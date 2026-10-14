Вадефул призова за засилване на сигурността в Черно море и запазване на натиска върху Русия

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова за укрепване на сигурността във всички области и за продължаване на натиска върху Русия на фона на зачестилите нападения в Черно море. Той отправи апела си по време на съвместна пресконференция с българския външен министър Велислава Петрова в Министерството на външните работи на Германия в Берлин, предава БТА.

По повод атаките с дронове срещу кораби в Черно море ден по-рано Вадефул заяви, че България е изпратила „правилния сигнал“, като е извикала руския посланик Елеонора Митрофанова.

Германският министър посочи европейската инициатива „Небесен щит“ като пример за засилване на общата сигурност на Европейския съюз. В нея участват Германия и България, а целта ѝ е да допринесе за преодоляването на пропуските в противовъздушната отбрана.

Вадефул подчерта, че укрепването на европейската сигурност изисква и продължаване на икономическия натиск върху Русия от страна на държавите членки. Той приветства решението на ЕС да добави още 1600 руски физически и юридически лица към санкционния списък.

„Убеден съм, че подаръците само окуражават Путин да продължи в същия дух. Само твърдостта осигурява готовност за диалог и проправя пътя към справедлив и траен мир“, заяви германският външен министър.

Вадефул акцентира и върху широките последици от войната в Украйна. По думите му руските удари в Черно море застрашават износа на украинско зърно, което нанася сериозни щети на украинската икономика и засяга продоволствената сигурност на държави в други части на света.

Затова той призова за споразумение за прекратяване на огъня, което да гарантира свободното цивилно корабоплаване в Черно море. Договореностите трябва да обхващат Русия и Украйна, а по възможност и други засегнати страни, допълни Вадефул.

В заключение германският външен министър приветства европейското развитие на България на фона на присъединяването ѝ към еврозоната тази година. Той изрази задоволство, че „европейското сближаване все още не е приключило“, и подчерта „стратегическия шанс и необходимост“ от разширяването на ЕС.