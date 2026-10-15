Зеленски: Жалко е, че губим силен партньор в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се чувства лично предаден от американския президент Доналд Тръмп заради ограничаването на достъпа на украинската армия до сателитната мрежа „Старлинк“.

Зеленски направи коментара в телевизионно интервю по време на посещението си в Лондон. Той беше попитан дали смята, че ограничаването на системата е било умишлено и дали се чувства предаден от Тръмп.

„Наистина да, но нещата са малко по-сложни от просто неговите емоции или чувства. Жалко е, че губим силен партньор“, заяви Зеленски.

Украинският президент уточни, че има предвид Съединените щати. По думите му решението за достъпа до „Старлинк“ ще доведе до много човешки жертви. Системата, свързана с компанията на Илон Мъск, се използва от украинските сили за комуникации и военни операции.

Зеленски обвини Тръмп, че е заел другата страна

По време на престоя си в британската столица Зеленски обвини Тръмп, че е заел другата страна след повече от четири години война. Той предупреди, че това може да доведе до срив в отношенията между Киев и Вашингтон.

Според украинския президент отношенията вече са били обтегнати заради съгласието на САЩ да купуват дизел от Москва. Ограничаването на „Старлинк“ допълнително засилва съмненията в Киев относно дългосрочната американска подкрепа за Украйна.

Бърнам обеща допълнителна помощ за Украйна

На 14 октомври британският премиер Анди Бърнам се срещна със Зеленски на „Даунинг стрийт“. Часове по-рано Бърнам заяви пред депутатите, че украинският президент „няма да си тръгне с празни ръце“.

Той е възложил на британски служители да подготвят допълнителни санкции и варианти за ускоряване на военната помощ за Украйна. От изявленията на двамата държавници стана ясно, че достъпът до „Старлинк“ е бил сред обсъжданите теми.

Източници: bnrnews.bg, theguardian.com