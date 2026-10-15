Япония отхвърли руските обвинения в шпионаж срещу задържан журналист

Японската министър-председателка Санае Такаичи отхвърли обвиненията в шпионаж, отправени от Русия след задържането на японски журналист, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Няма никакви подобни факти“, заяви Такаичи пред журналисти в отговор на въпрос за руските твърдения. Тя подчерта, че защитата на японските граждани е приоритет в настоящата ситуация. „Защитата на японските граждани е изключително важна в момента и възнамеряваме да съсредоточим усилията си върху тази цел“, добави премиерът.

Във вторник руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че е задържала журналист от японския вестник „Хокайдо Шимбун“ в далекоизточната Сахалинска област. Арестът е извършен ден преди планираното му отпътуване от Русия, но службата не посочи точната дата на задържането, отбелязва Ройтерс.

Според ФСС журналистът е събирал и съхранявал информация за отбранителните способности на Русия с разузнавателна цел. По твърдения на руската служба събраните данни биха могли да бъдат използвани срещу сигурността на страната.

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова идентифицира задържания като Юки Имаи. Тя заяви, че арестът допълнително влошава отношенията между Москва и Токио.