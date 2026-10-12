Седем американски сенатори с критики към Тръмп за вноса на руски дизел

На този фон седем американски сенатори от двете партии разкритикуваха решението на Тръмп да разреши вноса на руско дизелово гориво в САЩ. В съвместно заявление Джийн Шахин, Сюзън Колинс, Ричард Блументал, Лиза Мурковски, Рон Уайдън, Том Тилис и Джон Къртис заявиха, че Вашингтон не трябва да осигурява „финансов спасителен пояс“ на Владимир Путин, докато Русия продължава войната срещу Украйна.

Сенаторите твърдят, че през 2022 г. Конгресът ясно е забранил вноса на руски енергоносители, за да не се финансира руската агресия с американски средства. Според тях решението на президента противоречи пряко на закона, а администрацията не е провела изискуемите консултации с Конгреса и не е представила достатъчно обяснения.

„Съединените щати не трябва да хвърлят на Путин финансов спасителен пояс, докато Русия продължава да убива мирни граждани в Украйна“, се казва в изявлението.

Тръмп заяви на 9 октомври, че е постигнал с руския президент Владимир Путин договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари. В Конгреса вече е внесен и двупартиен законопроект, който според вносителя Брайън Фицпатрик трябва да попречи на президента да отменя санкции. Предложението е наречено „Законът на Роналд Рейгън „Мир чрез сила““.