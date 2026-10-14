Вадефул призова за засилване на сигурността в Черно море и запазване на натиска върху Русия

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова за укрепване на сигурността във всички области и за продължаване на натиска върху Русия на фона на зачестилите нападения в Черно море. Той отправи апела си по време на съвместна пресконференция с българския външен министър Велислава Петрова в Министерството на външните работи на Германия в Берлин, предава БТА.
По повод атаките с дронове срещу кораби в Черно море ден по-рано Вадефул заяви, че България е изпратила „правилния сигнал“, като е извикала руския посланик Елеонора Митрофанова.
Германският министър посочи европейската инициатива „Небесен щит“ като пример за засилване на общата сигурност на Европейския съюз. В нея участват Германия и България, а целта ѝ е да допринесе за преодоляването на пропуските в противовъздушната отбрана.
Вадефул подчерта, че укрепването на европейската сигурност изисква и продължаване на икономическия натиск върху Русия от страна на държавите членки. Той приветства решението на ЕС да добави още 1600 руски физически и юридически лица към санкционния списък.
„Убеден съм, че подаръците само окуражават Путин да продължи в същия дух. Само твърдостта осигурява готовност за диалог и проправя пътя към справедлив и траен мир“, заяви германският външен министър.
Вадефул акцентира и върху широките последици от войната в Украйна. По думите му руските удари в Черно море застрашават износа на украинско зърно, което нанася сериозни щети на украинската икономика и засяга продоволствената сигурност на държави в други части на света.
Затова той призова за споразумение за прекратяване на огъня, което да гарантира свободното цивилно корабоплаване в Черно море. Договореностите трябва да обхващат Русия и Украйна, а по възможност и други засегнати страни, допълни Вадефул.
В заключение германският външен министър приветства европейското развитие на България на фона на присъединяването ѝ към еврозоната тази година. Той изрази задоволство, че „европейското сближаване все още не е приключило“, и подчерта „стратегическия шанс и необходимост“ от разширяването на ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джералд Форд
Коментиран от #18, #19, #30
18:12 14.10.2026
2 Шопо
Коментиран от #6
18:12 14.10.2026
3 честен ционист
"Московское время 22:00 начинаем концерт по вашим заявкам, ну что мужчины постреляем."
18:12 14.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #16
18:13 14.10.2026
5 Овчар
18:14 14.10.2026
6 Кой иска
До коментар #2 от "Шопо":да мачка Русия?
Коментиран от #17
18:14 14.10.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #10
18:14 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не е ясно
18:15 14.10.2026
10 Митрофанова
До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":какви красиви имена дава!!!
18:16 14.10.2026
11 Тръмп
18:17 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Генади Гавраилов
18:18 14.10.2026
14 Маринов
18:23 14.10.2026
15 стоян георгиев
Коментиран от #26
18:24 14.10.2026
16 оня с коня
До коментар #4 от "Сатана Z":Взаимно е - на Запада също не му пука какво е казала митрофанова или пък Началниците й.
18:25 14.10.2026
17 Вадефул
До коментар #6 от "Кой иска":Той приветства решението на ЕС да добави още 1600 руски физически и юридически лица към санкционния списък.
18:27 14.10.2026
18 Само ако
До коментар #1 от "Джералд Форд":му работят тоалетните
Коментиран от #25
18:29 14.10.2026
19 не може да бъде
До коментар #1 от "Джералд Форд":Може би да -ако го пуснат турците да мине през проливите...но изпаднали германци при това само с вопли и стенания не могат да допринесат с нищо!?
Коментиран от #21
18:32 14.10.2026
20 Шопен
18:34 14.10.2026
21 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "не може да бъде":Първо да го боядисат че прилича на МАРИ СЕЛЕСТ После да види и прочетете конвенцията от Монтрьо
Коментиран от #28
18:36 14.10.2026
22 Здравейте
18:40 14.10.2026
23 оня с коня
18:40 14.10.2026
24 оня с коня
18:45 14.10.2026
25 Ше одат
До коментар #18 от "Само ако":на Крим у външните!
18:46 14.10.2026
26 Исполина
До коментар #15 от "стоян георгиев":Путин :)))
18:48 14.10.2026
27 точка
19:00 14.10.2026
28 точка
До коментар #21 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":То точно Конвенцията сега е на мушка!ТЕзи...провокации точно това целят.
19:04 14.10.2026
29 ТОЯ НА СНИМКАТА
ГЛЕЙ КАК САМО Е СТИСНАЛ ЗЪБКИ
СИГУРНО Е РУСКО
19:20 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.