Руската ПВО свали 146 дрона на път за Москва

Системите за противовъздушна отбрана унищожиха още 20 дрона, приближаващи се към Москва. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви това в приложението Max messenger.

Според кмета, на мястото на катастрофата с дрона работят служби за спешна помощ.

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Общият брой на унищожените дронове в нощта на 14 октомври, приближаващи се към Москва, достигна 146.

На 13 октомври губернаторът на Курска област Александър Хинштейн съобщи, че цивилен е ранен при атака с дрон на украинските въоръжени сили в село Камишное. 47-годишният мъж е диагностициран с нараняване от взрив на мина, както и с осколкови рани по дясното рамо, гърдите, двете предмишници, корема и краката. Оказана му е първа помощ.

Преди това кметът на Енергодар Максим Пухов заяви, че украинските сили са обстрелвали района близо до спортния комплекс на Запорожката атомна електроцентрала, ранявайки трима души.

По-рано цивилни бяха ранени след удар на украинските въоръжени сили по болница в Херсонска област.

Вечерта на 13 октомври Росавиация съобщи, че на всички московски летища са въведени временни ограничения за кацане и излитане на самолети, за да се гарантира безопасността на полетите.

Отново 11 полета от Турция до московското летище Внуково са били отклонени, според данни на Flightradar24. Сред тях са полети на Turkish Airlines и AJet от Истанбул, Анталия, Измир, Бодрум и Даламан.

Нов взрив на нефтен терминал в Ростов

Междувременно в Ростов на Дон е избухнал още един резервоар на нефтоналивния терминал на Новошахтинския завод за нефтопродукти. Взривът е станал вечерта на 13 октомври, четири дни след атаката срещу съоръжението.

Украинска правда съобщи за инцидента, като се позова на мониторингови ресурси. Публикувани кадри показват стълб от огън над терминала. Няма потвърдени данни за нова атака, а съобщенията сочат, че взривът е станал на фона на продължили няколко дни последици от удара на 10 октомври.

Терминалът обслужва износа и претоварването на нефтопродукти. По данни, цитирани от „Москов таймс“, съоръжението разполага с капацитет за съхранение около 60 000 кубични метра и може да обработва приблизително 3,5 милиона тона нефтопродукти годишно.

По-ранен анализ на руската независима медия ASTRA, цитиран от „Москов таймс“, посочи, че пожарът след атаката е засегнал значителна част от резервоарите на терминала. Новият взрив показва, че последствията от инцидента на 10 октомври продължават да се развиват, но мащабът на допълнителните щети все още не е потвърден официално.

Източници: interfax.ru, pravda.com.ua, themoscowtimes.com