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Британия отпуска $22 млн. за Чернобил
  Тема: Украйна

Британия отпуска $22 млн. за Чернобил

15 Октомври, 2026 06:27 571 1

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Пенсиониран британски комодор предупреди за тежки последици при хипотетична атака срещу Калининград

Британия отпуска $22 млн. за Чернобил - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания ще отпусне 17 млн. паунда, или около 22,4 млн. долара, за ремонт на Чернобилската атомна електроцентрала в Украйна. Финансирането е предназначено за възстановяване на защитното укритие над разрушения четвърти реактор и на вентилационната система.

Британското правителство съобщи, че парите ще бъдат предоставени по нова програма за подкрепа на възстановителните работи. „Тази подкрепа ще финансира жизненоважни ремонтни дейности“, се посочва в изявлението на кабинета. Според Лондон ремонтът трябва да удължи експлоатационния срок на съоръжението и да ограничи рисковете, свързани с корозията.

Повреденото укритие над четвърти реактор

Новото безопасно укритие над реактор номер 4 беше повредено при атака с дрон през 2025 г. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че конструкцията е загубила основните си функции за безопасност, включително способността да изолира радиоактивни материали. Носещите елементи и системите за наблюдение обаче не са получили трайни повреди според оценката, цитирана от агенцията.

Именно възстановяването на изолационните и вентилационните функции е сред основните цели на новото британско финансиране. Лондон предупреждава, че задълбочаването на корозията може да създаде дългосрочни рискове за околната среда и ядрената безопасност, както и да застраши направените през годините международни инвестиции.

Предупреждение за хипотетичен сблъсък около Калининград

На фона на британската помощ за Украйна пенсионираният комодор от Кралските военноморски сили Стив Джърми заяви, че Русия би унищожила войските на НАТО при опит за атака срещу Калининград. Той направи оценката си в интервю за видеоканала Neutrality Studies, в което бяха обсъдени възможни сценарии за ескалация около руския анклав на Балтийско море.

Калининградска област се намира между Полша и Литва и няма сухопътна връзка с останалата част от Русия. Изказването на Джърми е оценка за хипотетичен сценарий, а не потвърждение, че НАТО подготвя нападение срещу региона. В публикацията си „Газета.Ru“ представя думите му като предупреждение за последствията от евентуален пряк конфликт между Алианса и Русия.

Източници: gazeta.press, uk.marketscreener.com


Украйна
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