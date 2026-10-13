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Загинал и 11 ранени в Харков, дрон запали домове край Лвов
  Тема: Украйна

Загинал и 11 ранени в Харков, дрон запали домове край Лвов

13 Октомври, 2026 06:41 715 6

  • харков-
  • лвовска област-
  • руски удари-
  • дронове

При руския удар в Харков е разрушен вход на жилищен блок, а под развалините е открито тялото на загинал. В Лвовска област са повредени и три автомобила

Загинал и 11 ранени в Харков, дрон запали домове край Лвов - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единадесет души са ранени при руски удар по Харков вечерта на 12 октомври, а под развалините на разрушен жилищен блок е открито тялото на загинал човек. Сред пострадалите е и спасител, който е настанен в болница, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Ударени са жилищни квартали и обекти на гражданската инфраструктура в Холодногорския и Шевченковския район. Ракета е попаднала в четириетажна жилищна сграда и е разрушила напълно един от входовете.

„Под развалините може да има хора“, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации.

По-късно под отломките в Холодногорския район е открито тялото на загинал. Спасителните дейности продължават. В други части на Харков са регистрирани пожари и разрушения.

Два дома горят край Лвов

При отделна атака сутринта на 13 октомври свален руски безпилотен летателен апарат е паднал върху жилищна къща в село Муроване, в Лвовския район. В резултат са се запалили два дома, а са повредени и три автомобила.

„По предварителна информация по време на въздушната тревога свален вражески безпилотен апарат е паднал върху жилищна къща в село Муроване в Лвовския район. Горят два дома“, заяви началникът на Лвовската областна администрация Максим Козицки.

До момента няма съобщения за пострадали при инцидента. На място работят всички служби.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъъъъ

    10 2 Отговор
    Нищо им няма, това е за здраве и берекет!🤕

    Коментиран от #6

    06:47 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 УСПЕХ УКРАЙНА

    1 9 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    07:12 13.10.2026

  • 5 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 6 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    07:12 13.10.2026

  • 6 Антирашшст 4600

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ":

    Рашисткия садизъм край няма !

    07:22 13.10.2026

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