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Вадефул призова за засилване на сигурността в Черно море и запазване на натиска върху Русия

Вадефул призова за засилване на сигурността в Черно море и запазване на натиска върху Русия

14 Октомври, 2026 18:11, обновена 14 Октомври, 2026 18:10 690 30

  • йохан вадефул-
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  • натиск-
  • русия-
  • сигурност

Германският външен министър определи като правилен ход извикването на руския посланик от България и настоя за споразумение, гарантиращо свободното цивилно корабоплаване в Черно море.

Вадефул призова за засилване на сигурността в Черно море и запазване на натиска върху Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова за укрепване на сигурността във всички области и за продължаване на натиска върху Русия на фона на зачестилите нападения в Черно море. Той отправи апела си по време на съвместна пресконференция с българския външен министър Велислава Петрова в Министерството на външните работи на Германия в Берлин, предава БТА.

По повод атаките с дронове срещу кораби в Черно море ден по-рано Вадефул заяви, че България е изпратила „правилния сигнал“, като е извикала руския посланик Елеонора Митрофанова.

Германският министър посочи европейската инициатива „Небесен щит“ като пример за засилване на общата сигурност на Европейския съюз. В нея участват Германия и България, а целта ѝ е да допринесе за преодоляването на пропуските в противовъздушната отбрана.

Вадефул подчерта, че укрепването на европейската сигурност изисква и продължаване на икономическия натиск върху Русия от страна на държавите членки. Той приветства решението на ЕС да добави още 1600 руски физически и юридически лица към санкционния списък.

„Убеден съм, че подаръците само окуражават Путин да продължи в същия дух. Само твърдостта осигурява готовност за диалог и проправя пътя към справедлив и траен мир“, заяви германският външен министър.

Вадефул акцентира и върху широките последици от войната в Украйна. По думите му руските удари в Черно море застрашават износа на украинско зърно, което нанася сериозни щети на украинската икономика и засяга продоволствената сигурност на държави в други части на света.

Затова той призова за споразумение за прекратяване на огъня, което да гарантира свободното цивилно корабоплаване в Черно море. Договореностите трябва да обхващат Русия и Украйна, а по възможност и други засегнати страни, допълни Вадефул.

В заключение германският външен министър приветства европейското развитие на България на фона на присъединяването ѝ към еврозоната тази година. Той изрази задоволство, че „европейското сближаване все още не е приключило“, и подчерта „стратегическия шанс и необходимост“ от разширяването на ЕС.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джералд Форд

    2 9 Отговор
    само може да осигури сигурност!

    Коментиран от #18, #19, #30

    18:12 14.10.2026

  • 2 Шопо

    22 1 Отговор
    Като видиш таралеж сваляш гащи и натискаш, и така и Русия ще смачкат.

    Коментиран от #6

    18:12 14.10.2026

  • 3 честен ционист

    12 2 Отговор
    Значи варненци през вечер ще си пускат филма "9 рота" и по-точно сцената с репликата:

    "Московское время 22:00 начинаем концерт по вашим заявкам, ну что мужчины постреляем."

    18:12 14.10.2026

  • 4 Сатана Z

    21 2 Отговор
    На нейно превъзходителство посланик Митрофанова и е през оная работа какво е казал някакво немско фаше на българските слуги.

    Коментиран от #16

    18:13 14.10.2026

  • 5 Овчар

    16 1 Отговор
    Боклуци лъжат а други боклуци правят лъжата обществена ..! В Франция стачките излизат извън контрола на правителството и хората масово теглят кеша на банките..!

    18:14 14.10.2026

  • 6 Кой иска

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    да мачка Русия?

    Коментиран от #17

    18:14 14.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор
    Ето до къде води нарушението на договора от Потсдам Вместо лицето да вади картофи упражнява натиск върху победилия го Михайле Михайле за една дача продаде половин Европа

    Коментиран от #10

    18:14 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не е ясно

    5 1 Отговор
    кой кого е извикал!?

