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Обезвредиха невзривени боеприпаси край Владимир след атака с дронове
  Тема: Украйна

Обезвредиха невзривени боеприпаси край Владимир след атака с дронове

11 Октомври, 2026 21:27 457 3

  • владимир-
  • атака с дронове-
  • невзривени боеприпаси-
  • русия-
  • росавиация

Специалисти работиха по последствията от удара в предградие на града. При атаката са били изключени две подстанции, захранващи около 5000 жители

Обезвредиха невзривени боеприпаси край Владимир след атака с дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалисти са обезвредили невзривени боеприпаси в предградие на Владимир след атака с безпилотни летателни апарати. За работата съобщи градската администрация, която призова жителите да запазят спокойствие и да спазват правилата за безопасност.

Атаката е засегнала инфраструктурен обект. По данни на губернатора на Владимирска област Александър Авдеев е възникнал пожар, а две подстанции са прекъснали електрозахранването на около 5000 души. В близост до мястото е организирана евакуация на хората от съседни жилищни райони.

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По предварителна информация няма пострадали, а жилищни сгради не са разрушени. Топло- и водоснабдяването е възстановено напълно, докато работата по електрическата мрежа продължава.

Градската администрация не посочи броя и вида на невзривените боеприпаси. В съобщението се казва, че при откриване на дрон или негови части гражданите не трябва да се приближават до тях, а да подадат сигнал на телефон 112.

„При откриване на БПЛА или негови части не се приближавайте до тях и съобщете на телефон 112“, призова градската администрация.

Отделно оперативният щаб на Белгородска област съобщи за повреди в пет общини след атаки с дронове. Властите не уточниха в съобщението, цитирано в подадената информация, пълния размер на материалните щети.

Росавиация съобщи и за временни ограничения за приемане и излитане на самолети на летищата Внуково, Домодедово, Жуковски и Шереметиево. Мярката е била въведена заради изискванията за безопасност на полетите.

Източници: interfax.ru, vladtv.ru, m24.ru


Русия
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  • 1 Летищата в Мускалабад

    1 3 Отговор
    Да се затворени за Полети
    Се превърна в Ежедневие.

    ХАХА хахаха хахаха

    ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАСКВА НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ
    МОЛИ СЕ НА ТРЪМП ЗА ПОМОЩ.

    Коментиран от #3

    21:46 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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