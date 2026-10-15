След шестте убити вчера: Русия удари отново Луцк

Ровно и Луцк бяха атакувани с реактивни безпилотни летателни апарати през нощта. В Ровно са повредени обекти в частния сектор, но към последните съобщения няма данни за загинали. В Луцк са чути няколко взрива след работа на противовъздушната отбрана, а информацията за попадение все още не е официално потвърдена.

В Ровно първите взривове са регистрирани около 01:40 часа. По данни на Ровенската областна военна администрация атаката е причинила разрушения в частния сектор.

„Минало се е без жертви“

— съобщиха от областната администрация, цитирана от 24 канал.

Около 04:30 часа в града отново са чути взривове. Според местните съобщения към Ровно е приближил нов реактивен дрон. Засега няма публикувани допълнителни данни за щети или пострадали при втория епизод.

Няколко взрива са чути над Луцк

В Луцкия район въздушната тревога е обявена повторно около 04:01 часа, след като е съобщено за движение на ударен безпилотен апарат от типа „Геран-5“ от Ровенска област към Волинска област. Около 04:17 часа над града е чута продължителна работа на ПВО, последвана от силен взрив.

Около 04:45 часа над Луцк отново са чути работа на противовъздушната отбрана и взрив. Местни медии съобщиха за възможно попадение, но към този момент няма официално съобщени данни за разрушения, жертви или ранени при новата атака. Въздушната тревога в района е отменена около 04:55 часа.

Нощната атака идва ден след тежкия удар по Луцк, при който загинаха шестима души, а 13 бяха ранени. Ударени бяха склад за стоки и девететажен жилищен блок. Заради жертвите 15 октомври е обявен за ден на траур в Луцката градска община.

Източници: 24tv.ua, volyn.com.ua, suspilne.media