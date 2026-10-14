Дронове на ВСУ удариха Балаково край Саратов, има загинал

Няколко жилищни сгради са повредени при атака с безпилотни летателни апарати в град Балаково, Саратовска област. По предварителна информация има загинал човек, съобщи губернаторът на региона Роман Бусаргин.

„В резултат на атаката с БПЛА има повредени няколко жилищни сгради в град Балаково. По предварителна информация има загинал човек. На място работят всички оперативни служби“, написа Бусаргин в MAX.

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Към момента не са оповестени подробности за самоличността на загиналия, точния брой на повредените сгради и размера на щетите. Информацията за жертвата е предварителна и се очакват допълнителни данни от властите.