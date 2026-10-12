Сикорски призова НАТО за решителен отговор при смъртни случаи от руски хибридни атаки

Страните от НАТО трябва да подготвят решителен отговор, ако руски хибридни атаки доведат до смъртни случаи. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за Financial Times, предупреждавайки, че рискът нараства с активизирането на руските операции за дестабилизиране на европейските общества, предава News.bg.

По думите му Алиансът трябва да изясни какво би представлявало основание за по-сериозна реакция. Сикорски подчерта, че има разлика между посегателствата срещу имущество и действията, довели до човешки жертви, като отбеляза, че няма предварително договорена дефиниция за подобен праг на реакция.

Полският министър призова европейските държави да закрият руските консулства, да ограничат свободното придвижване на руските дипломати и да намалят броя им. Той посочи Полша като пример и заяви, че страната му вече е закрила консулствата, които е можела.

Сикорски настоя също всички руски граждани, влизащи в ЕС, да бъдат задължени да притежават биометрични паспорти, за да се затрудни пътуването на агенти с фалшиви документи. Той подкрепи и ограничаването на туристическите визи за руснаци.

„Когато гледаме видеоклипове от удари по мостове в Киев и кадри как изваждат телата на загинали деца от жилищни сгради, новините за руски туристи, които пръскат пари в Европа, предизвикват у мен силна негативна реакция“, заяви той.

Сикорски призова останалите държави от ЕС публично да посочват Русия като отговорна за хибридни атаки, когато има достатъчно доказателства. По думите му нежеланието на някои правителства да предприемат подобна стъпка може да е свързано с вътрешнополитически съображения.