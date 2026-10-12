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231 сблъсъка за ден на фронта, ракетен удар край Харков с 3 жертви
  Тема: Украйна

231 сблъсъка за ден на фронта, ракетен удар край Харков с 3 жертви

12 Октомври, 2026 04:33, обновена 12 Октомври, 2026 04:36 406 1

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Най-много атаки са отчетени на Константиновското и Покровското направление. При удара по Песочин са ранени 25 души

231 сблъсъка за ден на фронта, ракетен удар край Харков с 3 жертви - 1
Снимка: 22-я омбр
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

231 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта в Украйна от началото на денонощието, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-интензивни са били боевете на Константиновското и Покровското направление, където са отчетени съответно 31 и 29 атаки.

На Константиновското направление украинските сили са отбили руските щурмове край Константиновка и в посока Новоселовка, Осиново, Николаевка, Новопавловка, Райское, Торецко, Грузское, Владимировка и Маяк. На Покровското направление руските сили са атакували край Белозерское, Нови Донбас, Волно, Гановка, Никоноровка, Шевченко, Сергеевка и Василевка.

Боеве по няколко направления

На Севернослободското и Курското направление е нанесен един въздушен удар с три управляеми авиобомби, а позициите на украинските сили и населени места са били обстреляни 25 пъти. На Южнослободското направление са извършени шест атаки край Старица, Избицкое, Волчански Хутора и Крейдянка.

На Купянското направление са регистрирани девет опита за настъпление в посока Радковка, Кутьковка и Кившаровка, като боевете са продължили. Украинските сили са отбили 10 атаки на Лиманското направление, а две руски щурмови операции са били в ход край Ново, Заречно, Колодци, Лиман и Диброва.

Руските сили са направили един опит за настъпление на Славянското направление, четири атаки на Александровското, седем на Гуляйполското и две на Ореховското направление.

Трима загинали при удар край Харков

Ракетен удар по село Песочин в Харковски район е причинил смъртта на трима души, съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов. Сред загиналите са 16-годишен младеж, 19-годишна жена и 51-годишна жена. Ранени са 25 души, включително две деца, съобщи Националната полиция на Украйна.

„В предградията на Харков е регистриран вражески ракетен удар. По предварителни данни попадението е било в близост до магазин за хранителни стоки“, заяви Олег Синегубов.

При удара са повредени магазинът, пет автомобила, два многоетажни жилищни блока и една частна къща. Пожарът на мястото е бил потушен.

В същата вечер президентът Володимир Зеленски е съобщил и за руски удар по ТЕЦ-5 в Харков. В публикуваната информация не са посочени допълнителни подробности за щетите по съоръжението.


Украйна
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  • 1 Котел

    1 0 Отговор
    Абе не знам но в северния котел (който вече е разделен на три малки котлета) руснаците мачкат яко, до седмица ще ги приключат и трите.

    04:57 12.10.2026

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