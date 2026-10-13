480 000 души излязоха на протести във Франция в подкрепа на ученическото движение

Около 480 000 души са участвали в демонстрациите, организирани днес в цяла Франция в подкрепа на ученическите протести. Това съобщиха френските синдикати, цитирани от Франс прес, предава БТА.

Френските власти все още не са обявили собствена оценка за броя на участниците. По данни на Министерството на вътрешните работи на предишните митинги в подкрепа на протестното движение, проведени в четвъртък, са присъствали 71 500 души.

По-рано днес организацията „Студентски съюз“ съобщи, че повечето университети във Франция са били блокирани или затворени. Действията са част от поредния национален ден на протести, в който участват гимназисти и студенти.