    18:15 14.10.2026

  • 10 Митрофанова

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    какви красиви имена дава!!!

    18:16 14.10.2026

  • 11 Тръмп

    4 1 Отговор
    Ч.Море ще се казва Карамелани!

    18:17 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Генади Гавраилов

    4 0 Отговор
    Тоз медиен портал със сигурност служи на олигарсите на бившата държавна сигурност. Бойкотирайте я!

    18:18 14.10.2026

  • 14 Маринов

    7 0 Отговор
    Всеки си пее неговата песен. САЩ вече променят играта с Киев, ограничавайки разузнавателната информация, която ВСУ ползва за удряне на рафинерии, т.е. - срещу интересите на САЩ. И Старлинк вече е бавна, както казва Мъск - за граждански цели. А Европа продължава да надува балона и помощта за Киев и няма промяна. За началниците в ЕС, НАТО, ЕНП е ясно, че с края на войната идва и техния ред и продължават тяхното - реваншизъм след ВСВ и успоредно с това се поддържат финансови потоци към Киев, които хранят лично големците. Скоро ще свърши.

    18:23 14.10.2026

  • 15 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Това дребно фашистче колко дълго още си мисли, че ще е министър 😂 кликата на мерц се разпада, а народа ги ненавижда

    Коментиран от #26

    18:24 14.10.2026

  • 16 оня с коня

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Взаимно е - на Запада също не му пука какво е казала митрофанова или пък Началниците й.

    18:25 14.10.2026

  • 17 Вадефул

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Кой иска":

    Той приветства решението на ЕС да добави още 1600 руски физически и юридически лица към санкционния списък.

    18:27 14.10.2026

  • 18 Само ако

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джералд Форд":

    му работят тоалетните

    Коментиран от #25

    18:29 14.10.2026

  • 19 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джералд Форд":

    Може би да -ако го пуснат турците да мине през проливите...но изпаднали германци при това само с вопли и стенания не могат да допринесат с нищо!?

    Коментиран от #21

    18:32 14.10.2026

  • 20 Шопен

    5 1 Отговор
    Голям немски празноглавец. Традиционна селекция.

    18:34 14.10.2026

  • 21 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "не може да бъде":

    Първо да го боядисат че прилича на МАРИ СЕЛЕСТ После да види и прочетете конвенцията от Монтрьо

    Коментиран от #28

    18:36 14.10.2026

  • 22 Здравейте

    3 1 Отговор
    Кой точно е този ,че да казва на нас българите кое е добро за нас и не е?

    18:40 14.10.2026

  • 23 оня с коня

    5 0 Отговор
    Велзевул щял бил да запазва натоска върху Русия ,да се чудиш ,да ривьеш или да се смееш 😂😂😂!

    18:40 14.10.2026

  • 24 оня с коня

    5 0 Отговор
    Мокрите блянове на $орр.Осснятта за разпад на Русия и разграбване на природните и богатства и с помоща на продажници .Получават печелившата комбинация от три пръста с изтеглен Среден .

    18:45 14.10.2026

  • 25 Ше одат

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Само ако":

    на Крим у външните!

    18:46 14.10.2026

  • 26 Исполина

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Путин :)))

    18:48 14.10.2026

  • 27 точка

    3 0 Отговор
    Досега прегазихте сума ти червени линии на Путин,той си мълчеше/вие се кефехте и ескалирахте още по-вече!И сега продължавате в същият дух,като вдигате залога и смъквате драстично прага за война.

    19:00 14.10.2026

  • 28 точка

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    То точно Конвенцията сега е на мушка!ТЕзи...провокации точно това целят.

    19:04 14.10.2026

  • 29 ТОЯ НА СНИМКАТА

    1 0 Отговор
    НЕЩО ГО Е НАПЪНАЛО
    ГЛЕЙ КАК САМО Е СТИСНАЛ ЗЪБКИ
    СИГУРНО Е РУСКО

    19:20 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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