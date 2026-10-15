Партията на Лула да Силва ще сезира ОАД за предполагаема намеса на Meta в изборите

Партията на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва ще подаде жалба срещу технологичния гигант Meta пред Организацията на американските държави (ОАД) за предполагаема намеса в изборите. Това съобщи предизборният екип на държавния глава в сряда, цитиран от АФП, предава News.bg.

Лула се бори за четвърти непоследователен мандат на балотажа на 25 октомври, когато ще се изправи срещу сенатора Флавио Болсонаро – син на крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро. Според партията на действащия държавен глава Meta вреди на кампанията му, като ограничава съдържанието, публикувано онлайн. Компанията отрича обвиненията.

„Време е да осъдим Meta пред международната общност, започвайки с ОАД“, заяви секретарят по комуникациите на партията Еден Валадарес пред журналисти. По думите му решението е взето по нареждане на самия Лула.

От формацията твърдят, че преди първия тур на изборите миналата неделя, на който Флавио Болсонаро завърши на първо място, профилите на Лула и други леви лидери внезапно са изчезнали от резултатите при търсене в Instagram. Бразилският офис на Meta отхвърли обвиненията.

Предизборният екип на президента е насрочил за четвъртък среща с международни наблюдатели на изборите, на която ще бъде обсъдена предполагаемата намеса.

Лула твърди също, че Съединените щати се опитват да повлияят на изборния процес в полза на Флавио Болсонаро, чийто баща е съюзник на американския президент Доналд Тръмп.

След първия тур Лула, който не използва мобилен телефон, започна кампания с видеоклипове в социалните мрежи.