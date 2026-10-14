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Дронове на ВСУ удариха Балаково край Саратов, има загинал
  Тема: Украйна

Дронове на ВСУ удариха Балаково край Саратов, има загинал

14 Октомври, 2026 04:22 317 1

  • балаково-
  • саратовска област-
  • атака с дронове-
  • роман бусаргин-
  • max

На мястото работят оперативните служби

Дронове на ВСУ удариха Балаково край Саратов, има загинал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко жилищни сгради са повредени при атака с безпилотни летателни апарати в град Балаково, Саратовска област. По предварителна информация има загинал човек, съобщи губернаторът на региона Роман Бусаргин.

„В резултат на атаката с БПЛА има повредени няколко жилищни сгради в град Балаково. По предварителна информация има загинал човек. На място работят всички оперативни служби“, написа Бусаргин в MAX.

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Към момента не са оповестени подробности за самоличността на загиналия, точния брой на повредените сгради и размера на щетите. Информацията за жертвата е предварителна и се очакват допълнителни данни от властите.


Русия
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