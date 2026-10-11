Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Рейтингът на Макрон падна до рекордно ниските 15%
  Тема: Избори

Рейтингът на Макрон падна до рекордно ниските 15%

11 Октомври, 2026 05:01 506 4

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • рейтинг-
  • ipsos-
  • президентски избори

Проучване на Ipsos bva-CESI отчита задълбочаване на икономическия песимизъм във Франция. 82% от анкетираните не одобряват действията на президента

Рейтингът на Макрон падна до рекордно ниските 15% - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рейтингът на френския президент Еманюел Макрон е спаднал до рекордно ниските 15% положителни оценки, показва новият барометър на Ipsos bva-CESI за La Tribune Dimanche. Това е спад с един процентен пункт спрямо септемврийското проучване. В същото време 82% от анкетираните дават отрицателна оценка на действията му.

Изследването е проведено онлайн на 7 и 8 октомври сред 1000 пълнолетни французи, подбрани така, че да представляват населението на страната. Макрон остава с подкрепа от 53% сред симпатизантите на Renaissance, MoDem и Horizons, но е в малцинство сред останалите политически групи.

Икономическите тревоги тежат върху оценката

Покупателната способност е водещото безпокойство за 54% от французите. На второ място е бъдещето на социалната система с 44%, а държавният дълг и бюджетният дефицит са посочени от 33% от анкетираните.

Песимизмът обхваща и личното финансово положение. 91% от участниците са песимисти за икономическата ситуация във Франция, а 70% се тревожат за собственото си икономическо положение. Освен това 87% очакват влошаване на покупателната способност, 86% – на състоянието на държавния дълг и данъчното облагане, а 76% – на ситуацията със заетостта.

Според директора на Ipsos bva Брис Тентюрие подкрепата за президента сред десните избиратели е особено ниска. „При десницата го подкрепят само 11 процента“, заявява той пред La Tribune Dimanche. По думите му 47% от симпатизантите на центристкия блок вече дават отрицателна оценка на действията на Макрон.

Лекорню отчита леко възстановяване

Премиерът Себастиен Лекорню получава 22% положителни оценки – с два процентни пункта повече спрямо предходния месец. Въпреки това 69% от французите не одобряват действията му.

В изследването са включени и нагласите към потенциални кандидати за президентските избори през 2027 г. Джордан Бардела и Марин льо Пен запазват водещите позиции, но подкрепата за двамата намалява. Едуар Филип е трети с 20% положителни оценки, а кметът на Кан Давид Лиснар отчита най-съществен ръст – до 16%.

Източници: latribune.fr, ipsos.com


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 3.14К

    2 1 Отговор
    Генов, последно колко е подкрепата за Бардела и Марин льо Пен спрямо тази за Макрон? Нещо много злоупотребяваш с информацията.

    05:23 11.10.2026

  • 3 Ами

    3 0 Отговор
    Такива са рейтингите на лидерите ма кавалерията на желаещите и нашите либерасти тук искат да следваме тези политически трупове:)))

    06:28 11.10.2026

  • 4 Гориил

    1 0 Отговор
    Като независим наблюдател, струва ми се, че учениците не се борят за подобрена образователна система. Те са отегчени и отвратени от самата Франция.

    06:52 11.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания