Мъск: Позицията на Киев за дизела буди безпокойство

Илон Мъск разкритикува позицията на Киев по сделката за руски дизел и подкрепи натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп върху Украйна да прекрати ударите по руските петролни рафинерии. Основателят на SpaceX определи действията на украинското ръководство като прекомерни, а в отделен коментар заяви, че страната трябва да намери нов лидер.

„Зеленски отиде твърде далеч“, написа Мъск в социалната мрежа X, коментирайки публикация с изявление на Тръмп. В друг пост той се съгласи с американския президент, че „е време Украйна да намери нов лидер“.

Коментарите му бяха направени на фона на спор за руските доставки на дизелово гориво. Тръмп заяви, че украинските удари по руски рафинерии създават проблеми за световния пазар и допринасят за недостига на дизел. Американският президент настоя Киев да не атакува обекти, свързани с производството на гориво.

Критиките на Киев към сделката

Украинският президент Владимир Зеленски определи договореността между Вашингтон и Москва като несправедлива и непартньорска. Той заяви, че разрешаването на руския износ на дизел ще донесе приходи на Кремъл и го нарече „инвестиция във войната“.

Подаръците за Путин няма да донесат мир. Русия ще се отблагодари за дизела с нов терор и подлости.

Зеленски посочи, че Украйна е готова да спре ударите по руските рафинерии, но само ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. По думите му деескалацията трябва да бъде взаимна, а не едностранна.

Американската администрация обяви, че Русия ще достави първоначално 300 000 тона дизел, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона впоследствие. Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз за операциите с руско гориво, който е валиден до 7 април 2027 г.

Публикацията на Сернович

Мъск коментира и публикация на американския блогър Майк Сернович, който представи реакцията на Киев като неблагодарност към Съединените щати. Тази теза се вписва в по-широката критика от американски консервативни среди към украинското ръководство заради отказа му да прекрати едностранно ударите по руската енергетика.

Киев обаче поддържа, че атаките по руските рафинерии са отговор на продължаващите руски удари по украински електроцентрали и друга критична инфраструктура. До момента няма потвърдено споразумение между Русия и Украйна за взаимно прекратяване на ударите по енергийните обекти.

Източници: amp.dw.com, apnews.com, axios.com