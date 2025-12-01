Новини
1 декември 1991 г. Референдум в Украйна за напускането на СССР

1 Декември, 2025 05:13 636 5

  • украйна-
  • референдум-
  • независимост

В навечерието на референдума голямо влияние оказа неравнодушната позиция на украинската интелигенция

1 декември 1991 г. Референдум в Украйна за напускането на СССР - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 декември 1991 г. се провежда Всеукраински референдум за независимостта на Украйна, на който с волята на народа е потвърден Актът за обявяване на независимостта на Украйна, приет на 24 август 1991 г. от Върховната Рада, припомни "Фокус".

"Да не подкрепяме независимостта означава да подкрепяме зависимостта“, беше основният аргумент на тези, които виждаха бъдещето на родината си само в независим статут.

В навечерието на референдума голямо влияние оказа неравнодушната позиция на украинската интелигенция, по-специално пламенното слово на Лина Костенко, с което тя се обърна към обществеността: "Народе! Ето вие в неделя да гласувате, но не си мислете, че това са вашите стъпки. Това е ходът на историята!“

На 1 декември 1991 г. 90,92% от избирателите дадоха утвърдителен отговор на въпроса: "Потвърждавате ли Акта за обявяване на независимостта на Украйна?“ Нямаше нито един регион, нито едно селище, където идеята за независимост на Украйна да не намери подкрепата на мнозинството граждани.

По-специално, в Крим 54,19% от гражданите гласуваха за независимост, в Севастопол - 57,07%, в Донецка, Луганска, Одеска и Харковска области повече от 80%. В Ивано-Франковска, Лвовска, Тернополска, Волинска, Ровненска, Житомирска, Киевска, Хмелницка, Черкаска, Винишка области повече от 95% от гражданите гласуваха "за".


Украйна
  • 1 изтрезняване

    8 1 Отговор
    Полковник Андрей Ковалев беше елиминиран от собствените си подчинени, докато се опитваше да спре бягството на две роти от позиции край Гуляйполе. Военнослужещите, които отказаха да се върнат на фронтовата линия, убиха офицера, за да се оттеглят безпрепятствено. В резултат и двете роти напуснаха позициите си.

    Коментиран от #4

    05:17 01.12.2025

  • 2 Миролюб Войнов, руски гражданин

    6 7 Отговор
    Всяка сутрин 140 млн руснаци се събуждат нещастни, че родились в Рассии !!! Я тоже 😁😁👍

    05:23 01.12.2025

  • 3 Неравнодушен Интелигент

    11 3 Отговор
    Русия им даде държава, а те позволиха бандерите да им я затрият!

    Толкова за "независимостта"

    Едва ли по света има по-зависима държава от Украйна(ако остане такава държава де)

    Коментиран от #5

    05:35 01.12.2025

  • 4 Андрей или

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "изтрезняване":

    или Андрiй?

    05:38 01.12.2025

  • 5 Pyccкий Карликl

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Неравнодушен Интелигент":

    "....Pусия им даде държава..."

    Bcъщност 1991г предателска Русия разтури Съветския Съюз с идеята да заграби и прибере всичко от него !!!
    Като резултат от малоумните руски конвулсии Русия вкара всичките си бивши сателити в НАТО, за 35г не построи абсолютно нищо, стигна просешка тояга, унищожи Байконур и си докара война, която я върна в миналия век. Това е Русия днес - бедна, болна, хленчеща и презряна 👎

    05:47 01.12.2025

