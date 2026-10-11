Обезвредиха невзривени боеприпаси край Владимир след атака с дронове

Специалисти са обезвредили невзривени боеприпаси в предградие на Владимир след атака с безпилотни летателни апарати. За работата съобщи градската администрация, която призова жителите да запазят спокойствие и да спазват правилата за безопасност.

Атаката е засегнала инфраструктурен обект. По данни на губернатора на Владимирска област Александър Авдеев е възникнал пожар, а две подстанции са прекъснали електрозахранването на около 5000 души. В близост до мястото е организирана евакуация на хората от съседни жилищни райони.

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По предварителна информация няма пострадали, а жилищни сгради не са разрушени. Топло- и водоснабдяването е възстановено напълно, докато работата по електрическата мрежа продължава.

Градската администрация не посочи броя и вида на невзривените боеприпаси. В съобщението се казва, че при откриване на дрон или негови части гражданите не трябва да се приближават до тях, а да подадат сигнал на телефон 112.

„При откриване на БПЛА или негови части не се приближавайте до тях и съобщете на телефон 112“, призова градската администрация.

Отделно оперативният щаб на Белгородска област съобщи за повреди в пет общини след атаки с дронове. Властите не уточниха в съобщението, цитирано в подадената информация, пълния размер на материалните щети.

Росавиация съобщи и за временни ограничения за приемане и излитане на самолети на летищата Внуково, Домодедово, Жуковски и Шереметиево. Мярката е била въведена заради изискванията за безопасност на полетите.

Източници: interfax.ru, vladtv.ru, m24.ru