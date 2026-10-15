Новини
Свят »
Япония »
Япония отхвърли руските обвинения в шпионаж срещу задържан журналист

Япония отхвърли руските обвинения в шпионаж срещу задържан журналист

15 Октомври, 2026 07:53, обновена 15 Октомври, 2026 07:50 649 11

  • япония-
  • русия-
  • обвинения-
  • шпионаж-
  • журналист-
  • задържан

Санае Такаичи заяви, че „няма никакви подобни факти“, след като руската Федерална служба за сигурност съобщи за ареста на Юки Имаи в Сахалинска област

Япония отхвърли руските обвинения в шпионаж срещу задържан журналист - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японската министър-председателка Санае Такаичи отхвърли обвиненията в шпионаж, отправени от Русия след задържането на японски журналист, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Няма никакви подобни факти“, заяви Такаичи пред журналисти в отговор на въпрос за руските твърдения. Тя подчерта, че защитата на японските граждани е приоритет в настоящата ситуация. „Защитата на японските граждани е изключително важна в момента и възнамеряваме да съсредоточим усилията си върху тази цел“, добави премиерът.

Във вторник руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че е задържала журналист от японския вестник „Хокайдо Шимбун“ в далекоизточната Сахалинска област. Арестът е извършен ден преди планираното му отпътуване от Русия, но службата не посочи точната дата на задържането, отбелязва Ройтерс.

Според ФСС журналистът е събирал и съхранявал информация за отбранителните способности на Русия с разузнавателна цел. По твърдения на руската служба събраните данни биха могли да бъдат използвани срещу сигурността на страната.

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова идентифицира задържания като Юки Имаи. Тя заяви, че арестът допълнително влошава отношенията между Москва и Токио.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буахахах

    9 1 Отговор
    Японски сорос

    Коментиран от #3

    07:52 15.10.2026

  • 2 Тая пък

    6 0 Отговор
    да не му е светила на журналиста?

    Не казано че е шпионирал за японското разузнаване, че да знае.

    07:55 15.10.2026

  • 3 В САЩ има 3 млн по затворите и са свобод

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Буахахах":

    Където има сороси, хората са свободни.

    07:56 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Някой

    7 1 Отговор
    Е, какво очакват? Да признаят официално, че шпионират?
    Тази игра си върви от векове и правилата са ясни - като те хванат, оправяй се сам.

    08:09 15.10.2026

  • 6 гост

    1 9 Отговор
    Редовната тактика на Кремъл...скалъпени обвинения,и като НЯМА независим съд в Русия а всичко се консултира с Кремъл,как да хванеш вяра,държавата на войната,на лъжата...на анексията...въобще държавата на всичко кофти във съвременният Свят.

    Коментиран от #9, #10

    08:14 15.10.2026

  • 7 Ганю Балкански

    4 0 Отговор
    Абе самураите скоро ще си правят сапуко. Както е тръгнало Китай и Корея ще си имат нови вилаети

    08:15 15.10.2026

  • 8 Пълен ужас

    5 0 Отговор
    Министър-председателката на Япония е толкова умна, колкото е красива.

    08:16 15.10.2026

  • 9 Сорос до троловетв

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Да се внушава че на запад има независим съд

    Коментиран от #11

    08:17 15.10.2026

  • 10 Редовната такика е на друго място

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "гост":

    Англичаните вкараха в затвора някакви български нещастници по скалъпени обвинения.
    Една маникюристка в Лондон бе набедена, че следяла Христо Грозев с цел да го ликвидира.
    След една година в затвора ги пуснаха на свобода, но им провалиха живота.

    08:18 15.10.2026

  • 11 Мадуро

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сорос до троловетв":

    Да, напълно е независим ахаха

    09:13 15.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания