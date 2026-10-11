Русия: ПВО унищожи 21 дрона на път към Москва

Първоначално Собянин информира за свалени 10 дрона, насочващи се към Москва. Девет минути по-късно той съобщи за неутрализирането на още 11 безпилотни апарата.
По думите на кмета на местата, където са паднали отломки, работят екипи на спешните служби. Към момента на публикуването на информацията не бяха представени подробности за евентуални щети или пострадали.
Ограничения на московските летища
На фона на атаката бяха въведени ограничения за излитането и кацането на самолети на четири московски летища – „Внуково“, „Шереметиево“, „Домодедово“ и „Жуковски“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3
21:19 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Свалени пък летища затворени🤔
21:36 11.10.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
21:39 11.10.2026
9 Затова Ли Самолетът на Путин
Каца в Санкт Петербург?
Хахаха хахаха хахаха хахаха
Защото МАСКВА има
ПВО и свалят Всички Дронове
Хахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #10
21:43 11.10.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "Затова Ли Самолетът на Путин":Зелю още ли е в бункера в северна малобритания?!
Защо не е в Кииф да си направи снимки за фейcbokлyk.🤭👍
Коментиран от #11
21:49 11.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПВОшник
22:08 11.10.2026