Швеция освободи танкера „Sea Owl 1“, задържан в Балтийско море

Швеция освободи петролния танкер „Sea Owl 1“, задържан през март в Балтийско море, след като Екваториална Гвинея потвърди, че корабът е регистриран надлежно под нейния флаг. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на шведската транспортна служба, предава БТА.
При задържането танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Шведските власти обаче са заподозрели, че използва фалшив флаг и нарушава морското законодателство.
„Регистрацията на кораба в посочената държава на флага - Екваториална Гвинея - е потвърдена“, заяви шведската транспортна служба. Оттам уточниха, че са извършени и допълнителни проверки, необходими за освобождаването на плавателния съд.
Междувременно шведската брегова охрана съобщи, че контейнеровозът „Кафа“, който също беше задържан през март, продължава да се намира в Швеция.
През август Върховният съд на страната потвърди решението корабът да може да бъде предаден на Украйна. Има подозрения, че „Кафа“ е превозвал незаконно зърно от територии, окупирани от Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
14:29 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Много интересно
По голо подозрение се нанасят финансови щети на Русия. Русия ще ги осъди и ще конфискува кораби с шведски стоки.
14:37 12.10.2026
4 Пенчо
Коментиран от #5
14:42 12.10.2026
5 Георги
До коментар #4 от "Пенчо":сигурно е пакетирано
Коментиран от #7
14:43 12.10.2026
6 Иван
14:53 12.10.2026
7 Факт
До коментар #5 от "Георги":В дървени сандъци от дунарит
14:54 12.10.2026