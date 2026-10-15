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Зеленски: Няма да подам оставка. Тръмп и Мъск не могат да изберат президента на Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски: Няма да подам оставка. Тръмп и Мъск не могат да изберат президента на Украйна

15 Октомври, 2026 05:25 1 022 32

  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • илон мъск-
  • избори в украйна-
  • войната в украйна

Украинският лидер изключи избори преди края на бойните действия.

Зеленски: Няма да подам оставка. Тръмп и Мъск не могат да изберат президента на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че нито президентът на САЩ Доналд Тръмп, нито милиардерът Илон Мъск, нито който и да е друг човек извън страната може да избира украинския държавен глава. По думите му това право принадлежи единствено на украинските граждани.

„Нито Тръмп, нито Мъск, нито който и да било човек по света може да избира президента на Украйна. Това могат да направят само гражданите на Украйна“, заяви Зеленски в интервю с британския журналист Пиърс Морган.

Украинският президент отхвърли и възможността доброволно да се оттегли от поста си. На въпрос дали би подал оставка той отговори: „Разбира се, че не. Това е моята отговорност“, имайки предвид продължаващата война.

Избори само при прекратяване на огъня

Зеленски изключи провеждането на избори преди края на бойните действия. Той заяви, че някои влиятелни хора искат да бъде сменен, защото няма да признае украински територии за руски.

„Ако ме отстранят от власт, съм сигурен, че новият лидер - мъж или жена - ще защитава страната ни. Защото това е нашият дом“, каза украинският президент.

По-рано Зеленски е заявявал, че Украйна може да организира избори при 60-дневно прекратяване на огъня. В интервюто той отново посочи, че по време на война няма безопасни условия, които да позволят на гражданите да гласуват. Според него провеждането на избори в този период излиза извън рамките на Конституцията.

Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да избере нов президент, който да може да постигне споразумение с Русия. Според Асошиейтед прес американският президент заяви, че Зеленски не е направил достатъчно за прекратяване на войната и че е време Украйна да има нов лидер.

Зеленски поиска твърди гаранции от САЩ

В интервюто украинският президент заяви, че страната му няма да загуби независимостта си при никакви обстоятелства, включително ако остане без американска подкрепа.

Той каза още, че американските гаранции за сигурност трябва да предвиждат пряка реакция на САЩ при ново руско нападение. „Ако Путин нападне Украйна, Тръмп ще удари Путин. Ако това бъде записано на хартия, това е гаранция за сигурност“, заяви Зеленски.

Източници: unian.net, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    30 9 Отговор
    Тръмп и Мъск рептилите да си гледат войната в Иран ✌🏻

    Коментиран от #7

    05:30 15.10.2026

  • 2 Гошо

    30 5 Отговор
    Тръмп и Мъск не ,но Путин да

    Коментиран от #10

    05:35 15.10.2026

  • 3 Зеленски боклук

    24 37 Отговор
    Жужето много нагло!

    Коментиран от #11, #12

    05:35 15.10.2026

  • 4 оня с коня

    21 8 Отговор
    На Америка й предстои много важен Избор:ДА ПОПРАВИ Грешката си с избора на Тръмп.

    05:35 15.10.2026

  • 5 Значи

    12 20 Отговор
    "Няма пък" - тропна с крак Зеления престъпник !

    Коментиран от #29

    05:36 15.10.2026

  • 6 Нещо куклата

    20 6 Отговор
    Започна да хапе конците, на които виси?
    Ама ще й врътнат кранчето и "досвидание"! :)

    05:36 15.10.2026

  • 7 Факт

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Евроrейските рептили да си гледат прайда.

    05:36 15.10.2026

  • 8 Сатана Z

    8 7 Отговор
    Прав е! Все едно България да избира президента на САЩ. Тръмпоча да се спасява от самите Американци!

    05:37 15.10.2026

  • 9 Зеленото

    16 6 Отговор
    Абе не, няма да си дам златните тоалетни!!! Никога.

    05:38 15.10.2026

  • 10 Ха ха ха

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    ,Да ама друг път. Първо трябва да вземе Малая Токмачка за 3 дня.

    05:39 15.10.2026

  • 11 Зеленски е мъжкар

    24 16 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски боклук":

    за разлика от мекотелите в Кремъл и Вашингтон.

    Коментиран от #19

    05:39 15.10.2026

  • 12 Немцов

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски боклук":

    Ако не си нагъл няма как да си 27 години на власт.

    05:40 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    8 14 Отговор
    Чувствам че скоро някой ще виси от улична в Киев ,даже и много се проточи

    Коментиран от #15

    05:42 15.10.2026

  • 15 Ще почувстваш дебелия

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "Kaлпазанин":

    Когато те разпори

    Коментиран от #21

    05:44 15.10.2026

  • 16 Свободен

    7 4 Отговор
    Голям мъжкар!
    Украинците извадиха голям късмет с този лидер!

    Коментиран от #18

    05:48 15.10.2026

  • 17 БАЙ ---ХОЙ

    0 7 Отговор
    НИЩО. НЯМА. ДА. ГАРАНТИРА. ТОЯ. ИЗКУКУРИГАЛ. КЛОУН.
    ТОЗИ. ИЗПОЛЗВА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО. СИ. ЗА. ЛИЧНО. ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ, И
    ЗАБОГАТЯВАНЕ, ПЕЧАЛБАР. ОТ. КЛАСА.
    ЦЯЛОТО. МУ. УПРАВЛЕНИЕ. Е. ДА. ИЗНУДВА. УКРАЙНА. И. ЕВРОПА. ТОЙ. НАИСТИНА. Е. ПОДВЛАСТЕН. НА. ПУТИН.

    05:51 15.10.2026

  • 18 3 млн. при Бандера

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Свободен":

    Много голем мъжкар.

    Коментиран от #27

    05:51 15.10.2026

  • 19 Зеления бункерен nлъх

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Зеленски е мъжкар":

    е дрогирана гумена китка.😆

    05:53 15.10.2026

  • 20 Тоя пич

    4 3 Отговор
    Направи еднодневния и ТРИДНЕВНИЯ за СМЕХ.
    У ДРИ БАЦЕ ЕЕ

    05:53 15.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Клоуните плачат

    3 5 Отговор
    Ха ха ха. Нещастен наркоманизиран клоун.
    Хаирлия да е, утре и урсулите от ЕК

    05:54 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ Гъ.....

    1 4 Отговор
    Аман от лизачи , натегачи , подмазвачи !!!!!!!

    05:57 15.10.2026

  • 25 Зеленият наркоман е в паника

    2 4 Отговор
    И губи връзка с централния си мозък.

    05:59 15.10.2026

  • 26 Буха ха

    1 4 Отговор
    Така се ежеше и бай Садам Хюсеин. Знаем как приключи

    05:59 15.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дрън, дрън

    1 4 Отговор
    Храна за вътрешна консумация. Актьорче….

    06:01 15.10.2026

  • 29 А военнопрестъпника

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Значи":

    в Кремъл просто промени конституцията за да остане на власт.

    06:02 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лакеите на Пентагона

    0 0 Отговор
    Неинтересен театър на марионетните кукли.

    06:09 15.10.2026

  • 32 Госあ

    0 0 Отговор
    аве наглец, нали идеята е точно украинците да изберат нов президент с легитимен мандат, ве!

    06:13 15.10.2026

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