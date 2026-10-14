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Обиски и арести в три държави за измами при обслужването на военни кораби на НАТО

Обиски и арести в три държави за измами при обслужването на военни кораби на НАТО

14 Октомври, 2026 19:06 1 249 5

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Петима души са арестувани в Норвегия, а разследването обхваща Германия и Румъния. Предварителните оценки сочат, че загубите за държавите от Алианса надхвърлят 1 милион евро.

Обиски и арести в три държави за измами при обслужването на военни кораби на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полицията в Германия, Норвегия и Румъния проведе обиски и арести по разследване за предполагаеми подкупи и измами с фактури при предоставянето на услуги за военноморски кораби на НАТО, съобщава ДПА, предава News.bg.

В Хамбург германските власти претърсиха офисите на две компании и частен дом. В норвежкия град Берген бяха арестувани петима души, а в Румъния бяха извършени обиски в помещения на компания и няколко частни жилища.

Според Агенцията на Европейския съюз за съдебно сътрудничество „Евроджъст“ разследването е свързано с измамни фактури, подадени от компания и нейни подизпълнители за логистични и организационни услуги. Те се отнасяли до обслужването на военни кораби и техните екипажи по време на престоя им в пристанища в Северозападна Европа.

Предварителните оценки показват, че загубите за държавите членки на НАТО надхвърлят 1 милион евро.

Петимата задържани в Берген са обвинени в утежнена измама, съобщи Норвежката национална служба за разследване и наказателно преследване на икономически и екологични престъпления.

„Разходите за отбрана се увеличават в целия свят, което води и до по-висок риск от икономически престъпления“, заяви старшият прокурор в службата Мариане Бендер.

„Следим тази област отблизо. Ако НАТО е станало жертва на измама, реакцията ще бъде твърда“, подчерта тя.


Германия
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