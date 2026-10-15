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На разсъмване: Двама загинали при руски удар по Днепропетровска област
  Тема: Украйна

На разсъмване: Двама загинали при руски удар по Днепропетровска област

15 Октомври, 2026 06:58, обновена 15 Октомври, 2026 07:00 494 15

  • днепропетровска област-
  • павлоград-
  • руски атаки-
  • украински генерален щаб-
  • войната в украйна

Атаката е засегнала Днепровския и Павлоградския район. Украйна отчита 1880 руски военни загуби за последното денонощие

На разсъмване: Двама загинали при руски удар по Днепропетровска област - 1
Снимка: Днепропетровская ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали при руска атака срещу Днепровския и Павлоградския район в Днепропетровска област, съобщи началникът на областната военна администрация Александър Ганжа. Ударът е бил нанесен рано сутринта на 15 октомври.

В Новоалександровската община е разрушен частен дом. „Погинаха двама души“, заяви Ганжа. В Павлоград са се запалили няколко частни къщи, а спасителни екипи са работили на място. Към момента на съобщението информацията за евентуални пострадали в града все още се е уточнявала.

Удар с дронове и управляеми авиобомби

По данни на украинските военновъздушни сили през нощта Днепропетровска област е била подложена на масирана атака с ударни безпилотни летателни апарати. Около 5:00 часа руските сили са хвърлили управляеми авиационни бомби по Павлоград.

Атаката е поредната срещу района в рамките на няколко дни. На 12 октомври при удари с дронове и артилерия по Днепър и Павлоград е загинал цивилен мъж, а шестима души са били ранени. В нощта срещу 14 октомври при атаки с управляеми авиобомби и дронове в Павлоград и Никополския район са загинали трима души, а шестима са били ранени, включително дете.

Украйна отчита 1880 руски военни загуби

Отделно украинският Генерален щаб съобщи, че през последното денонощие руските сили са понесли 1880 загуби сред личния състав. Така общият отчетен брой на руските военни загуби от началото на пълномащабната война е достигнал около 1 559 230 души. Украинската страна не уточнява в ежедневната сводка каква част от посочените загуби са загинали и каква част са ранени.

За същия период Генералният щаб отчита още 2 бронирани машини, 38 артилерийски системи, 4 реактивни системи за залпов огън, 3 средства за противовъздушна отбрана и 4 наземни роботизирани комплекса. Посочени са и 1308 оперативно-тактически дрона, 4 крилати ракети, 535 автомобила и автоцистерни и 2 единици специална техника.

Според украинската сводка общият брой на унищожените или повредени руски артилерийски системи от началото на войната е 51 233, на оперативно-тактическите безпилотни апарати – 564 897, а на автомобилите и автоцистерните – 163 324. Генералният щаб посочва, че данните се уточняват.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    1 10 Отговор
    Няма край блатния терор, а боташович е на колене.

    Коментиран от #4

    07:04 15.10.2026

  • 3 Някой си

    10 0 Отговор
    ГанеФФФФ колко кинти смучеш от урките

    07:08 15.10.2026

  • 4 Андрей Гюров Михайлов

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Бъркаш нещо ,кестен .

    Коментиран от #9

    07:10 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Разсъмнало се е за нормалните хора за фашистите нет

    07:19 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Андрей Гюров Михайлов":

    Е защо да бърка, ботокса или ще гние в Хага или ще го обесят крепостняците на мегдана!

    Коментиран от #12

    07:33 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 По първи петли

    3 0 Отговор
    А няма ли да съберете кураж и да кажете какво са ударили руснаците, а не само "успехите" на украинското ПВО?
    Не че неможе всеки сам да намери тази информация!

    Коментиран от #15

    07:40 15.10.2026

  • 15 Баце,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "По първи петли":

    Освен всичко останало, вчера руснаците са изтърбушили хотел с чужди наемници. Един от тях, бразилец, го отнесе в пряк ефир докато си говори с родата в Бразилия.
    Разрови се, видеото е много забавно и поучително.

    07:45 15.10.2026

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