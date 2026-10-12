Швеция освободи танкера „Sea Owl 1“, задържан в Балтийско море

Швеция освободи петролния танкер „Sea Owl 1“, задържан през март в Балтийско море, след като Екваториална Гвинея потвърди, че корабът е регистриран надлежно под нейния флаг. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на шведската транспортна служба, предава БТА.

При задържането танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Шведските власти обаче са заподозрели, че използва фалшив флаг и нарушава морското законодателство.

„Регистрацията на кораба в посочената държава на флага - Екваториална Гвинея - е потвърдена“, заяви шведската транспортна служба. Оттам уточниха, че са извършени и допълнителни проверки, необходими за освобождаването на плавателния съд.

Междувременно шведската брегова охрана съобщи, че контейнеровозът „Кафа“, който също беше задържан през март, продължава да се намира в Швеция.

През август Върховният съд на страната потвърди решението корабът да може да бъде предаден на Украйна. Има подозрения, че „Кафа“ е превозвал незаконно зърно от територии, окупирани от Русия.