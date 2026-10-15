На разсъмване: Двама загинали при руски удар по Днепропетровска област

Двама души са загинали при руска атака срещу Днепровския и Павлоградския район в Днепропетровска област, съобщи началникът на областната военна администрация Александър Ганжа. Ударът е бил нанесен рано сутринта на 15 октомври.

В Новоалександровската община е разрушен частен дом. „Погинаха двама души“, заяви Ганжа. В Павлоград са се запалили няколко частни къщи, а спасителни екипи са работили на място. Към момента на съобщението информацията за евентуални пострадали в града все още се е уточнявала.

Удар с дронове и управляеми авиобомби

По данни на украинските военновъздушни сили през нощта Днепропетровска област е била подложена на масирана атака с ударни безпилотни летателни апарати. Около 5:00 часа руските сили са хвърлили управляеми авиационни бомби по Павлоград.

Атаката е поредната срещу района в рамките на няколко дни. На 12 октомври при удари с дронове и артилерия по Днепър и Павлоград е загинал цивилен мъж, а шестима души са били ранени. В нощта срещу 14 октомври при атаки с управляеми авиобомби и дронове в Павлоград и Никополския район са загинали трима души, а шестима са били ранени, включително дете.

Украйна отчита 1880 руски военни загуби

Отделно украинският Генерален щаб съобщи, че през последното денонощие руските сили са понесли 1880 загуби сред личния състав. Така общият отчетен брой на руските военни загуби от началото на пълномащабната война е достигнал около 1 559 230 души. Украинската страна не уточнява в ежедневната сводка каква част от посочените загуби са загинали и каква част са ранени.

За същия период Генералният щаб отчита още 2 бронирани машини, 38 артилерийски системи, 4 реактивни системи за залпов огън, 3 средства за противовъздушна отбрана и 4 наземни роботизирани комплекса. Посочени са и 1308 оперативно-тактически дрона, 4 крилати ракети, 535 автомобила и автоцистерни и 2 единици специална техника.

Според украинската сводка общият брой на унищожените или повредени руски артилерийски системи от началото на войната е 51 233, на оперативно-тактическите безпилотни апарати – 564 897, а на автомобилите и автоцистерните – 163 324. Генералният щаб посочва, че данните се уточняват.

Източници: pravda.com.ua