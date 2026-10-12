Южна Корея свика спешно съвещание след ракетен пуск на КНДР

Службата за национална сигурност към президентската администрация на Южна Корея свика извънредно съвещание след изстрелването на няколко балистични ракети от КНДР към Японско море. Южнокорейските военни съобщиха, че пускът е засечен около 9:20 ч. местно време от района на Пхенян.

Според Обединения комитет на началник-щабовете ракетите са прелетели повече от 900 километра. Точните им характеристики все още се анализират от южнокорейските и американските разузнавателни служби. Не е съобщено за нанесени щети.

В срещата са участвали представители на Министерството на националната отбрана и Обединения комитет на началник-щабовете. „На съвещанието беше оценено влиянието на пуска върху сигурността на Република Корея и беше разпоредено да бъдат предприети необходимите мерки“, заяви президентската администрация.

Сеул определи изстрелванията като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. „Пусковете на балистични ракети от Северна Корея нарушават резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и не допринасят за подобряване на ситуацията на Корейския полуостров. Призоваваме за незабавно прекратяване на подобни действия“, се посочва в позицията на президентската администрация.

Южнокорейските военни са засилили наблюдението за възможни нови изстрелвания и поддържат готовност, като обменят информация със САЩ и Япония. Новият пуск е извършен по-малко от две седмици след предишен ракетен тест на КНДР, който според Сеул е включвал балистична ракета с предполагаеми хиперзвукови характеристики.

Източници: en.yna.co.kr, apnews.com