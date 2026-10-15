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Украйна съобщи за унищожаването на шест руски Су-34М при удар по военно летище
  Тема: Украйна

Украйна съобщи за унищожаването на шест руски Су-34М при удар по военно летище

15 Октомври, 2026 11:43 1 255 66

  • украйна-
  • су-34-
  • военно летище-
  • русия

Украинските военноморски сили твърдят, че атаката срещу летище „Борисоглебск“ във Воронежка област е извършена с ракетния комплекс „Нептун“. Информацията за нанесените щети все още се проверява.

Украйна съобщи за унищожаването на шест руски Су-34М при удар по военно летище - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските военноморски сили съобщиха, че през нощта срещу 15 октомври са унищожили шест руски изтребител-бомбардировача Су-34М при ракетен удар по военното летище „Борисоглебск“ във Воронежка област. Според информация на УНН атаката е извършена с украинския брегови ракетен комплекс „Нептун“, предава News.bg.

По данни на украинската страна освен шестте самолета е унищожено и техническо оборудване, използвано за осигуряване на полетите. На територията на летището са регистрирани вторични взривове и пожар. Информацията за резултатите от операцията продължава да се проверява. Към момента няма независимо потвърждение за унищожаването на самолетите, нито официални руски данни за мащаба на щетите.

Военното летище „Борисоглебск“ се намира край едноименния град в югозападната част на Русия, на приблизително 300-350 километра от украинската граница. Обектът се използва от руската военна авиация, включително от самолети Су-34 и Су-35, които участват в бойните действия срещу Украйна. На територията му има инфраструктура за съхранение на авиационни боеприпаси и гориво. Украинските сили са атакували летището и преди - през октомври 2024 г. и юли 2025 г.

Су-34 е сред основните руски бойни самолети, използвани за удари с управляеми авиационни бомби по украински позиции и населени места в близост до фронтовата линия. Модернизираният вариант Су-34М разполага с усъвършенствано бордово оборудване и разширени възможности за използване на високоточно въоръжение.

Самолетът е двуместен, като пилотът и щурман-операторът седят един до друг. Той се задвижва от два турбореактивни двигателя и може да развива скорост до около 1900 километра в час на голяма височина. Максималната му излетна маса е приблизително 45 тона, а бойният товар достига около 8 тона, разпределени по 12 точки за окачване.

Су-34 може да носи свободнопадащи и управляеми авиационни бомби, ракети „въздух-земя“, противорадарни ракети и ракети „въздух-въздух“. Въоръжението му включва и 30-милиметрово автоматично оръдие.

Особено значение във войната в Украйна има използването на Су-34 като носител на авиационни бомби, оборудвани с универсални модули за планиране и корекция (УМПК). Те позволяват поразяване на цели от значително разстояние, без самолетът да навлиза непосредствено над тях.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пиши направо 60

    51 13 Отговор
    Кво си играем на дребно, даже 600 пиши. униан степен на достоверност

    Коментиран от #4, #5, #62

    11:45 15.10.2026

  • 2 Ами

    40 13 Отговор
    зеленият шмъркач побеждава , защо продължава да обикаля и проси денонощно ?!

    Коментиран от #28

    11:47 15.10.2026

  • 3 Хихи

    33 9 Отговор
    УНИАН... Дойчезеле...

    Коментиран от #39

    11:47 15.10.2026

  • 4 Хахахаха

    13 26 Отговор

    До коментар #1 от "Пиши направо 60":

    Пиши направо, че рашите са стигнали Лисабон и толкова.

    Коментиран от #15, #24

    11:48 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    26 7 Отговор
    Не са 6 ,а 66.

    Коментиран от #34

    11:49 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 6135

    29 6 Отговор
    Украинците смело гонят постижението на онзи шивач, който убил седем с един удар!

    Ние естествено вярваме.

    11:49 15.10.2026

  • 9 Независим

    9 17 Отговор
    Скоро и Кремъл.

    Коментиран от #12, #25

    11:49 15.10.2026

  • 10 Малей

    27 5 Отговор
    Туй лъжата я нямате за нищо.

    Коментиран от #48

    11:50 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Украйна

    14 7 Отговор
    Си подписа смъртната присъда!

    11:52 15.10.2026

  • 14 Баламата

    17 7 Отговор
    А за тока в Киев какво казват? Кога ще дойде?

    Коментиран от #26, #30

    11:52 15.10.2026

  • 15 хохо

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    И САЩ вече активно помагат на Русия, ама то когато си кьопав!

    11:54 15.10.2026

  • 16 "Новината"

    16 3 Отговор
    Вероятно е била написана на българо руски език защото украински няма още измислен

    11:54 15.10.2026

  • 17 Айде,ве...?!

    9 3 Отговор
    Посмали,Ма...го!

    11:55 15.10.2026

  • 18 От по- рано днес:

    6 6 Отговор
    Зеленски уважи амбицията на Тръмп

    45Отговор
    за енергийно примирие, въпреки че Тръмп не е постигнал никаква договорка с никого и Украйна три дни не е удряла по руска инфраструктура.
    Русия не спря да бомбардира тези три дни , напук на изхвърлянето на Тръмп.

    "Примирието " на Тръмп се оказа поредния блъф!

    За това снощи украинските сили са осъществили атака срещу руското военно летище "Борисоглебск" с нови собствени ракети.

    Коментиран от #31

    11:55 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И са свалили

    5 7 Отговор
    И станцията МИР също

    11:56 15.10.2026

  • 21 ПВО

    6 7 Отговор
    Руснаците свалят, свалят и все гръмнало нещо. В Ростов гори вече 6-ти (шести) ден.

