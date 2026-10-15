Циклонът „Рейчъл“ остави 8 жертви в Мексико

Осем души загинаха в община Енсенада, щата Долна Калифорния, след проливните дъждове и наводненията, причинени от циклона „Рейчъл“. Четири от жертвите са непълнолетни, а спасителните екипи продължават да издирват хора, които са в неизвестност.
Командирът на Втора военна зона генерал Даниел Галегос съобщи, че едно дете е намерено живо, а двама души все още не са открити.„Към момента открихме едно дете живо и, за съжаление, осем починали. Продължаваме издирването на още двама души“, каза Галегос.
Броят на издирваните остава различен в отделните съобщения. „Ел Паис“, позовавайки се на щатския баланс, съобщава за четирима души, които все още не са открити. Военните власти посочват двама. И в двата случая издирвателните действия са съсредоточени основно в Енсенада.
Водите са отнесли къщи и автомобили
Най-сериозни са пораженията в района на Манедеро, където река Ел Пипила е излязла от коритото си. Силното течение е отнесло жилищни постройки, автомобили, селскостопанска техника и животни. Разрушен е и мостът, който свързва района с квартал Оахака.
По данни на местните власти в Енсенада и съседната община Сан Кинтин са засегнати общо 571 жилища. От тях 346 са в Енсенада, а 225 – в Сан Кинтин. Част от домовете са претърпели тежки щети, а на места водата и калта са унищожили имущество на семейства.
Циклонът засегна Долна Калифорния през нощта на 10 срещу 11 октомври, след което отслабна и се разпадна. Проливните дъждове предизвикаха бързо покачване на нивата на реките и потоците, което остави няколко отдалечени общности без пътен достъп.
Спасителните операции продължават
Военни и спасители евакуираха 32 души и три кучета от ранчото Хенезис, на около 30 километра южно от Енсенада. Сред тях са 22 чужденци и 10 мексикански граждани. Властите са открили шест временни убежища, а в засегнатите райони работят повече от 14 000 служители на армията, флота, Националната гвардия и гражданската защита.
Екипите разчистват пътища, отводняват квартали и проверяват коритата на реките за хора и автомобили. Издирването ще продължи, докато бъдат изяснени всички сигнали за изчезнали жители.
Източници: elpais.com, jornada.com.mx, puntonorte.info
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