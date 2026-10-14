Петима украински военнослужещи бяха застреляни зад фронтовата линия край Харков

Петима украински военнослужещи бяха застреляни от неизвестен нападател в жилищна сграда в Харковска област, в източната част на Украйна. Информацията беше съобщена от украинските власти, цитирани от ДПА, предава News.bg.
Нападението е извършено вчера. По данни на властите нападателят открил огън по военните, които починали от получените рани.
Главната прокуратура на Украйна съобщи, че е започнало издирване на извършителя. Разследващите работят по няколко версии, като сред тях е и възможността стрелецът да е принадлежал към руско армейско разузнавателно-диверсионно подразделение.
Засега не са оповестени други възможни мотиви за нападението, нито допълнителни подробности за самоличността на извършителя.
Украйна продължава да отблъсква мащабната руска инвазия, започнала преди повече от четири години и половина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
Коментиран от #24, #27, #36
19:29 14.10.2026
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4 Укритие вече започнаха
19:32 14.10.2026
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7 родител
Коментиран от #25
19:33 14.10.2026
8 факт
19:33 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ГадюГара
19:39 14.10.2026
12 Хибридна статия!
19:39 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 От много славене на 404
19:41 14.10.2026
17 Въпросче
Коментиран от #28, #52
19:43 14.10.2026
18 Мандо
Коментиран от #34
19:44 14.10.2026
19 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
19:45 14.10.2026
20 ДАНКО ПРЪЧА
Коментиран от #33
19:46 14.10.2026
21 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
19:46 14.10.2026
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24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Може вече и бащата да е загинал
До коментар #7 от "родител":на фронта и да е дядото също.
19:50 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 Хахаха
19:56 14.10.2026
32 Ужасът
19:58 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #18 от "Мандо":Хиляда процента Тези случаи ще станат ежечасни Да си слагаш по улиците мрежи все едно си далян и да ми говориш за перемоги не е сериозно
20:00 14.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Хората от опит знаят, че
Коментиран от #38, #42
20:09 14.10.2026
38 До т б
До коментар #37 от "Хората от опит знаят, че":Трябва да си голям изверг за да оправдаваш убийствата на деца и на хора.
Коментиран от #41
20:10 14.10.2026
39 ост гост
До коментар #36 от "БританЕЦИТЕ":и те и лакеите им, бритенЕцо.
Коментиран от #40
20:11 14.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Жилищните сгради са за
До коментар #38 от "До т б":граждани не за военни. За тях си има казарми, пунктове и други места с военно предназначение. Това е на който не му харесва да си го направи да му хареса.
Коментиран от #45
20:14 14.10.2026
42 Костадин Костадинов
До коментар #37 от "Хората от опит знаят, че":Колко руснаци утрепа Путин
Коментиран от #49
20:14 14.10.2026
43 Майсторът 🐷 на Илюзиите
До коментар #36 от "БританЕЦИТЕ":В интерес на истината Одеса е доста далеч от Лондон ,какъв го търсят там ?Да живее дълго Кралицата !!!
20:14 14.10.2026
44 Костадин Костадинов
Коментиран от #47
20:15 14.10.2026
45 Хайде а
До коментар #41 от "Жилищните сгради са за":Военните борби са за фронта, но там ги няма нещо великата армия? И отмъщават на цивилните.
20:16 14.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Анонимен
До коментар #42 от "Костадин Костадинов":По добре мисли за крайна.че не остана кой завоюва .Борката каза до последния краинец и това се случва
Коментиран от #50
20:29 14.10.2026
50 Костадин Костадинов
До коментар #49 от "Анонимен":Че те са от една черга ве. Ти мислиш за утрепаните руснаци от Путин
20:37 14.10.2026
51 Някой, който и да е той,
Черно море все по-ясно се превръща в изпитание не само за регионалната сигурност, но и за авторитета на НАТО.
20:38 14.10.2026
52 Баце,
До коментар #17 от "Въпросче":Снощи руснаците освен всичко друго изкъртиха и пункт за временна дислокация на чуждестранни наемници. Един от тях, бразилец, го отнесе в пряк ефир, докато си говори с родата в Бразилия. Разбира се, бяха настанени в обикновен хотел, абсолютно цивилна сграда.
20:40 14.10.2026
53 Щом са ликвидирани нацисти
Коментиран от #54
20:47 14.10.2026
54 Костадин Костадинов
До коментар #53 от "Щом са ликвидирани нацисти":За Путин ли говориш?
20:49 14.10.2026
55 Диверсант
В мирно време наказанието е затвор.
20:51 14.10.2026