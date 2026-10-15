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Тръмп обеща да няма нови удари по иранското ръководство
  Тема: Иранската криза

Тръмп обеща да няма нови удари по иранското ръководство

15 Октомври, 2026 05:10 471 2

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На този фон САЩ разположиха безпилотния съд Seahawk с авианосната група Theodore Roosevelt

Тръмп обеща да няма нови удари по иранското ръководство - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обещал да не бъдат ликвидирани повече представители на иранското ръководство. Изявлението му идва на фона на продължаващия конфликт между Вашингтон и Техеран и на разширяването на американското военно присъствие с безпилотни морски системи.

Тръмп е направил изказването на предизборен митинг в Булхед Сити, щата Аризона. Той не уточни кой го е помолил да даде обещанието.

„Мен ме принудиха да обещая, че повече няма да ликвидирам никого, и аз го направих“, каза Тръмп.

По думите на американския президент представители на първото и второто ниво на иранското ръководство вече не са живи, а половината от ръководителите на третото ниво също са били ликвидирани. Тези оценки бяха представени от Тръмп, без да бъдат подкрепени с конкретни данни в изявлението му.

Няколко дни по-рано Тръмп заяви, че САЩ и Израел може да са отишли твърде далеч с действията срещу иранското ръководство. Според него това затруднява установяването на контакт с представители на Техеран, с които да бъдат водени преговори.

Безпилотен съд в състава на авианосна група

Успоредно с политическите сигнали Вашингтон продължава да разширява използването на автономни системи във военноморските операции. Безпилотният надводен съд Seahawk е разположен заедно с авианосната ударна група Theodore Roosevelt.

По информация на Inside Defense това е първата американска авианосна ударна група, която излиза на оперативно разполагане заедно с голям безпилотен надводен съд. Seahawk е разработен от американската компания Leidos и вече е участвал в ученията Rim of the Pacific.

И.д. министърът на Военноморските сили на САЩ Хунг Као определи системата като средство за увеличаване на бойните възможности на групата.

„Това е умножител на бойната мощ; представете си, че разполагате с повече оръдия“, заяви Као.

Seahawk е използван като автономна платформа за наблюдение и разузнаване, а американските ВМС развиват подобни системи и за противоминни операции и други задачи. През април съдът е преминал от експериментална разработка към състава на американския флот.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Е, да ама

    1 0 Отговор
    Коня вече отиде у барата. Иранците си загубиха уважавани държавни лидери и няма да го забравят. С вас не могат да преговарят.

    05:24 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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