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Сикорски призова НАТО за решителен отговор при смъртни случаи от руски хибридни атаки

Сикорски призова НАТО за решителен отговор при смъртни случаи от руски хибридни атаки

12 Октомври, 2026 11:31, обновена 12 Октомври, 2026 11:30 1 126 37

  • сикорски-
  • русия-
  • хибридни атаки-
  • смъртни случаи

Полският външен министър настоява за закриване на руски консулства, ограничения за дипломатите и по-строги правила за пътуване на руски граждани в ЕС

Сикорски призова НАТО за решителен отговор при смъртни случаи от руски хибридни атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Страните от НАТО трябва да подготвят решителен отговор, ако руски хибридни атаки доведат до смъртни случаи. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за Financial Times, предупреждавайки, че рискът нараства с активизирането на руските операции за дестабилизиране на европейските общества, предава News.bg.

По думите му Алиансът трябва да изясни какво би представлявало основание за по-сериозна реакция. Сикорски подчерта, че има разлика между посегателствата срещу имущество и действията, довели до човешки жертви, като отбеляза, че няма предварително договорена дефиниция за подобен праг на реакция.

Полският министър призова европейските държави да закрият руските консулства, да ограничат свободното придвижване на руските дипломати и да намалят броя им. Той посочи Полша като пример и заяви, че страната му вече е закрила консулствата, които е можела.

Сикорски настоя също всички руски граждани, влизащи в ЕС, да бъдат задължени да притежават биометрични паспорти, за да се затрудни пътуването на агенти с фалшиви документи. Той подкрепи и ограничаването на туристическите визи за руснаци.

„Когато гледаме видеоклипове от удари по мостове в Киев и кадри как изваждат телата на загинали деца от жилищни сгради, новините за руски туристи, които пръскат пари в Европа, предизвикват у мен силна негативна реакция“, заяви той.

Сикорски призова останалите държави от ЕС публично да посочват Русия като отговорна за хибридни атаки, когато има достатъчно доказателства. По думите му нежеланието на някои правителства да предприемат подобна стъпка може да е свързано с вътрешнополитически съображения.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шкембе Ефенди от Магадан

    10 41 Отговор
    49% спад на автоматизираната руска пропаганда по интернет след като Украйна Удари компютърни центрове

    Коментиран от #9

    11:31 12.10.2026

  • 2 Като чуя:

    46 5 Отговор
    ,,...руски хибридни атаки..." и веднага си представям ,,Генералчето"- Насето... и нискочелият Мирчев...!

    11:33 12.10.2026

  • 3 Ха ХаХа

    39 6 Отговор
    Шебекът Сибига е тъп като наркоурода.

    Коментиран от #20

    11:33 12.10.2026

  • 4 Трол

    8 22 Отговор
    Особено смъртоносна хибридна заплаха е да се прави секс с рускини.

    Коментиран от #11, #24, #25

    11:33 12.10.2026

  • 5 Сатана Z

    41 3 Отговор
    Професия - Поляк

    11:34 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бъзиктар

    36 1 Отговор
    Сикорски,ами спрете да купувате горива от Русия .Тази година сте закупили рекордни количества.

    11:37 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 жълт парцал

    29 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шкембе Ефенди от Магадан":

    Но пък фермата на Мирчев работи на 100%, с обичйните си глупости... ех, ПП Де Би ли..

    11:38 12.10.2026

  • 10 Сикорски е много голям

    6 31 Отговор
    Време е за крути мерки срещу терора
    Уважаеми съмишленици, свободни граждани на Европа,
    Днес Европа се намира в повратна точка, в която илюзиите за сигурност окончателно се разпадат пред очите ни. И докато мнозина в западните столици все още се крият зад удобни, но овехтели дипломатически дефиниции, от Полша отекна гласът на разума, решителността и истинското стратегическо мъжество. Гласът на Радослав Сикорски.
    С безпощадна точност и върховна дипломатическа проницателност, министър Сикорски направи онова, което малцина дръзват: той призова нещата да бъдат назовани с истинските им имена. Това, което Кремъл провежда на територията на Европейския съюз, вече не е просто „хибридна кампания“. Това е открита, брутална агресия, която отнема човешки животи!
    Ние сме свидетели на безпрецедентен терор на европейска земя. Руските специални служби вече не се задоволяват само с кибератаки или дезинформация. Те преминаха към директно насилие – палежи, експлозии, отравяния и саботажи в сърцето на нашите градове. Нещо повече: последните данни на разузнаването разкриват зловещ нов подход – руските оперативни работници са взели на прицел и планират физическото ликвидиране на ръководители, инженери и мениджъри на европейски военни предприятия! Москва се опитва да обезглави отбранителната индустрия на Европа, да сплаши хората, които коват нашата сигурност, и да пренесе войната директно в нашите заводи.
    Пред лицето на тази смъртоносна заплаха, Радослав Сикорски изпъква като

    Коментиран от #13, #16

    11:39 12.10.2026

  • 11 Ха ХаХа

    21 2 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Но когато турците правят секс с русофоби, последните са щастливи

    11:39 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сикорски е много голям

    5 26 Отговор

    До коментар #10 от "Сикорски е много голям":

    Пред лицето на тази смъртоносна заплаха, Радослав Сикорски изпъква като истинският визионер на европейската отбрана. Той беше този, който ясно и категорично заяви пред съюзниците в НАТО: Край на отстъпките. Трябва да сме готови за най-решителния и крут отговор!
    Сикорски правилно предупреди, че рискът от масови жертви на европейска почва расте с всеки изминал ден. Неговите думи са червена аларма за целия свободен свят. Когато врагът убива граждани, твърви хаос и заплашва да унищожава лидерите на нашата индустрия, единственият правилен отговор не са поредните беззъби декларации, а крути, безмилостни контрамерки! Трябва да бъдат наложени пълни блокади, тежки ограничения за руските дипломатически агенти – които по същество действат като шпиони и саботьори – и категоричен отговор на всяка проява на тероризъм.
    Ние изразяваме своята безрезервна подкрепа за Полша и за желязната позиция на Радослав Сикорски! Благодарим му, че има смелостта да води Европа в този мрачен час и че ни напомня, че свободата се защитава не с наведена глава, а с вдигнат щит и изваден меч!
    Време е за действие. Време е за крути мерки. Слава на хората с кураж!

    Коментиран от #17, #21, #27

    11:39 12.10.2026

  • 14 Аз ли нещо бъркам

    20 3 Отговор
    или тоя ми прилича на d-ръвник?

    11:39 12.10.2026

  • 15 Тихо бре

    23 1 Отговор
    Борбата с атлантическият нацизъм няма как да не доведе и до известен брой смъртни случаи. А после "народните съдилища" да не мислиш че награди ще ви раздават? А? Четете история ей неграмотници ! ... и бягайте в Аржентина докато можете

    11:41 12.10.2026

  • 16 Понеже не си довършил

    23 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сикорски е много голям":

    Радослав Сикорски като какво изпъква, да довърша аз:
    Радослав Сикорски изпъква като на слона задните части.

    11:41 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тези от ЕС

    20 1 Отговор
    Са напълно откачили,все войни сънуват.....И нашите ..биLi😀мурници все с тях,вместо като хората да кажат,че сме неутрални.....брей,да си зависим е много лошо,кой да преположи,че една нищо и никаква Украйна ще ни заповядва

    11:42 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Намислили са да претрепят някого

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ХаХа":

    и да го пишат на руснаците. Нищо ново под небето.

    11:44 12.10.2026

  • 21 такива

    20 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сикорски е много голям":

    призиви за самоубийство следва да се разследват и наказват!

    Да не говорим, че прославата на фашизма и фашистите като Сикорски си е наказуема и в момента!

    11:46 12.10.2026

  • 22 Точно атлантиците, НАТО и ЕК

    20 2 Отговор
    дестабилизират "европейските общества" ! Протестите в цяла Европа са доказателство точно за това ! Няма "стабилизираща" милитаризация и "стабилизиращи" анти социални дейности. Изцяло погрешни са изложените наративи и не кореспондират нито с морал, нито със здрава логика

    11:46 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пробвал!

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Сексът с рускиня е фантастичен...
    Неам думи...!

    11:52 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нещо забелязвате ли, че атлантиците

    11 1 Отговор
    Почнаха да треперят от страх от собствените си народи като използват съждението "руски хибридни атаки" за това повсеместно недоволство от атлантизма и атлантиците в Европа .... Даже има и градация в страха им и див страх изпитват да не се стигне и до "смъртни случаи" представете си .... Не са толкова лудички за колкото се представят когато стане дума за собственият им живот нали? ...

    11:52 12.10.2026

  • 27 Браво другарю!

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сикорски е много голям":

    Стилът си го взел от Работническо дело, нали? От времето на Вълко Червенков?

    11:54 12.10.2026

  • 28 Объркал се е тоя

    8 1 Отговор
    НЕ руските граждани в ЕС ще са им проблема а самите граждани на Европа .... Търсят под вола теле, както впрочем винаги са правили смоотаните зомбирани атлантенца

    11:57 12.10.2026

  • 29 Объркал се е тоя пак

    9 1 Отговор
    Абе Полша кога ще си поиска окупираните от Украйна територии ? Спят ли там политиците? Ами Унгария ?

    12:00 12.10.2026

  • 30 Хаха

    7 1 Отговор
    Леле, лелее.... Колко мъка има по света!
    Тоя облъчен от русомразтво поляк забравя, че Полша все пак съществува като държава в днешните си граници, вкл. присъединени от Германия за сметка на саможертвата на войниците на Червената армия, а не на тези от Англия или Америка....
    Като е толкова ербап да напада Русия хибридно или не, ама той лично и децата му едва ли! Насъскват, ама други умират на фронта, а такива като тоя и близките му в бункерите или в Монако, щото и в Дубай вече не е безопасно....

    12:02 12.10.2026

  • 31 Който сее ветрове

    8 1 Отговор
    Жъне бури! НАТО не ги направи по сигурни и ЕС не ги направи по богати. Всичко е илюзия

    12:05 12.10.2026

  • 32 Божкеееее

    7 1 Отговор
    Много им пречили руски консулства, дипломатите и руските граждани .... ку-кууу

    12:09 12.10.2026

  • 33 Божкеееее

    5 1 Отговор
    И впрочем когато си позволяваш да говориш от името на "европейските общества" имаш ли основание за това? Някой пълномощно ли ви е дал? Референдум или допитване ли е имало? Нещо съвсем се смахнаха тея хора ей

    12:12 12.10.2026

  • 34 Да си го приключват поляците тоя

    7 0 Отговор
    На руснаците въобще не им е важен

    12:15 12.10.2026

  • 35 Точно атлантиците, НАТО и ЕК

    6 0 Отговор
    дестабилизират "европейските общества" ! ..
    Руска хибридна атака ли е да питам новото митническо облагане от ноември на пратки до 150 евро с още 5 евро нов данък? А? И дали ще се отрази на инфлацията и потребителската кошница тази атлантическо нацистка хибридна атака ? .... А?

    12:24 12.10.2026

  • 36 Олга

    5 1 Отговор
    Луд уморя няма.Възбуждат се.И там такива откачени,пръскащи слюнка от злоба, през един. Ще докарат Европа до война. Безумни са и опасни.

    12:24 12.10.2026

  • 37 Тоя нещо страх го тресе

    4 0 Отговор
    Точно като Гебрев! Що ли а? Нас обикновенните хора що не ни е страх...

    12:27 12.10.2026

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