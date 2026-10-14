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Петима украински военнослужещи бяха застреляни зад фронтовата линия край Харков
  Тема: Украйна

Петима украински военнослужещи бяха застреляни зад фронтовата линия край Харков

14 Октомври, 2026 19:27, обновена 14 Октомври, 2026 19:29 2 209 55

  • украйна-
  • военнослужещи-
  • фронтова линия-
  • харков-
  • застреляни

Украинската прокуратура издирва извършителя и проверява версията, че той може да е част от руско армейско разузнавателно-диверсионно подразделение.

Петима украински военнослужещи бяха застреляни зад фронтовата линия край Харков - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима украински военнослужещи бяха застреляни от неизвестен нападател в жилищна сграда в Харковска област, в източната част на Украйна. Информацията беше съобщена от украинските власти, цитирани от ДПА, предава News.bg.

Нападението е извършено вчера. По данни на властите нападателят открил огън по военните, които починали от получените рани.

Главната прокуратура на Украйна съобщи, че е започнало издирване на извършителя. Разследващите работят по няколко версии, като сред тях е и възможността стрелецът да е принадлежал към руско армейско разузнавателно-диверсионно подразделение.

Засега не са оповестени други възможни мотиви за нападението, нито допълнителни подробности за самоличността на извършителя.

Украйна продължава да отблъсква мащабната руска инвазия, започнала преди повече от четири години и половина.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    76 4 Отговор
    Другото не е важно.

    Коментиран от #24, #27, #36

    19:29 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Укритие вече започнаха

    62 1 Отговор
    да си избиват и войниците само и само да вкарат НАТО във войната...

    19:32 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 родител

    70 1 Отговор
    А аз си мисля ,че някой баща на когото са отвлекли сина за фронта си е отмъстъл !

    Коментиран от #25

    19:33 14.10.2026

  • 8 факт

    65 1 Отговор
    партизани от народната армия за освобождение от фашистката хунта

    19:33 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГадюГара

    51 1 Отговор
    Сега 5 ,следващия път 50 ,хайде да е хаирлия !

    19:39 14.10.2026

  • 12 Хибридна статия!

    32 1 Отговор
    Промито съдържание. С "правилната" версия!

    19:39 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 От много славене на 404

    42 1 Отговор
    Отишли при тейко си Бандера.

    19:41 14.10.2026

  • 17 Въпросче

    49 1 Отговор
    И какво правят военнослужещите в жилищна сграда? Защо са далеч от фронта и не са в окопите? Ето затова руснаците удрят жилищни сгради.

    Коментиран от #28, #52

    19:43 14.10.2026

  • 18 Мандо

    40 0 Отговор
    Някой доброволно мобилизиран украинец е бил най- вероятната версия

    Коментиран от #34

    19:44 14.10.2026

  • 19 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    36 0 Отговор
    Моите партньори трябва да задействат ЧЛЕН пети и да пазят бандерия от тия ужасни Руснаци дето ни пердашат всеки ден !!!

    19:45 14.10.2026

  • 20 ДАНКО ПРЪЧА

    4 34 Отговор
    Ким, педофило и пси Хара превзеха ли тоа пусти Киев или оше мляскат украинските шпе кове у Донбас?

    Коментиран от #33

    19:46 14.10.2026

  • 21 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    26 0 Отговор
    ПОСЛЕДНИТЕ петима бяха застреляни.

    19:46 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Може вече и бащата да е загинал

    25 0 Отговор

    До коментар #7 от "родител":

    на фронта и да е дядото също.

    19:50 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахаха

    26 0 Отговор
    Браво! Все по-често да им се случва!

    19:56 14.10.2026

  • 32 Ужасът

    4 19 Отговор
    Няма по-голямо зло от предател. Историята на България е пълна с такива. И като гледам, колко хора има подвластни на чуждите идеологии и как яростно ги защитават денонощно, съм убеден че отново биха превръщали българите на македонци.

    19:58 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мандо":

    Хиляда процента Тези случаи ще станат ежечасни Да си слагаш по улиците мрежи все едно си далян и да ми говориш за перемоги не е сериозно

    20:00 14.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хората от опит знаят, че

    25 1 Отговор
    в жилищна сграда където има военни падат бомби, ракети и се напада от дронове. Хората не са виновни че искат сградата си да им е небомбардиранна. После медиите пишат руснаците нападат жилищни сгради ама не се казва колко военни е имало в тези сгради.

    Коментиран от #38, #42

    20:09 14.10.2026

  • 38 До т б

    1 19 Отговор

    До коментар #37 от "Хората от опит знаят, че":

    Трябва да си голям изверг за да оправдаваш убийствата на деца и на хора.

    Коментиран от #41

    20:10 14.10.2026

  • 39 ост гост

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "БританЕЦИТЕ":

    и те и лакеите им, бритенЕцо.

    Коментиран от #40

    20:11 14.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Жилищните сгради са за

    16 1 Отговор

    До коментар #38 от "До т б":

    граждани не за военни. За тях си има казарми, пунктове и други места с военно предназначение. Това е на който не му харесва да си го направи да му хареса.

    Коментиран от #45

    20:14 14.10.2026

  • 42 Костадин Костадинов

    1 16 Отговор

    До коментар #37 от "Хората от опит знаят, че":

    Колко руснаци утрепа Путин

    Коментиран от #49

    20:14 14.10.2026

  • 43 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    15 2 Отговор

    До коментар #36 от "БританЕЦИТЕ":

    В интерес на истината Одеса е доста далеч от Лондон ,какъв го търсят там ?Да живее дълго Кралицата !!!

    20:14 14.10.2026

  • 44 Костадин Костадинов

    1 15 Отговор
    Путин скору ши испривари Сталин по трепане на руснаци

    Коментиран от #47

    20:15 14.10.2026

  • 45 Хайде а

    2 11 Отговор

    До коментар #41 от "Жилищните сгради са за":

    Военните борби са за фронта, но там ги няма нещо великата армия? И отмъщават на цивилните.

    20:16 14.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #42 от "Костадин Костадинов":

    По добре мисли за крайна.че не остана кой завоюва .Борката каза до последния краинец и това се случва

    Коментиран от #50

    20:29 14.10.2026

  • 50 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Че те са от една черга ве. Ти мислиш за утрепаните руснаци от Путин

    20:37 14.10.2026

  • 51 Някой, който и да е той,

    3 0 Отговор
    потапя кораби в Черно море, а най-мощният военен съюз в света – НАТО, гледа отстрани. Класика!
    Черно море все по-ясно се превръща в изпитание не само за регионалната сигурност, но и за авторитета на НАТО.

    20:38 14.10.2026

  • 52 Баце,

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въпросче":

    Снощи руснаците освен всичко друго изкъртиха и пункт за временна дислокация на чуждестранни наемници. Един от тях, бразилец, го отнесе в пряк ефир, докато си говори с родата в Бразилия. Разбира се, бяха настанени в обикновен хотел, абсолютно цивилна сграда.

    20:40 14.10.2026

  • 53 Щом са ликвидирани нацисти

    0 0 Отговор
    Който го е направил ще получи и материална и морална награда от Бог

    Коментиран от #54

    20:47 14.10.2026

  • 54 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Щом са ликвидирани нацисти":

    За Путин ли говориш?

    20:49 14.10.2026

  • 55 Диверсант

    0 0 Отговор
    За отклонение от военна повинност по време на война наказанието е Смърт. Това е във всички армии.
    В мирно време наказанието е затвор.

    20:51 14.10.2026

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