Хамас критикува Съвета за мир заради невъзможността му да осигури влизането на палестинския технократски комитет в Газа. Организацията отново заяви, че е готова да предаде на комитета всички области на управлението в ивицата.

Говорителят на Хамас Хазем Касем посочи, че Националният комитет за управлението на Газа, оглавяван от Али Шаат, се намира в Кайро от няколко месеца, но не може да започне работа на място. По думите му неспособността на Съвета за мир, ръководен от президента на САЩ Доналд Тръмп, да задължи Израел да допусне комитета показва „плачевната слабост“ на съвета.

Касем призова Съвета за мир да обясни пред палестинската и международната общественост какви са пречките пред изпълнението на мандата на комитета. Той призова всички страни да съдействат за влизането му в Газа, за да започнат дейностите по хуманитарна помощ и възстановяване, съобщи Анадолската агенция.

Комитетът остава извън Газа

Националният комитет за управлението на Газа е създаден през януари 2026 г. като преходен технократски орган за гражданската администрация, обществените услуги и възстановяването на разрушената инфраструктура. Той е съставен от 15 палестински технократи и е оглавяван от Али Шаат.

Комитетът проведе първото си заседание в Кайро на 15 януари, но до момента не е влязъл в ивицата и не е поел административните функции на място. Според анализ на „Чатъм хаус“ той е изградил правна, финансова и административна структура и е подготвил кандидати за гражданска полиция, но предаването на властта все още не е започнало.

Евронюз съобщи, позовавайки се на „Таймс ъв Израел“, че правителството на Бенямин Нетаняху не е дало необходимите разрешения за започване на работата на палестинските административни и силови структури. Израелската страна възразява и срещу поетапния модел за разоръжаване, заложен в плана.

Предаването на властта е свързано с разоръжаването

На 30 юли Хамас и палестинските фракции в Газа приеха 15-точкова пътна карта, която предвижда предаване на пълната гражданска и силова власт на преходна администрация. В документа е записано и поетапно разоръжаване на Хамас и другите въоръжени групировки.

Докладът на Съвета за мир от 17 ноември посочва, че механизмите за изпълнение все още не са окончателно договорени. В него се отбелязва също, че Националният комитет не е влязъл в Газа, а международните сили за стабилизация не са започнали разполагане.

Така спорът за достъпа на комитета остава свързан с по-широкото разногласие за сигурността, оръжията и израелското военно присъствие. По плана комитетът трябва да поеме гражданските услуги и администрацията, докато бъде подготвена реформирана Палестинска автономия. Очаква се преходният му мандат да продължи до декември 2027 г., освен ако не бъде удължен.

В същото време Съветът за мир оказва натиск за изпълнение на договореностите, а израелският кабинет се очаква да обсъди нови стъпки по плана за Газа. До реалното влизане на комитета в ивицата обаче управленският вакуум остава нерешен.

Източници: aa.com.tr, arabic.euronews.com, apnews.com