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Порой в Истанбул взе жертва: дете загина от токов удар

Порой в Истанбул взе жертва: дете загина от токов удар

15 Октомври, 2026 04:02, обновена 15 Октомври, 2026 04:04 402 0

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14-годишното дете е стъпило в натрупала се вода в парк в район Фатих. В града са подадени 2518 сигнала за наводнения и други щети

Порой в Истанбул взе жертва: дете загина от токов удар - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

14-годишно дете е загинало при токов удар, след като е стъпило в натрупала се вода в Истанбул. Инцидентът е станал в парк „Чукорбостан“ в квартал „Балат“, район Фатих, съобщи Валийството на Истанбул.

Детето е било откарано в болница в безсъзнание. Въпреки предприетите действия лекарите не са успели да го спасят. По случая е започнало разследване.

„Няма затворени пътища заради валежите. Пистите на летищата функционират и няма отменени полети“, заяви Валийството на Истанбул.

Хиляди сигнали за наводнения и щети

Поройните дъждове са довели до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени автомобили. Между 6 и 20 часа на спешния телефон 112 са постъпили 2518 сигнала.

От тях 1277 са били за наводнения, 15 за свлачища, 47 за заседнали граждани и 13 за паднали дървета. Подадени са още два сигнала за паднали покриви, 76 за проблеми с автомобили и 280 за проблеми на работното място.

Заради дъждовете е преляла река Кагътхане, а районът е останал под вода. Наводнена е била и болница в Саръйер.

8000 служители работят на терен

В Истанбул е създаден кризисен щаб към областната дирекция за управление при извънредни ситуации. На терен са изпратени 8000 служители и 2000 автомобила и специализирани машини, съобщи Валийството.

Най-много валежи са измерени в Бейкоз - 193,84 литра на квадратен метър. В Арнавуткьой са отчетени 125,9 литра на квадратен метър, а в Саръйер - 124,72 литра на квадратен метър.

Валията на Истанбул Давут Гюл призова гражданите да не излизат, освен ако това не е крайно необходимо.

Неучебен ден и ограничения за двуколесни превозни средства

Всички държавни и частни учебни заведения в Истанбул са обявени за неучебни на 15 октомври. Административен отпуск е предвиден за хора с увреждания, ветерани, бременни и майки с деца под 8 години, които работят в обществени институции, с изключения за част от секторите.

От 21 часа е въведена забрана за мотоциклети и други двуколесни превозни средства до второ нареждане.

Проливните дъждове са наложили засилено присъствие и в Анталия. По данни на министъра на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи там работят 901 служители и 872 автомобила и специализирани машини.

Източници: bta.bg


Турция
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