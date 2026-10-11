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Русия: ПВО унищожи 21 дрона на път към Москва
  Тема: Украйна

Русия: ПВО унищожи 21 дрона на път към Москва

11 Октомври, 2026 21:16, обновена 11 Октомври, 2026 21:33 838 12

  • москва-
  • дронове-
  • русия-
  • сергей собянин-
  • противовъздушна отбрана

Летищата в руската столица и района ѝ въведоха ограничения за полетите на фона на атаката с безпилотни апарати.

Русия: ПВО унищожи 21 дрона на път към Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 21 украински безпилотни летателни апарата, летящи към Москва. Това съобщи руската информационна агенция РБК, позовавайки се на публикации на кмета на руската столица Сергей Собянин.

Първоначално Собянин информира за свалени 10 дрона, насочващи се към Москва. Девет минути по-късно той съобщи за неутрализирането на още 11 безпилотни апарата.

По думите на кмета на местата, където са паднали отломки, работят екипи на спешните служби. Към момента на публикуването на информацията не бяха представени подробности за евентуални щети или пострадали.

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Ограничения на московските летища

На фона на атаката бяха въведени ограничения за излитането и кацането на самолети на четири московски летища – „Внуково“, „Шереметиево“, „Домодедово“ и „Жуковски“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Рашисткия тролей съм един с 19 ника плюс 4-мата дежурни когато още не бяха пратени на борсата и даваха служебни плюсове и минуси за което им плащаха. Но поради намаляването на финансовите потоци от руското посолство са пратени на борсата и остана един който се появява вече периодично тук.

    Коментиран от #3

    21:19 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Свалени пък летища затворени🤔

    6 3 Отговор
    Останалите 200 къде паднаха?

    21:36 11.10.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор
    Примирието тече с пълна сила Гълъбите на Мира пърхат в небето деца със сини балони възпяват подвигът на Дони

    21:39 11.10.2026

  • 9 Затова Ли Самолетът на Путин

    7 3 Отговор
    Вместо в МАСКВА
    Каца в Санкт Петербург?

    Хахаха хахаха хахаха хахаха

    Защото МАСКВА има
    ПВО и свалят Всички Дронове


    Хахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #10

    21:43 11.10.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Затова Ли Самолетът на Путин":

    Зелю още ли е в бункера в северна малобритания?!
    Защо не е в Кииф да си направи снимки за фейcbokлyk.🤭👍

    Коментиран от #11

    21:49 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПВОшник

    6 1 Отговор
    "отломките" са голям проблем .😁 От тях се запалиха болшинството НПЗ в Раша.

    22:08 11.10.2026

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