Зеленски: Няма да подам оставка. Тръмп и Мъск не могат да изберат президента на Украйна

Президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че нито президентът на САЩ Доналд Тръмп, нито милиардерът Илон Мъск, нито който и да е друг човек извън страната може да избира украинския държавен глава. По думите му това право принадлежи единствено на украинските граждани.

„Нито Тръмп, нито Мъск, нито който и да било човек по света може да избира президента на Украйна. Това могат да направят само гражданите на Украйна“, заяви Зеленски в интервю с британския журналист Пиърс Морган.

Украинският президент отхвърли и възможността доброволно да се оттегли от поста си. На въпрос дали би подал оставка той отговори: „Разбира се, че не. Това е моята отговорност“, имайки предвид продължаващата война.

Избори само при прекратяване на огъня

Зеленски изключи провеждането на избори преди края на бойните действия. Той заяви, че някои влиятелни хора искат да бъде сменен, защото няма да признае украински територии за руски.

„Ако ме отстранят от власт, съм сигурен, че новият лидер - мъж или жена - ще защитава страната ни. Защото това е нашият дом“, каза украинският президент.

По-рано Зеленски е заявявал, че Украйна може да организира избори при 60-дневно прекратяване на огъня. В интервюто той отново посочи, че по време на война няма безопасни условия, които да позволят на гражданите да гласуват. Според него провеждането на избори в този период излиза извън рамките на Конституцията.

Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да избере нов президент, който да може да постигне споразумение с Русия. Според Асошиейтед прес американският президент заяви, че Зеленски не е направил достатъчно за прекратяване на войната и че е време Украйна да има нов лидер.

Зеленски поиска твърди гаранции от САЩ

В интервюто украинският президент заяви, че страната му няма да загуби независимостта си при никакви обстоятелства, включително ако остане без американска подкрепа.

Той каза още, че американските гаранции за сигурност трябва да предвиждат пряка реакция на САЩ при ново руско нападение. „Ако Путин нападне Украйна, Тръмп ще удари Путин. Ако това бъде записано на хартия, това е гаранция за сигурност“, заяви Зеленски.

Източници: unian.net, apnews.com