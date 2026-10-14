Петима украински военнослужещи бяха застреляни зад фронтовата линия край Харков

Петима украински военнослужещи бяха застреляни от неизвестен нападател в жилищна сграда в Харковска област, в източната част на Украйна. Информацията беше съобщена от украинските власти, цитирани от ДПА, предава News.bg.

Нападението е извършено вчера. По данни на властите нападателят открил огън по военните, които починали от получените рани.

Главната прокуратура на Украйна съобщи, че е започнало издирване на извършителя. Разследващите работят по няколко версии, като сред тях е и възможността стрелецът да е принадлежал към руско армейско разузнавателно-диверсионно подразделение.

Засега не са оповестени други възможни мотиви за нападението, нито допълнителни подробности за самоличността на извършителя.

Украйна продължава да отблъсква мащабната руска инвазия, започнала преди повече от четири години и половина.