НАТО: Русия е загубила над 50 000 души през септември

Руските загуби във войната срещу Украйна през септември са над 50 000 души, като до 28 000 от тях може да са загинали. Това твърди високопоставен военен представител на НАТО, цитиран от Bloomberg. Оценката не е независимо потвърдена.
Според същия източник украинските военни загуби през месеца са около 5 000 души. Така руските загуби са приблизително десет пъти по-големи. В посочените над 50 000 души влизат убити и ранени военнослужещи, а не само загинали.
На 1 октомври украинският Генерален щаб съобщи за 46 230 руски загуби през септември. Това е най-високата месечна оценка на щаба от началото на 2026 г. За август украинската страна посочи 42 020 души, а за юли – 42 860 души.
Методиките и източниците, използвани за изчисленията, не са публично описани. Русия не публикува съпоставима официална статистика за загубите на армията си.
Натиск по фронта и в дълбочина
По данни, цитирани от Bloomberg, руското командване е изпращало подразделения в зони, наситени с украински дронове, мини и артилерия. В същото време украинските сили са възстановили контрола върху повече от 125 квадратни километра и са засилили ударите по цели в дълбочина на Русия, включително нефтопреработвателни заводи и центрове за обработка на данни.
На този фон Русия продължава да увеличава военните си разходи. Очаква се бюджетът за отбрана през 2026 г. да достигне 17 трилиона рубли, или около 199 милиарда долара – приблизително 40% над първоначално планираната сума.
Предупреждение за мащаба на загубите
На 24 септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви: „Руснаците губят повече от 40 000 души месечно – 43 000, ако трябва да бъдем точни, убити или тежко ранени“. Той определи числата като „огромни загуби“ и каза, че руските сили не постигат целите си във войната.
Новата оценка за септември е по-висока от посочените от Рюте месечни загуби, но остава оценка на неназован представител на НАТО, а не официално потвърден отчет за всеки отделен случай.
Източници: unn.ua, polites.news
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Русия
Коментиран от #5, #6, #7
04:40 12.10.2026
3 Тинтири минтири
04:41 12.10.2026
4 шаа
04:48 12.10.2026
5 Урсула
До коментар #2 от "Русия":Източника назован или ненаЗобан е ???
04:51 12.10.2026
6 От факултето
До коментар #2 от "Русия":Според наш източник са видели зели тук. Направо не е за вярване кво е правил. Аз вярвам.
04:54 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хайрлия да е
05:02 12.10.2026
9 Последният украинец
05:02 12.10.2026
10 Артилерист
Коментиран от #11, #15
05:04 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нормално
05:09 12.10.2026
13 Га ти резила и кашмера
05:09 12.10.2026
14 Анджо
Коментиран от #16
05:10 12.10.2026
15 Ми виж кртатаи помисли
До коментар #10 от "Артилерист":Русия от една година губи окупирани територии.
05:10 12.10.2026
16 Иска ти се, ама
До коментар #14 от "Анджо":е истина, че агресора го попиляха от бой.
05:12 12.10.2026
17 404
05:12 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да бе знаем
Коментиран от #20
05:18 12.10.2026
20 Нямат настинка
До коментар #19 от "Да бе знаем":Герои са.
Коментиран от #22
05:19 12.10.2026
21 Айде стига глупости!
05:22 12.10.2026
22 Така де
До коментар #20 от "Нямат настинка":Браво на украинските герои. Фалираха Европа и разпаднаха НАТО!
05:24 12.10.2026
23 Подробности
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05:25 12.10.2026