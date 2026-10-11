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ЦАХАЛ съобщи, че е ликвидирал командир на „Нухба“
  Тема: Бъдещето на Газа

ЦАХАЛ съобщи, че е ликвидирал командир на „Нухба“

11 Октомври, 2026 18:34 437 0

  • цахал-
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  • ивица газа

Хишам Джамал Абу Джалала е бил сред ръководителите на нападението срещу поста Кисуфим на 7 октомври 2023 г., твърдят израелските сили

ЦАХАЛ съобщи, че е ликвидирал командир на „Нухба“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦАХАЛ и ШАБАК съобщиха, че при въздушен удар в района на Хан Юнис в южната част на Ивицата Газа е бил ликвидиран командир на взвод от елитното подразделение „Нухба“ на военното крило на ХАМАС. Става дума за Хишам Джамал Мухамад Абу Джалала.

Според израелските сили ударът е бил нанесен в понеделник, 5 октомври. Абу Джалала е бил сред ръководителите на нападението срещу военния пост Кисуфим на 7 октомври 2023 г. и е участвал в отвличането на израелци по време на атаката, посочват ЦАХАЛ и ШАБАК.

„В последно време той организираше атаки срещу военнослужещи на ЦАХАЛ и израелски цивилни и работеше за възстановяването на способностите на ХАМАС, систематично нарушавайки режима на прекратяване на огъня“, се казва в съвместното съобщение.

Израелската армия заяви, че Абу Джалала е бил поразен от въздуха с цел отстраняване на заплахата, която според израелската страна е представлявал. В съобщението не се посочват подробности за района на удара, използваните боеприпаси или евентуални други жертви.

Информацията за самоличността и смъртта на командира е съобщена от израелските сили. Към момента няма независимо потвърждение от палестинска страна.

Източници: timesofisrael.com, israel.fm


Израел
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