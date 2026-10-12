Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Южна Корея »
Южна Корея свика спешно съвещание след ракетен пуск на КНДР

Южна Корея свика спешно съвещание след ракетен пуск на КНДР

12 Октомври, 2026 05:53, обновена 12 Октомври, 2026 05:57 675 1

  • северна корея-
  • южна корея-
  • балистични ракети-
  • пхенян-
  • сигурност

Северна Корея е изстреляла няколко балистични ракети от района на Пхенян към Японско море, съобщиха южнокорейските военни

Южна Корея свика спешно съвещание след ракетен пуск на КНДР - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата за национална сигурност към президентската администрация на Южна Корея свика извънредно съвещание след изстрелването на няколко балистични ракети от КНДР към Японско море. Южнокорейските военни съобщиха, че пускът е засечен около 9:20 ч. местно време от района на Пхенян.

Според Обединения комитет на началник-щабовете ракетите са прелетели повече от 900 километра. Точните им характеристики все още се анализират от южнокорейските и американските разузнавателни служби. Не е съобщено за нанесени щети.

В срещата са участвали представители на Министерството на националната отбрана и Обединения комитет на началник-щабовете. „На съвещанието беше оценено влиянието на пуска върху сигурността на Република Корея и беше разпоредено да бъдат предприети необходимите мерки“, заяви президентската администрация.

Сеул определи изстрелванията като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. „Пусковете на балистични ракети от Северна Корея нарушават резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и не допринасят за подобряване на ситуацията на Корейския полуостров. Призоваваме за незабавно прекратяване на подобни действия“, се посочва в позицията на президентската администрация.

Южнокорейските военни са засилили наблюдението за възможни нови изстрелвания и поддържат готовност, като обменят информация със САЩ и Япония. Новият пуск е извършен по-малко от две седмици след предишен ракетен тест на КНДР, който според Сеул е включвал балистична ракета с предполагаеми хиперзвукови характеристики.

Източници: en.yna.co.kr, apnews.com


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    СЕУЛ Е НА 40 КМ ОТ ДЕМАРКАЦИОННАТА ЛИНИЯ
    ....
    ДАЖЕ ГРАД ГО СТИГА :)

    06:01 12.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания