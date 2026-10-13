Две жертви и 10 изчезнали след бури в Мексико

Най-малко двама души загинаха, а още 10 са в неизвестност в Мексико след преминаването на урагана „Саймън“ и тропическата буря „Рейчъл“. Стихиите предизвикаха наводнения, материални щети и прекъсвания на електрозахранването в няколко района на страната.

В крайбрежния щат Гереро е загинал възрастен мъж. За случая съобщи губернаторката Евелин Салгадо. По на север, в щата Долна Калифорния, е загинало момиче, а други 10 души са в неизвестност, заяви губернаторката Марина дел Пилар.

„Саймън“ отслабва по тихоокеанското крайбрежие

Ураганът „Саймън“ се движи покрай тихоокеанското крайбрежие на Мексико. Той беше ураган от втора категория и се намираше на около 90 километра югозападно от крайбрежието на щата Халиско.

Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че бурята ще продължи на северозапад и постепенно ще отслабва. Очакваше се през нощта „Саймън“ да се приближи до крайбрежния град Масатлан, в щата Синалоа, вече като ураган от първа категория.

Властите предупредиха за нови обилни валежи, силни ветрове и високи вълни по тихоокеанското крайбрежие. Най-голям риск създават наводненията и преливането на водни течения в засегнатите райони.

„Рейчъл“ остави щети в Долна Калифорния

Тропическата буря „Рейчъл“ достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите са причинили наводнения и са засегнали електрозахранването в различни населени места на полуострова.

Двата атмосферни феномена се развиват едновременно по тихоокеанското крайбрежие на Мексико, като „Саймън“ се придвижва на северозапад, а „Рейчъл“ вече е оказала влияние върху северозападния щат Долна Калифорния. Издирването на 10-те души в неизвестност продължава.

Източници: bta.bg, apnews.com, scmp.com