    Коментиран от #38

    11:57 15.10.2026

  • 22 Примати

    6 9 Отговор
    Честито на всички нормални българи , които се самоопределят като европейци и знаят , че глупостите които си разправят са САЩ са измислица. Слава Украйна

    Коментиран от #32, #53

    11:57 15.10.2026

  • 23 Мишел

    1 1 Отговор
    Не е вярно . Лъжат. Не са унищожени. Изведени са на паша

    11:57 15.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Киев:

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Баламата":

    Всички сме на собствени генератори, произведени в България и подарък от България за Украйна!

    ОТ БЪЛГАРИЯ ВНАСЯМЕ И ДИЗЕЛА ЗА ТЯХ,

    Коментиран от #42, #43, #44

    11:58 15.10.2026

  • 27 Никой не му е позволил

    5 4 Отговор
    На Зеленски на руски да говори! Да си мучи на "украински" !

    Коментиран от #36

    11:58 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лъжат другари

    5 3 Отговор
    Това не е вярно другари.
    Руски самолет унищожен?
    Хайде де!
    Ами ако е вярно?

    11:58 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бъркаш

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Примати":

    Дребен!
    Не Слава, а само Слама остана от Украйна!!!

    11:59 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Глава проста м/ у два лоста

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Ама те се топят за НАТО не останаха
    Кьорав ли си ?

    12:00 15.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 русофили с руски майчин език

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Никой не му е позволил":

    27 Никой не му е позволил
    00ОТГОВОР
    На Зеленски на руски да говори! Да си мучи на "украински" !
    -;-
    Ама пък русофилите как уверено си позват матерния руски език!!!!

    12:01 15.10.2026

  • 37 Слаба работа, аз само тая нощ

    4 3 Отговор
    долари ставах до тоалетната унищожиха цели 100 извънземни марсиански космически кораба.

    12:01 15.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    3 3 Отговор
    Са Силно Възмутени.

    Защо ли ?

    Коментиран от #52

    12:02 15.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    2 1 Отговор
    АМА ПО БЪРЗО

    ЧЕ ПОДПАЛИХА КОЧИНАТА

    ТИЯ УКРАИНЦИ....

    ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    12:04 15.10.2026

  • 46 Онуй

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Удриии Удриии":

    Нещо ми има глава като тиква! От там ли ти дойде розовия порив да го удариш?
    Или обичаш тиквено семе?

    12:04 15.10.2026

  • 47 нарисувани самолети

    2 2 Отговор
    я пак - хахаха...тези са нарисуване бре - взето от челния ирански опит.

    12:04 15.10.2026

  • 48 Така де

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Малей":

    Браво на украинците! Истински славяни. Яко млатят руските терористи!

    12:05 15.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ламата

    5 0 Отговор
    Не 6, а направо 60000 самолета са унищожени. Това са бебезсмислени статии.

    12:08 15.10.2026

  • 55 Читател

    3 0 Отговор
    Пропагандата не помага на никого реалността е различна

    12:08 15.10.2026

  • 56 Ванга

    0 1 Отговор
    Русия ке падне

    12:10 15.10.2026

  • 57 Намалява се максималния дял

    1 0 Отговор
    на служителите, които могат да бъдат резервирани. По-специално, за предприятията от отбранително-промишления комплекс и енергийния сектор беше предложено лимитът да се намали от 100% на 85%. За предприятията в областта на жилищното и комуналното обслужване тази цифра може да бъде намалена от 75% на 60%. “, мъжете над 50 години не се освобождават автоматично от мобилизация. Те могат да останат във войската до навършване на 60-годишна възраст, а за определени категории висши офицери от запаса максималната възраст за пребиваване в резерва може да достигне 65 години. В същото време възможността за повиквателна зависи не само от възрастта, но и от годността за военна служба, военнорегистрационния статус и наличието на законови основания за отсрочка или резервация.

    12:10 15.10.2026

  • 58 Пацо

    0 3 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна
    На рижия перчем ли ще са надат

    12:11 15.10.2026

  • 59 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Русия знае ли или това е само за либерастката измет?

    12:12 15.10.2026

  • 60 Гост

    0 0 Отговор
    В Кииф копаят септични ями, защото къщите им плувнаха в лна, след спирането на тока. Дано им помогне да решат проблема, като са унищожили 6 самолета...или 666... Ако въобще са унищожили нещо.

    12:12 15.10.2026

  • 61 Намалява се максималния дял ...

    1 0 Отговор
    Украйна започва отново с мобилизационните репресии с любезното съдействие на ЕС и НАТО

    12:12 15.10.2026

  • 62 Сигурно са

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пиши направо 60":

    унищожили 3Д рисунки на асфалта на някой руски наборен художник, някой бъдещ Малевич.. Нали помним черния квадрат?

    12:13 15.10.2026

  • 63 НЛО

    0 0 Отговор
    Не бяха ли военно космически и извънземни сили?

    12:14 15.10.2026

  • 64 Палят антени на старлинк бре

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "къде са русофилите да посрещат солдатите":

    Не гледаш ли парламентарният контрол какво правят българите, че питаш ?

    12:15 15.10.2026

  • 65 язе

    1 0 Отговор
    укринската армия съобщи,че тази сутрин слънцето е изгряло от запад.....Вервайте им.....

    12:15 15.10.2026

  • 66 Газ

    0 0 Отговор
    Руснаците са бесни и започнаха да си го изкарват на нас с ударите по кораби.

    12:16 15.10.2026

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