% се тревожат за собственото си икономическо положение. Освен това 87% очакват влошаване на покупателната способност, 86% – на състоянието на държавния дълг и данъчното облагане, а 76% – на ситуацията със заетостта.

Според директора на Ipsos bva Брис Тентюрие подкрепата за президента сред десните избиратели е особено ниска. „При десницата го подкрепят само 11 процента“, заявява той пред La Tribune Dimanche. По думите му 47% от симпатизантите на центристкия блок вече дават отрицателна оценка на действията на Макрон.

Лекорню отчита леко възстановяване

Премиерът Себастиен Лекорню получава 22% положителни оценки – с два процентни пункта повече спрямо предходния месец. Въпреки това 69% от французите не одобряват действията му.

В изследването са включени и нагласите към потенциални кандидати за президентските избори през 2027 г. Джордан Бардела и Марин льо Пен запазват водещите позиции, но подкрепата за двамата намалява. Едуар Филип е трети с 20% положителни оценки, а кметът на Кан Давид Лиснар отчита най-съществен ръст – до 16%.

Източници: latribune.fr, ipsos.com