Новини
Свят »
Украйна »
Мъск: Позицията на Киев за дизела буди безпокойство
  Тема: Украйна

Мъск: Позицията на Киев за дизела буди безпокойство

15 Октомври, 2026 06:03 1 865 21

  • илон мъск-
  • владимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • руски дизел-
  • украйна

Основателят на SpaceX подкрепи критиките на Доналд Тръмп към Украйна за ударите по руски рафинерии и коментира публикация на Майк Сернович

Мъск: Позицията на Киев за дизела буди безпокойство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илон Мъск разкритикува позицията на Киев по сделката за руски дизел и подкрепи натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп върху Украйна да прекрати ударите по руските петролни рафинерии. Основателят на SpaceX определи действията на украинското ръководство като прекомерни, а в отделен коментар заяви, че страната трябва да намери нов лидер.

„Зеленски отиде твърде далеч“, написа Мъск в социалната мрежа X, коментирайки публикация с изявление на Тръмп. В друг пост той се съгласи с американския президент, че „е време Украйна да намери нов лидер“.

Коментарите му бяха направени на фона на спор за руските доставки на дизелово гориво. Тръмп заяви, че украинските удари по руски рафинерии създават проблеми за световния пазар и допринасят за недостига на дизел. Американският президент настоя Киев да не атакува обекти, свързани с производството на гориво.

Критиките на Киев към сделката

Украинският президент Владимир Зеленски определи договореността между Вашингтон и Москва като несправедлива и непартньорска. Той заяви, че разрешаването на руския износ на дизел ще донесе приходи на Кремъл и го нарече „инвестиция във войната“.

Подаръците за Путин няма да донесат мир. Русия ще се отблагодари за дизела с нов терор и подлости.

Зеленски посочи, че Украйна е готова да спре ударите по руските рафинерии, но само ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. По думите му деескалацията трябва да бъде взаимна, а не едностранна.

Американската администрация обяви, че Русия ще достави първоначално 300 000 тона дизел, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона впоследствие. Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз за операциите с руско гориво, който е валиден до 7 април 2027 г.

Публикацията на Сернович

Мъск коментира и публикация на американския блогър Майк Сернович, който представи реакцията на Киев като неблагодарност към Съединените щати. Тази теза се вписва в по-широката критика от американски консервативни среди към украинското ръководство заради отказа му да прекрати едностранно ударите по руската енергетика.

Киев обаче поддържа, че атаките по руските рафинерии са отговор на продължаващите руски удари по украински електроцентрали и друга критична инфраструктура. До момента няма потвърдено споразумение между Русия и Украйна за взаимно прекратяване на ударите по енергийните обекти.

Източници: amp.dw.com, apnews.com, axios.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре де,

    31 30 Отговор
    дойде време да се приключи със Зеления престъпник !

    Коментиран от #2

    06:09 15.10.2026

  • 2 Ами приключвай го!

    24 11 Отговор

    До коментар #1 от "Добре де,":

    Какво чакаш?

    Коментиран от #7

    06:12 15.10.2026

  • 3 Зеленски е узурпатор

    34 28 Отговор
    Време е гражданите на Украйна да прогледнат и да наритат наркомана ционист, който узурпира президентската власт, за да хвърля славяните в огъня на войната!

    Ако искат да има бъдеще за децата им...

    Коментиран от #4, #11, #14, #19

    06:13 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 как какво

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ами приключвай го!":

    Чака асвабадирелите с ляб и сол.

    06:22 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Амет чобана

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Руския народ избра Путин":

    и ас та сбрах гьозелик

    06:24 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 15 Отговор
    ДОБРОПИЛЕ ЛИМАН И СВЕТОГОРСК СА НАПЪЛНО ПОД КОНТРОЛА НА ВСУ :((
    ...
    ОСВОБОДЕНИ СА И СЕЛАТА ОКОЛО ТЯХ:((
    .....
    ДОБРОПИЛЕ СЕ ПРОЧИСТВА ОТ РУСКИ ВОЙНИЦИ УКРИЛИ СЕ В СГРАДИТЕ:((
    ....
    ИСТИНСКА МЕСОМЕЛАЧКА:((

    Коментиран от #18

    06:30 15.10.2026

  • 13 дръж га здрава

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Маринов":

    дан ти ни умий очити

    06:31 15.10.2026

  • 14 Време е

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски е узурпатор":

    Да си Изпиеш
    Хаповете.

    06:39 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    3 0 Отговор
    На снимката виждате един и диот

    07:11 15.10.2026

  • 17 Скептик

    2 1 Отговор
    Американците какво се правят на ни лук яли, ни лук мирисали, като подкрепят и двете страни в рускоукраинската война, за да могат двата народа взаимно да се избият и да унищожат своите държави.

    07:20 15.10.2026

  • 18 Хиии

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Затова Тръмп и Мъск се месят във войната да помагат на Путин

    07:21 15.10.2026

  • 19 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленски е узурпатор":

    Всички русороби един баща ли ви е правил?

    07:31 15.10.2026

  • 20 голем смех

    2 1 Отговор
    САЩ щели да внасят дизел от РФ, докато РФ внася дизел от Южна Корея и Индия.

    07:33 15.10.2026

  • 21 горски

    0 0 Отговор
    Интереса клати феса.....Утре ако засегнат британските интереси,и таз ще ги отсвирят,макар че съм им уж първи приятели...Ама народа като е наивен,и мисли че от голяма сила ще има много мед ,накрая се нанизва на голям ... /трън/

    07:43 15.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания