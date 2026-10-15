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Партията на Лула да Силва ще сезира ОАД за предполагаема намеса на Meta в изборите

Партията на Лула да Силва ще сезира ОАД за предполагаема намеса на Meta в изборите

15 Октомври, 2026 07:13, обновена 15 Октомври, 2026 07:17 477 2

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Политическата формация обвинява технологичната компания, че ограничава онлайн съдържанието на президента, но бразилският офис на Meta отхвърля твърденията

Партията на Лула да Силва ще сезира ОАД за предполагаема намеса на Meta в изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Партията на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва ще подаде жалба срещу технологичния гигант Meta пред Организацията на американските държави (ОАД) за предполагаема намеса в изборите. Това съобщи предизборният екип на държавния глава в сряда, цитиран от АФП, предава News.bg.

Лула се бори за четвърти непоследователен мандат на балотажа на 25 октомври, когато ще се изправи срещу сенатора Флавио Болсонаро – син на крайнодесния бивш президент Жаир Болсонаро. Според партията на действащия държавен глава Meta вреди на кампанията му, като ограничава съдържанието, публикувано онлайн. Компанията отрича обвиненията.

„Време е да осъдим Meta пред международната общност, започвайки с ОАД“, заяви секретарят по комуникациите на партията Еден Валадарес пред журналисти. По думите му решението е взето по нареждане на самия Лула.

От формацията твърдят, че преди първия тур на изборите миналата неделя, на който Флавио Болсонаро завърши на първо място, профилите на Лула и други леви лидери внезапно са изчезнали от резултатите при търсене в Instagram. Бразилският офис на Meta отхвърли обвиненията.

Предизборният екип на президента е насрочил за четвъртък среща с международни наблюдатели на изборите, на която ще бъде обсъдена предполагаемата намеса.

Лула твърди също, че Съединените щати се опитват да повлияят на изборния процес в полза на Флавио Болсонаро, чийто баща е съюзник на американския президент Доналд Тръмп.

След първия тур Лула, който не използва мобилен телефон, започна кампания с видеоклипове в социалните мрежи.


Бразилия
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  • 1 Българин

    2 1 Отговор
    соросите са в паника, че народа е твърдо зад Болсонаро! И въпреки че го хвърлиха в затвора без никакви доказателства, народа ще го избере!

    Коментиран от #2

    07:30 15.10.2026

  • 2 Али Реза

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Това е синът му на Болсонаро

    07:38 15.10.2026

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