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Руската ПВО свали 105 дрона на път за Москва
  Тема: Украйна

Руската ПВО свали 105 дрона на път за Москва

14 Октомври, 2026 03:42, обновена 14 Октомври, 2026 04:01 729 10

  • сергей собянин-
  • дронове-
  • москва-
  • ростов на дон-
  • новошахтински завод

В Ростов на Дон избухна още един резервоар на терминала на Новошахтинския завод, атакуван на 10 октомври

Руската ПВО свали 105 дрона на път за Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на дроновете, свалени по време на полет към Москва в нощта на 14 октомври, надхвърли 100.

От началото на деня кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 75 свалени дрона. Предната вечер, 13 октомври, кметът съобщи за 30 неутрализирани дрона. Общо 105 самолета са били унищожени до 3:05 ч. сутринта московско време.

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Спешни служби работят на мястото на катастрофата, добави Собянин.

В съобщенията не се посочват данни за жертви или пострадали.

Нов взрив на нефтен терминал в Ростов

Междувременно в Ростов на Дон е избухнал още един резервоар на нефтоналивния терминал на Новошахтинския завод за нефтопродукти. Взривът е станал вечерта на 13 октомври, четири дни след атаката срещу съоръжението.

Украинска правда съобщи за инцидента, като се позова на мониторингови ресурси. Публикувани кадри показват стълб от огън над терминала. Няма потвърдени данни за нова атака, а съобщенията сочат, че взривът е станал на фона на продължили няколко дни последици от удара на 10 октомври.

Терминалът обслужва износа и претоварването на нефтопродукти. По данни, цитирани от „Москов таймс“, съоръжението разполага с капацитет за съхранение около 60 000 кубични метра и може да обработва приблизително 3,5 милиона тона нефтопродукти годишно.

По-ранен анализ на руската независима медия ASTRA, цитиран от „Москов таймс“, посочи, че пожарът след атаката е засегнал значителна част от резервоарите на терминала. Новият взрив показва, че последствията от инцидента на 10 октомври продължават да се развиват, но мащабът на допълнителните щети все още не е потвърден официално.

Източници: interfax.ru, pravda.com.ua, themoscowtimes.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    2 0 Отговор
    Винаги "отломките" са виновни ...

    03:58 14.10.2026

  • 2 Вовката

    3 0 Отговор
    Сдавайсья .. Бакшиш

    04:00 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да питам

    1 0 Отговор
    Последно ?

    04:12 14.10.2026

  • 5 Педофилска България

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Истинските българи са в Русиь и воюват на фронта. Умират за Путин, а не се крият в Интернет и да отправят заплахи анонимно.

    04:15 14.10.2026

  • 6 Горския ,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Прави ми впечатление че ич не си грамотен..

    04:16 14.10.2026

  • 7 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Побъркан пенсионер

    04:16 14.10.2026

  • 8 Горския ,

    0 0 Отговор
    Герге те отсвири , ше се избиете бе

    04:20 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Добро утро!

    6 0 Отговор
    Дроновете са ясни, но ще стане интересно когато полетят балистиките.

    04:25 14.10.2026

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