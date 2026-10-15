Циклонът „Рейчъл“ остави 8 жертви в Мексико

Осем души загинаха в община Енсенада, щата Долна Калифорния, след проливните дъждове и наводненията, причинени от циклона „Рейчъл“. Четири от жертвите са непълнолетни, а спасителните екипи продължават да издирват хора, които са в неизвестност.

Командирът на Втора военна зона генерал Даниел Галегос съобщи, че едно дете е намерено живо, а двама души все още не са открити.

„Към момента открихме едно дете живо и, за съжаление, осем починали. Продължаваме издирването на още двама души“, каза Галегос.

Броят на издирваните остава различен в отделните съобщения. „Ел Паис“, позовавайки се на щатския баланс, съобщава за четирима души, които все още не са открити. Военните власти посочват двама. И в двата случая издирвателните действия са съсредоточени основно в Енсенада.

Водите са отнесли къщи и автомобили

Най-сериозни са пораженията в района на Манедеро, където река Ел Пипила е излязла от коритото си. Силното течение е отнесло жилищни постройки, автомобили, селскостопанска техника и животни. Разрушен е и мостът, който свързва района с квартал Оахака.

По данни на местните власти в Енсенада и съседната община Сан Кинтин са засегнати общо 571 жилища. От тях 346 са в Енсенада, а 225 – в Сан Кинтин. Част от домовете са претърпели тежки щети, а на места водата и калта са унищожили имущество на семейства.

Циклонът засегна Долна Калифорния през нощта на 10 срещу 11 октомври, след което отслабна и се разпадна. Проливните дъждове предизвикаха бързо покачване на нивата на реките и потоците, което остави няколко отдалечени общности без пътен достъп.

Спасителните операции продължават

Военни и спасители евакуираха 32 души и три кучета от ранчото Хенезис, на около 30 километра южно от Енсенада. Сред тях са 22 чужденци и 10 мексикански граждани. Властите са открили шест временни убежища, а в засегнатите райони работят повече от 14 000 служители на армията, флота, Националната гвардия и гражданската защита.

Екипите разчистват пътища, отводняват квартали и проверяват коритата на реките за хора и автомобили. Издирването ще продължи, докато бъдат изяснени всички сигнали за изчезнали жители.

Източници: elpais.com, jornada.com.mx, puntonorte.info