Сикорски призова НАТО за решителен отговор при смъртни случаи от руски хибридни атаки

Страните от НАТО трябва да подготвят решителен отговор, ако руски хибридни атаки доведат до смъртни случаи. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за Financial Times, предупреждавайки, че рискът нараства с активизирането на руските операции за дестабилизиране на европейските общества, предава News.bg.
По думите му Алиансът трябва да изясни какво би представлявало основание за по-сериозна реакция. Сикорски подчерта, че има разлика между посегателствата срещу имущество и действията, довели до човешки жертви, като отбеляза, че няма предварително договорена дефиниция за подобен праг на реакция.
Полският министър призова европейските държави да закрият руските консулства, да ограничат свободното придвижване на руските дипломати и да намалят броя им. Той посочи Полша като пример и заяви, че страната му вече е закрила консулствата, които е можела.
Сикорски настоя също всички руски граждани, влизащи в ЕС, да бъдат задължени да притежават биометрични паспорти, за да се затрудни пътуването на агенти с фалшиви документи. Той подкрепи и ограничаването на туристическите визи за руснаци.
„Когато гледаме видеоклипове от удари по мостове в Киев и кадри как изваждат телата на загинали деца от жилищни сгради, новините за руски туристи, които пръскат пари в Европа, предизвикват у мен силна негативна реакция“, заяви той.
Сикорски призова останалите държави от ЕС публично да посочват Русия като отговорна за хибридни атаки, когато има достатъчно доказателства. По думите му нежеланието на някои правителства да предприемат подобна стъпка може да е свързано с вътрешнополитически съображения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шкембе Ефенди от Магадан
Коментиран от #9
11:31 12.10.2026
2 Като чуя:
11:33 12.10.2026
3 Ха ХаХа
Коментиран от #20
11:33 12.10.2026
4 Трол
Коментиран от #11, #24, #25
11:33 12.10.2026
5 Сатана Z
11:34 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бъзиктар
11:37 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 жълт парцал
До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":Но пък фермата на Мирчев работи на 100%, с обичйните си глупости... ех, ПП Де Би ли..
11:38 12.10.2026
10 Сикорски е много голям
Уважаеми съмишленици, свободни граждани на Европа,
Днес Европа се намира в повратна точка, в която илюзиите за сигурност окончателно се разпадат пред очите ни. И докато мнозина в западните столици все още се крият зад удобни, но овехтели дипломатически дефиниции, от Полша отекна гласът на разума, решителността и истинското стратегическо мъжество. Гласът на Радослав Сикорски.
С безпощадна точност и върховна дипломатическа проницателност, министър Сикорски направи онова, което малцина дръзват: той призова нещата да бъдат назовани с истинските им имена. Това, което Кремъл провежда на територията на Европейския съюз, вече не е просто „хибридна кампания“. Това е открита, брутална агресия, която отнема човешки животи!
Ние сме свидетели на безпрецедентен терор на европейска земя. Руските специални служби вече не се задоволяват само с кибератаки или дезинформация. Те преминаха към директно насилие – палежи, експлозии, отравяния и саботажи в сърцето на нашите градове. Нещо повече: последните данни на разузнаването разкриват зловещ нов подход – руските оперативни работници са взели на прицел и планират физическото ликвидиране на ръководители, инженери и мениджъри на европейски военни предприятия! Москва се опитва да обезглави отбранителната индустрия на Европа, да сплаши хората, които коват нашата сигурност, и да пренесе войната директно в нашите заводи.
Пред лицето на тази смъртоносна заплаха, Радослав Сикорски изпъква като
Коментиран от #13, #16
11:39 12.10.2026
11 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Трол":Но когато турците правят секс с русофоби, последните са щастливи
11:39 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сикорски е много голям
До коментар #10 от "Сикорски е много голям":Пред лицето на тази смъртоносна заплаха, Радослав Сикорски изпъква като истинският визионер на европейската отбрана. Той беше този, който ясно и категорично заяви пред съюзниците в НАТО: Край на отстъпките. Трябва да сме готови за най-решителния и крут отговор!
Сикорски правилно предупреди, че рискът от масови жертви на европейска почва расте с всеки изминал ден. Неговите думи са червена аларма за целия свободен свят. Когато врагът убива граждани, твърви хаос и заплашва да унищожава лидерите на нашата индустрия, единственият правилен отговор не са поредните беззъби декларации, а крути, безмилостни контрамерки! Трябва да бъдат наложени пълни блокади, тежки ограничения за руските дипломатически агенти – които по същество действат като шпиони и саботьори – и категоричен отговор на всяка проява на тероризъм.
Ние изразяваме своята безрезервна подкрепа за Полша и за желязната позиция на Радослав Сикорски! Благодарим му, че има смелостта да води Европа в този мрачен час и че ни напомня, че свободата се защитава не с наведена глава, а с вдигнат щит и изваден меч!
Време е за действие. Време е за крути мерки. Слава на хората с кураж!
Коментиран от #17, #21, #27
11:39 12.10.2026
14 Аз ли нещо бъркам
11:39 12.10.2026
15 Тихо бре
11:41 12.10.2026
16 Понеже не си довършил
До коментар #10 от "Сикорски е много голям":Радослав Сикорски като какво изпъква, да довърша аз:
Радослав Сикорски изпъква като на слона задните части.
11:41 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тези от ЕС
11:42 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Намислили са да претрепят някого
До коментар #3 от "Ха ХаХа":и да го пишат на руснаците. Нищо ново под небето.
11:44 12.10.2026
21 такива
До коментар #13 от "Сикорски е много голям":призиви за самоубийство следва да се разследват и наказват!
Да не говорим, че прославата на фашизма и фашистите като Сикорски си е наказуема и в момента!
11:46 12.10.2026
22 Точно атлантиците, НАТО и ЕК
11:46 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пробвал!
До коментар #4 от "Трол":Сексът с рускиня е фантастичен...
Неам думи...!
11:52 12.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нещо забелязвате ли, че атлантиците
11:52 12.10.2026
27 Браво другарю!
До коментар #13 от "Сикорски е много голям":Стилът си го взел от Работническо дело, нали? От времето на Вълко Червенков?
11:54 12.10.2026
28 Объркал се е тоя
11:57 12.10.2026
29 Объркал се е тоя пак
12:00 12.10.2026
30 Хаха
Тоя облъчен от русомразтво поляк забравя, че Полша все пак съществува като държава в днешните си граници, вкл. присъединени от Германия за сметка на саможертвата на войниците на Червената армия, а не на тези от Англия или Америка....
Като е толкова ербап да напада Русия хибридно или не, ама той лично и децата му едва ли! Насъскват, ама други умират на фронта, а такива като тоя и близките му в бункерите или в Монако, щото и в Дубай вече не е безопасно....
12:02 12.10.2026
31 Който сее ветрове
12:05 12.10.2026
32 Божкеееее
12:09 12.10.2026
33 Божкеееее
12:12 12.10.2026
34 Да си го приключват поляците тоя
12:15 12.10.2026
35 Точно атлантиците, НАТО и ЕК
Руска хибридна атака ли е да питам новото митническо облагане от ноември на пратки до 150 евро с още 5 евро нов данък? А? И дали ще се отрази на инфлацията и потребителската кошница тази атлантическо нацистка хибридна атака ? .... А?
12:24 12.10.2026
36 Олга
12:24 12.10.2026
37 Тоя нещо страх го тресе
12:27 12.10.2026