Седем американски сенатори с критики към Тръмп за вноса на руски дизел

На този фон седем американски сенатори от двете партии разкритикуваха решението на Тръмп да разреши вноса на руско дизелово гориво в САЩ. В съвместно заявление Джийн Шахин, Сюзън Колинс, Ричард Блументал, Лиза Мурковски, Рон Уайдън, Том Тилис и Джон Къртис заявиха, че Вашингтон не трябва да осигурява „финансов спасителен пояс“ на Владимир Путин, докато Русия продължава войната срещу Украйна.
Сенаторите твърдят, че през 2022 г. Конгресът ясно е забранил вноса на руски енергоносители, за да не се финансира руската агресия с американски средства. Според тях решението на президента противоречи пряко на закона, а администрацията не е провела изискуемите консултации с Конгреса и не е представила достатъчно обяснения.
„Съединените щати не трябва да хвърлят на Путин финансов спасителен пояс, докато Русия продължава да убива мирни граждани в Украйна“, се казва в изявлението.
Тръмп заяви на 9 октомври, че е постигнал с руския президент Владимир Путин договореност за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари. В Конгреса вече е внесен и двупартиен законопроект, който според вносителя Брайън Фицпатрик трябва да попречи на президента да отменя санкции. Предложението е наречено „Законът на Роналд Рейгън „Мир чрез сила““.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
05:54 12.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И САЩ И ВИЕТНАМ ПОДПИСАХА
МИРЕН ДОГОВОР
2 ДНИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН - ДНЕС СТОЛИЦАТА ХО ЛИ МИН СИТИ ;)
Коментиран от #21
05:59 12.10.2026
3 Верно
06:00 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Седем с критика ,а
Коментиран от #9
06:01 12.10.2026
6 Хахахаха
06:05 12.10.2026
7 Само питам
Коментиран от #11, #15, #19
06:06 12.10.2026
8 Пущиня(к)
06:09 12.10.2026
9 Ами няма сделка за дизела
До коментар #5 от "Седем с критика ,а":Кое не разбра?Тръмп не може да спаси нито себе си нито Владимир Сополин.
06:15 12.10.2026
10 Артилерист
Коментиран от #16, #18
06:16 12.10.2026
11 За 2 цента по-малко
До коментар #7 от "Само питам":90 процента от американците са против.Американското интернет пространството ври и кипи .
В Америка за разлика от русия има интернет.
Коментиран от #13
06:19 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Точен сте
До коментар #11 от "За 2 цента по-малко":Над 90% от Американците и искат да одерат жив рижия изперкал клоун
06:22 12.10.2026
14 Браво
Това е огромен успех за него!
06:26 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ти да видиш
До коментар #10 от "Артилерист":Не бери грижа на американските фермери.И без теб ще се оправят.
Коментиран от #20
06:29 12.10.2026
17 Абе
06:31 12.10.2026
18 Соломон
До коментар #10 от "Артилерист":Ами като искат евтин дизел да си го направят евтин. Имат си достатъчно петрол включително и този на Венецуела,Мексико и Канада
06:32 12.10.2026
19 Соломон
До коментар #7 от "Само питам":Само да ти кажа че цената на дизела е такава не заради Украйна а заради действията на САЩ. И вчера и днес горят танкери
06:34 12.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 География
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Май не си запознат коя е столицата на Виетнам
06:42 12.10.2026
22 Тръмп
И с руския дизел ще е така, купен на ниска цена-продаден скъпо
06:52 12.10.2026
23 Рядков
07:07 12.10.2026
24 Какво
07:37 12.10.2026