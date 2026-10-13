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480 000 души излязоха на протести във Франция в подкрепа на ученическото движение

480 000 души излязоха на протести във Франция в подкрепа на ученическото движение

13 Октомври, 2026 20:07 934 17

  • франция-
  • подкрепа-
  • протести

Синдикатите съобщиха за масово участие в националните демонстрации, докато властите все още не са представили официална оценка за броя на протестиращите

480 000 души излязоха на протести във Франция в подкрепа на ученическото движение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 480 000 души са участвали в демонстрациите, организирани днес в цяла Франция в подкрепа на ученическите протести. Това съобщиха френските синдикати, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Френските власти все още не са обявили собствена оценка за броя на участниците. По данни на Министерството на вътрешните работи на предишните митинги в подкрепа на протестното движение, проведени в четвъртък, са присъствали 71 500 души.

По-рано днес организацията „Студентски съюз“ съобщи, че повечето университети във Франция са били блокирани или затворени. Действията са част от поредния национален ден на протести, в който участват гимназисти и студенти.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    35 5 Отговор
    Това което не казват..! Хората масово си теглят парите от банките ..! Очаква се финансов колапс .

    Коментиран от #5, #6

    20:10 13.10.2026

  • 2 А50

    6 16 Отговор
    На нащо Мусейбе не му се учи. Що не протестшраха лятната ваканция

    Коментиран от #13

    20:11 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вижда се

    33 5 Отговор
    краят на Урсулите. Скоро и у нас...

    20:14 13.10.2026

  • 5 Буздуган

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Банките могат да изплатят само около 10,,% кеш останалите пари са само на хартия ..! После следва ефекта на доминото ..! Това е лошия сценарий за системата..

    Коментиран от #8

    20:19 13.10.2026

  • 6 Овчи

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Не бъркай други държави с Франция
    максималната сума с която можеш да платш в брой на търговец е 1 000 евро и не на всички места хората искат банкова карта.Доказване на произход Ако решиш да внесеш голяма сума пари в брой натрупани вкъщи обратно в банковата си сметка, банката по закон е длъжна да изиска от вас официален документ, доказващ законния произход на парите.Френското законодателство налага някои строги правила и ограничения, свързани с парите в брой, с цел борба с прането на пари и укриването на данъци.

    Коментиран от #10

    20:19 13.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 4 Отговор
    МАКРОН ПАК ЩЕ НАПРАВИ НЯКОЯ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА ПРОВОКАЦИЯ
    .....
    ЗА ДА ПРЕНАСОЧИ ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ;)

    20:21 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хм...

    10 4 Отговор
    Да протестират срещу източването на държавата чрез социални помощи и отглеждане на натрапници. Огромни суми отиват за изхранване на търтеи, които са ги налазили и смучат без да допринасят с нищо.

    Коментиран от #15

    20:49 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Лятото

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    хората са в ваканция депутати и президент .Имаш ли още глупави въпроси ?

    20:58 13.10.2026

  • 14 гост

    5 3 Отговор
    Това не са ученици или студенти. Когато назовете нещата с истинските им имена ще бъде късно.

    21:05 13.10.2026

  • 15 В репортажите

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    се вижда че повечето протестиращи са от тези натрапници.

    21:09 13.10.2026

  • 16 Охотник

    10 2 Отговор
    Над 480000 излязоха, срещу правителството и политиката на ЕС. Но медийната пропаганда, пак замазва истината.

    21:21 13.10.2026

  • 17 Мхм

    1 0 Отговор
    Протести във Франция? Може би сега Макрон кара яхта на катилските острови, дреме му...

    21:51 13.10.2026

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