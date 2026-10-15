Мъск: Позицията на Киев за дизела буди безпокойство

Илон Мъск разкритикува позицията на Киев по сделката за руски дизел и подкрепи натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп върху Украйна да прекрати ударите по руските петролни рафинерии. Основателят на SpaceX определи действията на украинското ръководство като прекомерни, а в отделен коментар заяви, че страната трябва да намери нов лидер.
„Зеленски отиде твърде далеч“, написа Мъск в социалната мрежа X, коментирайки публикация с изявление на Тръмп. В друг пост той се съгласи с американския президент, че „е време Украйна да намери нов лидер“.
Коментарите му бяха направени на фона на спор за руските доставки на дизелово гориво. Тръмп заяви, че украинските удари по руски рафинерии създават проблеми за световния пазар и допринасят за недостига на дизел. Американският президент настоя Киев да не атакува обекти, свързани с производството на гориво.
Критиките на Киев към сделката
Украинският президент Владимир Зеленски определи договореността между Вашингтон и Москва като несправедлива и непартньорска. Той заяви, че разрешаването на руския износ на дизел ще донесе приходи на Кремъл и го нарече „инвестиция във войната“.Подаръците за Путин няма да донесат мир. Русия ще се отблагодари за дизела с нов терор и подлости.
Зеленски посочи, че Украйна е готова да спре ударите по руските рафинерии, но само ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. По думите му деескалацията трябва да бъде взаимна, а не едностранна.
Американската администрация обяви, че Русия ще достави първоначално 300 000 тона дизел, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона впоследствие. Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз за операциите с руско гориво, който е валиден до 7 април 2027 г.
Публикацията на Сернович
Мъск коментира и публикация на американския блогър Майк Сернович, който представи реакцията на Киев като неблагодарност към Съединените щати. Тази теза се вписва в по-широката критика от американски консервативни среди към украинското ръководство заради отказа му да прекрати едностранно ударите по руската енергетика.
Киев обаче поддържа, че атаките по руските рафинерии са отговор на продължаващите руски удари по украински електроцентрали и друга критична инфраструктура. До момента няма потвърдено споразумение между Русия и Украйна за взаимно прекратяване на ударите по енергийните обекти.
Източници: amp.dw.com, apnews.com, axios.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добре де,
Коментиран от #2
06:09 15.10.2026
2 Ами приключвай го!
До коментар #1 от "Добре де,":Какво чакаш?
Коментиран от #7
06:12 15.10.2026
3 Зеленски е узурпатор
Ако искат да има бъдеще за децата им...
Коментиран от #4, #11, #14, #19
06:13 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 как какво
До коментар #2 от "Ами приключвай го!":Чака асвабадирелите с ляб и сол.
06:22 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Амет чобана
До коментар #6 от "Руския народ избра Путин":и ас та сбрах гьозелик
06:24 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ОСВОБОДЕНИ СА И СЕЛАТА ОКОЛО ТЯХ:((
.....
ДОБРОПИЛЕ СЕ ПРОЧИСТВА ОТ РУСКИ ВОЙНИЦИ УКРИЛИ СЕ В СГРАДИТЕ:((
....
ИСТИНСКА МЕСОМЕЛАЧКА:((
Коментиран от #18
06:30 15.10.2026
13 дръж га здрава
До коментар #10 от "Маринов":дан ти ни умий очити
06:31 15.10.2026
14 Време е
До коментар #3 от "Зеленски е узурпатор":Да си Изпиеш
Хаповете.
06:39 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
07:11 15.10.2026
17 Скептик
07:20 15.10.2026
18 Хиии
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Затова Тръмп и Мъск се месят във войната да помагат на Путин
07:21 15.10.2026
19 Някой
До коментар #3 от "Зеленски е узурпатор":Всички русороби един баща ли ви е правил?
07:31 15.10.2026
20 голем смех
07:33 15.10.2026
21 горски
07:43 15.10.2026