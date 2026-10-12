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НАТО: Русия е загубила над 50 000 души през септември
  Тема: Украйна

НАТО: Русия е загубила над 50 000 души през септември

12 Октомври, 2026 04:27 525 23

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  • война в украйна

До 28 000 от тях може да са загинали, сочи оценка на високопоставен представител на Алианса, цитирана от Bloomberg. Данните не са независимо потвърдени

НАТО: Русия е загубила над 50 000 души през септември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските загуби във войната срещу Украйна през септември са над 50 000 души, като до 28 000 от тях може да са загинали. Това твърди високопоставен военен представител на НАТО, цитиран от Bloomberg. Оценката не е независимо потвърдена.

Според същия източник украинските военни загуби през месеца са около 5 000 души. Така руските загуби са приблизително десет пъти по-големи. В посочените над 50 000 души влизат убити и ранени военнослужещи, а не само загинали.

На 1 октомври украинският Генерален щаб съобщи за 46 230 руски загуби през септември. Това е най-високата месечна оценка на щаба от началото на 2026 г. За август украинската страна посочи 42 020 души, а за юли – 42 860 души.

Методиките и източниците, използвани за изчисленията, не са публично описани. Русия не публикува съпоставима официална статистика за загубите на армията си.

Натиск по фронта и в дълбочина

По данни, цитирани от Bloomberg, руското командване е изпращало подразделения в зони, наситени с украински дронове, мини и артилерия. В същото време украинските сили са възстановили контрола върху повече от 125 квадратни километра и са засилили ударите по цели в дълбочина на Русия, включително нефтопреработвателни заводи и центрове за обработка на данни.

На този фон Русия продължава да увеличава военните си разходи. Очаква се бюджетът за отбрана през 2026 г. да достигне 17 трилиона рубли, или около 199 милиарда долара – приблизително 40% над първоначално планираната сума.

Предупреждение за мащаба на загубите

На 24 септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви: „Руснаците губят повече от 40 000 души месечно – 43 000, ако трябва да бъдем точни, убити или тежко ранени“. Той определи числата като „огромни загуби“ и каза, че руските сили не постигат целите си във войната.

Новата оценка за септември е по-висока от посочените от Рюте месечни загуби, но остава оценка на неназован представител на НАТО, а не официално потвърден отчет за всеки отделен случай.

Източници: unn.ua, polites.news


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Русия

    7 32 Отговор
    според друг източник НАТО изгуби 500 000 през Септември.

    Коментиран от #5, #6, #7

    04:40 12.10.2026

  • 3 Тинтири минтири

    8 32 Отговор
    Пълни глупости!

    04:41 12.10.2026

  • 4 шаа

    5 33 Отговор
    не мислех, че човек може да халюцинира повече от ИИ, но явно съм грешал

    04:48 12.10.2026

  • 5 Урсула

    2 34 Отговор

    До коментар #2 от "Русия":

    Източника назован или ненаЗобан е ???

    04:51 12.10.2026

  • 6 От факултето

    2 31 Отговор

    До коментар #2 от "Русия":

    Според наш източник са видели зели тук. Направо не е за вярване кво е правил. Аз вярвам.

    04:54 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хайрлия да е

    14 3 Отговор
    Другият месец да са 60 000

    05:02 12.10.2026

  • 9 Последният украинец

    3 19 Отговор
    Гасим лампите....ще метем!

    05:02 12.10.2026

  • 10 Артилерист

    3 18 Отговор
    Пак някой-си, ама тоз път от НАТО, тъй бил казал. Безкрайно пошла, семпла, безочна и прочие стъкмистика, само и само да върви пропагандистката помия по Русия. УНИАН замени Бесарабски фронт по информационна излагация...

    Коментиран от #11, #15

    05:04 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нормално

    11 2 Отговор
    И по 100 хиляди ще губят фашистите.

    05:09 12.10.2026

  • 13 Га ти резила и кашмера

    10 2 Отговор
    От мита за втарая в мире не остана нищо.Само прах и пепел.

    05:09 12.10.2026

  • 14 Анджо

    2 8 Отговор
    Само дето е точно обратното. Пропагандата не спира.

    Коментиран от #16

    05:10 12.10.2026

  • 15 Ми виж кртатаи помисли

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Артилерист":

    Русия от една година губи окупирани територии.

    05:10 12.10.2026

  • 16 Иска ти се, ама

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Анджо":

    е истина, че агресора го попиляха от бой.

    05:12 12.10.2026

  • 17 404

    3 9 Отговор
    a за оккина нищо те макс 10 човека на ден даже няма и толкова! толкова сте смешни с тия статий руснаците ги изравниха с земята тръмпоча им би шута вие още ги възхвалявате свърши това е колкто и ес да се напъва нестава ще дойде време урсулата ще дава обяснения

    05:12 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да бе знаем

    3 4 Отговор
    А украинските войници имат само настинка!

    Коментиран от #20

    05:18 12.10.2026

  • 20 Нямат настинка

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Да бе знаем":

    Герои са.

    Коментиран от #22

    05:19 12.10.2026

  • 21 Айде стига глупости!

    2 1 Отговор
    Толкова може да са починалите украинци, благодарение на зеления полу-идиот. Всички вече знаят че руснаците са 10 пъти по малко като жертви.

    05:22 12.10.2026

  • 22 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Нямат настинка":

    Браво на украинските герои. Фалираха Европа и разпаднаха НАТО!

    05:24 12.10.2026

  • 23 Подробности

    1 0 Отговор
    Москва, 11 октомври. В резултат на поредица от вражески нападения върху стратегически обекти на цифровата инфраструктура на Руската федерация бяха временно преустановени дейностите на три центъра за данни, свързани с технологичния концерн „Яндекс“.
    На 8 октомври в град Сасово, Рязанска област, беше тежко повреден център за данни, в който се намират два от суперкомпютрите на компанията, носещи имената „Червоненкис“ и „Ляпунов“. На 9 октомври бяха съобщени щети по друг център в Калужка област, а на 11 октомври беше съобщено за прекъсване на работата на съоръжение във Владимир, където се намира третият суперкомпютър, „Галушкин“.
    По този начин и трите изчислителни системи се оказаха недостъпни за работа. Те са предназначени, наред с други задачи, за обучение на модели с изкуствен интелект.
    Особено внимание заслужава обстоятелството, че облачната инфраструктура на „Яндекс“ обслужва не само собствените му предприятия, но и множество други организации. След прекъсванията бяха съобщени проблеми с редица руски интернет услуги и платформи.

    05:25 12.10.2026

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