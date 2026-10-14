Руската ПВО свали 105 дрона на път за Москва

Броят на дроновете, свалени по време на полет към Москва в нощта на 14 октомври, надхвърли 100.

От началото на деня кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 75 свалени дрона. Предната вечер, 13 октомври, кметът съобщи за 30 неутрализирани дрона. Общо 105 самолета са били унищожени до 3:05 ч. сутринта московско време.

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Спешни служби работят на мястото на катастрофата, добави Собянин.

В съобщенията не се посочват данни за жертви или пострадали.

Нов взрив на нефтен терминал в Ростов

Междувременно в Ростов на Дон е избухнал още един резервоар на нефтоналивния терминал на Новошахтинския завод за нефтопродукти. Взривът е станал вечерта на 13 октомври, четири дни след атаката срещу съоръжението.

Украинска правда съобщи за инцидента, като се позова на мониторингови ресурси. Публикувани кадри показват стълб от огън над терминала. Няма потвърдени данни за нова атака, а съобщенията сочат, че взривът е станал на фона на продължили няколко дни последици от удара на 10 октомври.

Терминалът обслужва износа и претоварването на нефтопродукти. По данни, цитирани от „Москов таймс“, съоръжението разполага с капацитет за съхранение около 60 000 кубични метра и може да обработва приблизително 3,5 милиона тона нефтопродукти годишно.

По-ранен анализ на руската независима медия ASTRA, цитиран от „Москов таймс“, посочи, че пожарът след атаката е засегнал значителна част от резервоарите на терминала. Новият взрив показва, че последствията от инцидента на 10 октомври продължават да се развиват, но мащабът на допълнителните щети все още не е потвърден официално.

Източници: interfax.ru, pravda.com.ua, themoscowtimes.com