Русия: ПВО унищожи 21 дрона на път към Москва

Руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 21 украински безпилотни летателни апарата, летящи към Москва. Това съобщи руската информационна агенция РБК, позовавайки се на публикации на кмета на руската столица Сергей Собянин.

Първоначално Собянин информира за свалени 10 дрона, насочващи се към Москва. Девет минути по-късно той съобщи за неутрализирането на още 11 безпилотни апарата.

По думите на кмета на местата, където са паднали отломки, работят екипи на спешните служби. Към момента на публикуването на информацията не бяха представени подробности за евентуални щети или пострадали.

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На фона на атаката бяха въведени ограничения за излитането и кацането на самолети на четири московски летища – „Внуково“, „Шереметиево“, „Домодедово“ и „Жуковски“.