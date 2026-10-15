Тръмп обеща да няма нови удари по иранското ръководство

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обещал да не бъдат ликвидирани повече представители на иранското ръководство. Изявлението му идва на фона на продължаващия конфликт между Вашингтон и Техеран и на разширяването на американското военно присъствие с безпилотни морски системи.

Тръмп е направил изказването на предизборен митинг в Булхед Сити, щата Аризона. Той не уточни кой го е помолил да даде обещанието.

„Мен ме принудиха да обещая, че повече няма да ликвидирам никого, и аз го направих“, каза Тръмп.

По думите на американския президент представители на първото и второто ниво на иранското ръководство вече не са живи, а половината от ръководителите на третото ниво също са били ликвидирани. Тези оценки бяха представени от Тръмп, без да бъдат подкрепени с конкретни данни в изявлението му.

Няколко дни по-рано Тръмп заяви, че САЩ и Израел може да са отишли твърде далеч с действията срещу иранското ръководство. Според него това затруднява установяването на контакт с представители на Техеран, с които да бъдат водени преговори.

Безпилотен съд в състава на авианосна група

Успоредно с политическите сигнали Вашингтон продължава да разширява използването на автономни системи във военноморските операции. Безпилотният надводен съд Seahawk е разположен заедно с авианосната ударна група Theodore Roosevelt.

По информация на Inside Defense това е първата американска авианосна ударна група, която излиза на оперативно разполагане заедно с голям безпилотен надводен съд. Seahawk е разработен от американската компания Leidos и вече е участвал в ученията Rim of the Pacific.

И.д. министърът на Военноморските сили на САЩ Хунг Као определи системата като средство за увеличаване на бойните възможности на групата.

„Това е умножител на бойната мощ; представете си, че разполагате с повече оръдия“, заяви Као.

Seahawk е използван като автономна платформа за наблюдение и разузнаване, а американските ВМС развиват подобни системи и за противоминни операции и други задачи. През април съдът е преминал от експериментална разработка към състава на американския флот.