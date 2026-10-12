Иран заплаши с удари по американска технологична инфраструктура

Иран ще нанесе ответни удари по американска технологична инфраструктура в региона, ако Съединените щати подновят атаките, заяви секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в интервю за Press TV.

Сред възможните мишени той посочи подводни кабели, центрове за данни и съоръжения за изкуствен интелект. „Все още не сме включили тези обекти в списъка с нашите цели. Но ако започне война, много от кабелите, центровете за данни и съоръженията за изкуствен интелект ще бъдат унищожени“, заяви Резаи.

По думите му стойността на тази инфраструктура надхвърля 2 трилиона долара. Той не посочи конкретни компании или обекти, нито уточни какъв тип военни действия би предприел Иран.

Предупреждението идва на фона на неуспешни преговори

Изявлението е направено на фона на дипломатически усилия за прекратяване на войната между Иран и САЩ. Асошиейтед прес съобщи, че Техеран определя последния американски отговор на иранско предложение като „недостатъчен“.

Резаи заяви, че Вашингтон е приел част от поставените от Иран условия, но по други въпроси все още има неясноти. Според него Иран няма да продължи разговорите, докато САЩ не дадат допълнителни обяснения.

Иранският представител предупреди и че при подновяване на конфликта страната му ще действа по „по-мащабен план“. Асошиейтед прес предаде, че той е включил в предупреждението не само центрове за данни и обекти за изкуствен интелект, но и кабели и други стратегически съоръжения в региона.

Източници: apnews.com, 783093661.r.worldcdn.net