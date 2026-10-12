Новини
Свят »
Швеция »
Швеция освободи танкера „Sea Owl 1“, задържан в Балтийско море

Швеция освободи танкера „Sea Owl 1“, задържан в Балтийско море

12 Октомври, 2026 14:26 695 7

  • швеция-
  • танкер

Екваториална Гвинея потвърди регистрацията на плавателния съд, докато контейнеровозът „Кафа“ остава задържан в Швеция

Швеция освободи танкера „Sea Owl 1“, задържан в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Швеция освободи петролния танкер „Sea Owl 1“, задържан през март в Балтийско море, след като Екваториална Гвинея потвърди, че корабът е регистриран надлежно под нейния флаг. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на шведската транспортна служба, предава БТА.

При задържането танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Шведските власти обаче са заподозрели, че използва фалшив флаг и нарушава морското законодателство.

„Регистрацията на кораба в посочената държава на флага - Екваториална Гвинея - е потвърдена“, заяви шведската транспортна служба. Оттам уточниха, че са извършени и допълнителни проверки, необходими за освобождаването на плавателния съд.

Междувременно шведската брегова охрана съобщи, че контейнеровозът „Кафа“, който също беше задържан през март, продължава да се намира в Швеция.

През август Върховният съд на страната потвърди решението корабът да може да бъде предаден на Украйна. Има подозрения, че „Кафа“ е превозвал незаконно зърно от територии, окупирани от Русия.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    11 0 Отговор
    Русия направи всички на глопаци

    14:29 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Много интересно

    10 0 Отговор
    "През август Върховният съд на страната потвърди решението корабът да може да бъде предаден на Украйна. Има подозрения, че „Кафа“ е превозвал незаконно зърно от територии, окупирани от Русия."
    По голо подозрение се нанасят финансови щети на Русия. Русия ще ги осъди и ще конфискува кораби с шведски стоки.

    14:37 12.10.2026

  • 4 Пенчо

    7 0 Отговор
    Контейнеровоз да превозва зърно!?!? Интересно "умозаключение"! шведска му работа!

    Коментиран от #5

    14:42 12.10.2026

  • 5 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пенчо":

    сигурно е пакетирано

    Коментиран от #7

    14:43 12.10.2026

  • 6 Иван

    3 0 Отговор
    Това са измислици на изкуствения интелект. Понеже естесвения го няма вече- закърнял и ИИ пуска сам статиите.

    14:53 12.10.2026

  • 7 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    В дървени сандъци от дунарит

    14:54 12.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания