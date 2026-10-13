Загинал и 11 ранени в Харков, дрон запали домове край Лвов

Единадесет души са ранени при руски удар по Харков вечерта на 12 октомври, а под развалините на разрушен жилищен блок е открито тялото на загинал човек. Сред пострадалите е и спасител, който е настанен в болница, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Ударени са жилищни квартали и обекти на гражданската инфраструктура в Холодногорския и Шевченковския район. Ракета е попаднала в четириетажна жилищна сграда и е разрушила напълно един от входовете.

„Под развалините може да има хора“, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации.

По-късно под отломките в Холодногорския район е открито тялото на загинал. Спасителните дейности продължават. В други части на Харков са регистрирани пожари и разрушения.

Два дома горят край Лвов

При отделна атака сутринта на 13 октомври свален руски безпилотен летателен апарат е паднал върху жилищна къща в село Муроване, в Лвовския район. В резултат са се запалили два дома, а са повредени и три автомобила.

„По предварителна информация по време на въздушната тревога свален вражески безпилотен апарат е паднал върху жилищна къща в село Муроване в Лвовския район. Горят два дома“, заяви началникът на Лвовската областна администрация Максим Козицки.

До момента няма съобщения за пострадали при инцидента. На място работят всички служби.