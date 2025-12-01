1 декември 1991 г. Референдум в Украйна за напускането на СССР

На 1 декември 1991 г. се провежда Всеукраински референдум за независимостта на Украйна, на който с волята на народа е потвърден Актът за обявяване на независимостта на Украйна, приет на 24 август 1991 г. от Върховната Рада, припомни "Фокус".



"Да не подкрепяме независимостта означава да подкрепяме зависимостта“, беше основният аргумент на тези, които виждаха бъдещето на родината си само в независим статут.



В навечерието на референдума голямо влияние оказа неравнодушната позиция на украинската интелигенция, по-специално пламенното слово на Лина Костенко, с което тя се обърна към обществеността: "Народе! Ето вие в неделя да гласувате, но не си мислете, че това са вашите стъпки. Това е ходът на историята!“



На 1 декември 1991 г. 90,92% от избирателите дадоха утвърдителен отговор на въпроса: "Потвърждавате ли Акта за обявяване на независимостта на Украйна?“ Нямаше нито един регион, нито едно селище, където идеята за независимост на Украйна да не намери подкрепата на мнозинството граждани.

По-специално, в Крим 54,19% от гражданите гласуваха за независимост, в Севастопол - 57,07%, в Донецка, Луганска, Одеска и Харковска области повече от 80%. В Ивано-Франковска, Лвовска, Тернополска, Волинска, Ровненска, Житомирска, Киевска, Хмелницка, Черкаска, Винишка области повече от 95% от гражданите гласуваха "за".