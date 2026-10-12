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Седем американски сенатори с критики към Тръмп за вноса на руски дизел

Седем американски сенатори с критики към Тръмп за вноса на руски дизел

12 Октомври, 2026 05:50, обновена 12 Октомври, 2026 05:52 1 103 24

  • сенатори-
  • тръмп-
  • путин-
  • дизел-
  • сащ-
  • русия

В съвместно заявление те подчертаха, че Вашингтон не трябва да осигурява „финансов спасителен пояс“ на Владимир Путин

Седем американски сенатори с критики към Тръмп за вноса на руски дизел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На този фон седем американски сенатори от двете партии разкритикуваха решението на Тръмп да разреши вноса на руско дизелово гориво в САЩ. В съвместно заявление Джийн Шахин, Сюзън Колинс, Ричард Блументал, Лиза Мурковски, Рон Уайдън, Том Тилис и Джон Къртис заявиха, че Вашингтон не трябва да осигурява „финансов спасителен пояс“ на Владимир Путин, докато Русия продължава войната срещу Украйна.

Сенаторите твърдят, че през 2022 г. Конгресът ясно е забранил вноса на руски енергоносители, за да не се финансира руската агресия с американски средства. Според тях решението на президента противоречи пряко на закона, а администрацията не е провела изискуемите консултации с Конгреса и не е представила достатъчно обяснения.

„Съединените щати не трябва да хвърлят на Путин финансов спасителен пояс, докато Русия продължава да убива мирни граждани в Украйна“, се казва в изявлението.

Тръмп заяви на 9 октомври, че е постигнал с руския президент Владимир Путин договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари. В Конгреса вече е внесен и двупартиен законопроект, който според вносителя Брайън Фицпатрик трябва да попречи на президента да отменя санкции. Предложението е наречено „Законът на Роналд Рейгън „Мир чрез сила““.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    10 15 Отговор
    Украйна бе нападната от Русия а се предаде САЩ

    05:54 12.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 4 Отговор
    МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ВОЙНАТА ВЪВ ВИЕТНАМ ПРОДЪЛЖИХА 9 ГОДИНИ
    И САЩ И ВИЕТНАМ ПОДПИСАХА
    МИРЕН ДОГОВОР
    2 ДНИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН - ДНЕС СТОЛИЦАТА ХО ЛИ МИН СИТИ ;)

    Коментиран от #21

    05:59 12.10.2026

  • 3 Верно

    14 1 Отговор
    и там има бастуни !

    06:00 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Седем с критика ,а

    13 3 Отговор
    93-ма с похвала.Как да го разбираме.

    Коментиран от #9

    06:01 12.10.2026

  • 6 Хахахаха

    11 3 Отговор
    7 с критика 120 да съгласни! Какво ще кажете....:)

    06:05 12.10.2026

  • 7 Само питам

    15 5 Отговор
    А тези сенатори знаят ли колко струва дизела? ...или на тях народа им плаща разходите?

    Коментиран от #11, #15, #19

    06:06 12.10.2026

  • 8 Пущиня(к)

    7 2 Отговор
    Имаше тама от приказката за бабаит терзията, "седем с един удар". Тие да внимават!

    06:09 12.10.2026

  • 9 Ами няма сделка за дизела

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Седем с критика ,а":

    Кое не разбра?Тръмп не може да спаси нито себе си нито Владимир Сополин.

    06:15 12.10.2026

  • 10 Артилерист

    8 2 Отговор
    Е, той Линдзи Греъм не може да няма последователи по яростна русофобия, но американските фермери искат по-евтин дизел, щото със сегашната цена стоката им се оскъпява и става нерентабилна. А на Тръмп импийчмана му виси над главата и спасително се нуждае от по-блажна сделка...

    Коментиран от #16, #18

    06:16 12.10.2026

  • 11 За 2 цента по-малко

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    90 процента от американците са против.Американското интернет пространството ври и кипи .
    В Америка за разлика от русия има интернет.

    Коментиран от #13

    06:19 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Точен сте

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "За 2 цента по-малко":

    Над 90% от Американците и искат да одерат жив рижия изперкал клоун

    06:22 12.10.2026

  • 14 Браво

    6 0 Отговор
    Само седем сенатори критикуват Тръмп!!!
    Това е огромен успех за него!

    06:26 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти да видиш

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Артилерист":

    Не бери грижа на американските фермери.И без теб ще се оправят.

    Коментиран от #20

    06:29 12.10.2026

  • 17 Абе

    3 0 Отговор
    Гууулем праз...

    06:31 12.10.2026

  • 18 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Артилерист":

    Ами като искат евтин дизел да си го направят евтин. Имат си достатъчно петрол включително и този на Венецуела,Мексико и Канада

    06:32 12.10.2026

  • 19 Соломон

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Само да ти кажа че цената на дизела е такава не заради Украйна а заради действията на САЩ. И вчера и днес горят танкери

    06:34 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 География

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Май не си запознат коя е столицата на Виетнам

    06:42 12.10.2026

  • 22 Тръмп

    4 0 Отговор
    Като почна да краде венецуелския петрол пак казваше че цените ще полетят надолу, но се обогатяват неговите хора
    И с руския дизел ще е така, купен на ниска цена-продаден скъпо

    06:52 12.10.2026

  • 23 Рядков

    3 0 Отговор
    7 от колко???

    07:07 12.10.2026

  • 24 Какво

    0 0 Отговор
    Искат богатите сенатори е все едно. Важно е какво искат избирателите им които пътуват по 200 км на ден ....а те искат евтин дизел. Никой в ЕС не пита избирателя и промишлеността дали иска евтино руски ресурси или скъпи американски

    07:37 12.10.2026