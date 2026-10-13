480 000 души излязоха на протести във Франция в подкрепа на ученическото движение

Около 480 000 души са участвали в демонстрациите, организирани днес в цяла Франция в подкрепа на ученическите протести. Това съобщиха френските синдикати, цитирани от Франс прес, предава БТА.
Френските власти все още не са обявили собствена оценка за броя на участниците. По данни на Министерството на вътрешните работи на предишните митинги в подкрепа на протестното движение, проведени в четвъртък, са присъствали 71 500 души.
По-рано днес организацията „Студентски съюз“ съобщи, че повечето университети във Франция са били блокирани или затворени. Действията са част от поредния национален ден на протести, в който участват гимназисти и студенти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5, #6
20:10 13.10.2026
2 А50
Коментиран от #13
20:11 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вижда се
20:14 13.10.2026
5 Буздуган
До коментар #1 от "Овчар":Банките могат да изплатят само около 10,,% кеш останалите пари са само на хартия ..! После следва ефекта на доминото ..! Това е лошия сценарий за системата..
Коментиран от #8
20:19 13.10.2026
6 Овчи
До коментар #1 от "Овчар":Не бъркай други държави с Франция
максималната сума с която можеш да платш в брой на търговец е 1 000 евро и не на всички места хората искат банкова карта.Доказване на произход Ако решиш да внесеш голяма сума пари в брой натрупани вкъщи обратно в банковата си сметка, банката по закон е длъжна да изиска от вас официален документ, доказващ законния произход на парите.Френското законодателство налага някои строги правила и ограничения, свързани с парите в брой, с цел борба с прането на пари и укриването на данъци.
Коментиран от #10
20:19 13.10.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗА ДА ПРЕНАСОЧИ ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ;)
20:21 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хм...
Коментиран от #15
20:49 13.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Лятото
До коментар #2 от "А50":хората са в ваканция депутати и президент .Имаш ли още глупави въпроси ?
20:58 13.10.2026
14 гост
21:05 13.10.2026
15 В репортажите
До коментар #11 от "Хм...":се вижда че повечето протестиращи са от тези натрапници.
21:09 13.10.2026
16 Охотник
21:21 13.10.2026
17 Мхм
21:51 13.10.2026