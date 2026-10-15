Зеленски: Няма да подам оставка. Тръмп и Мъск не могат да изберат президента на Украйна

Президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че нито президентът на САЩ Доналд Тръмп, нито милиардерът Илон Мъск, нито който и да е друг човек извън страната може да избира украинския държавен глава. По думите му това право принадлежи единствено на украинските граждани.
„Нито Тръмп, нито Мъск, нито който и да било човек по света може да избира президента на Украйна. Това могат да направят само гражданите на Украйна“, заяви Зеленски в интервю с британския журналист Пиърс Морган.
Украинският президент отхвърли и възможността доброволно да се оттегли от поста си. На въпрос дали би подал оставка той отговори: „Разбира се, че не. Това е моята отговорност“, имайки предвид продължаващата война.
Избори само при прекратяване на огъня
Зеленски изключи провеждането на избори преди края на бойните действия. Той заяви, че някои влиятелни хора искат да бъде сменен, защото няма да признае украински територии за руски.
„Ако ме отстранят от власт, съм сигурен, че новият лидер - мъж или жена - ще защитава страната ни. Защото това е нашият дом“, каза украинският президент.
По-рано Зеленски е заявявал, че Украйна може да организира избори при 60-дневно прекратяване на огъня. В интервюто той отново посочи, че по време на война няма безопасни условия, които да позволят на гражданите да гласуват. Според него провеждането на избори в този период излиза извън рамките на Конституцията.
Доналд Тръмп по-рано призова Украйна да избере нов президент, който да може да постигне споразумение с Русия. Според Асошиейтед прес американският президент заяви, че Зеленски не е направил достатъчно за прекратяване на войната и че е време Украйна да има нов лидер.
Зеленски поиска твърди гаранции от САЩ
В интервюто украинският президент заяви, че страната му няма да загуби независимостта си при никакви обстоятелства, включително ако остане без американска подкрепа.
Той каза още, че американските гаранции за сигурност трябва да предвиждат пряка реакция на САЩ при ново руско нападение. „Ако Путин нападне Украйна, Тръмп ще удари Путин. Ако това бъде записано на хартия, това е гаранция за сигурност“, заяви Зеленски.
Източници: unian.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #7
05:30 15.10.2026
2 Гошо
Коментиран от #10
05:35 15.10.2026
3 Зеленски боклук
Коментиран от #11, #12
05:35 15.10.2026
4 оня с коня
05:35 15.10.2026
5 Значи
Коментиран от #29
05:36 15.10.2026
6 Нещо куклата
Ама ще й врътнат кранчето и "досвидание"! :)
05:36 15.10.2026
7 Факт
До коментар #1 от "Гост":Евроrейските рептили да си гледат прайда.
05:36 15.10.2026
8 Сатана Z
05:37 15.10.2026
9 Зеленото
05:38 15.10.2026
10 Ха ха ха
До коментар #2 от "Гошо":,Да ама друг път. Първо трябва да вземе Малая Токмачка за 3 дня.
05:39 15.10.2026
11 Зеленски е мъжкар
До коментар #3 от "Зеленски боклук":за разлика от мекотелите в Кремъл и Вашингтон.
Коментиран от #19
05:39 15.10.2026
12 Немцов
До коментар #3 от "Зеленски боклук":Ако не си нагъл няма как да си 27 години на власт.
05:40 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaлпазанин
Коментиран от #15
05:42 15.10.2026
15 Ще почувстваш дебелия
До коментар #14 от "Kaлпазанин":Когато те разпори
Коментиран от #21
05:44 15.10.2026
16 Свободен
Украинците извадиха голям късмет с този лидер!
Коментиран от #18
05:48 15.10.2026
17 БАЙ ---ХОЙ
ТОЗИ. ИЗПОЛЗВА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО. СИ. ЗА. ЛИЧНО. ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ, И
ЗАБОГАТЯВАНЕ, ПЕЧАЛБАР. ОТ. КЛАСА.
ЦЯЛОТО. МУ. УПРАВЛЕНИЕ. Е. ДА. ИЗНУДВА. УКРАЙНА. И. ЕВРОПА. ТОЙ. НАИСТИНА. Е. ПОДВЛАСТЕН. НА. ПУТИН.
05:51 15.10.2026
18 3 млн. при Бандера
До коментар #16 от "Свободен":Много голем мъжкар.
Коментиран от #27
05:51 15.10.2026
19 Зеления бункерен nлъх
До коментар #11 от "Зеленски е мъжкар":е дрогирана гумена китка.😆
05:53 15.10.2026
20 Тоя пич
У ДРИ БАЦЕ ЕЕ
05:53 15.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Клоуните плачат
Хаирлия да е, утре и урсулите от ЕК
05:54 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ Гъ.....
05:57 15.10.2026
25 Зеленият наркоман е в паника
05:59 15.10.2026
26 Буха ха
05:59 15.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дрън, дрън
06:01 15.10.2026
29 А военнопрестъпника
До коментар #5 от "Значи":в Кремъл просто промени конституцията за да остане на власт.
06:02 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Лакеите на Пентагона
06:09 15.10.2026
32 Госあ
06:13 15.10.2026