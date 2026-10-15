Украйна съобщи за унищожаването на шест руски Су-34М при удар по военно летище

Украинските военноморски сили съобщиха, че през нощта срещу 15 октомври са унищожили шест руски изтребител-бомбардировача Су-34М при ракетен удар по военното летище „Борисоглебск“ във Воронежка област. Според информация на УНН атаката е извършена с украинския брегови ракетен комплекс „Нептун“, предава News.bg.
По данни на украинската страна освен шестте самолета е унищожено и техническо оборудване, използвано за осигуряване на полетите. На територията на летището са регистрирани вторични взривове и пожар. Информацията за резултатите от операцията продължава да се проверява. Към момента няма независимо потвърждение за унищожаването на самолетите, нито официални руски данни за мащаба на щетите.
Военното летище „Борисоглебск“ се намира край едноименния град в югозападната част на Русия, на приблизително 300-350 километра от украинската граница. Обектът се използва от руската военна авиация, включително от самолети Су-34 и Су-35, които участват в бойните действия срещу Украйна. На територията му има инфраструктура за съхранение на авиационни боеприпаси и гориво. Украинските сили са атакували летището и преди - през октомври 2024 г. и юли 2025 г.
Су-34 е сред основните руски бойни самолети, използвани за удари с управляеми авиационни бомби по украински позиции и населени места в близост до фронтовата линия. Модернизираният вариант Су-34М разполага с усъвършенствано бордово оборудване и разширени възможности за използване на високоточно въоръжение.
Самолетът е двуместен, като пилотът и щурман-операторът седят един до друг. Той се задвижва от два турбореактивни двигателя и може да развива скорост до около 1900 километра в час на голяма височина. Максималната му излетна маса е приблизително 45 тона, а бойният товар достига около 8 тона, разпределени по 12 точки за окачване.
Су-34 може да носи свободнопадащи и управляеми авиационни бомби, ракети „въздух-земя“, противорадарни ракети и ракети „въздух-въздух“. Въоръжението му включва и 30-милиметрово автоматично оръдие.
Особено значение във войната в Украйна има използването на Су-34 като носител на авиационни бомби, оборудвани с универсални модули за планиране и корекция (УМПК). Те позволяват поразяване на цели от значително разстояние, без самолетът да навлиза непосредствено над тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пиши направо 60
Коментиран от #4, #5, #62
11:45 15.10.2026
2 Ами
Коментиран от #28
11:47 15.10.2026
3 Хихи
Коментиран от #39
11:47 15.10.2026
4 Хахахаха
До коментар #1 от "Пиши направо 60":Пиши направо, че рашите са стигнали Лисабон и толкова.
Коментиран от #15, #24
11:48 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
Коментиран от #34
11:49 15.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 6135
Ние естествено вярваме.
11:49 15.10.2026
9 Независим
Коментиран от #12, #25
11:49 15.10.2026
10 Малей
Коментиран от #48
11:50 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Украйна
11:52 15.10.2026
14 Баламата
Коментиран от #26, #30
11:52 15.10.2026
15 хохо
До коментар #4 от "Хахахаха":И САЩ вече активно помагат на Русия, ама то когато си кьопав!
11:54 15.10.2026
16 "Новината"
11:54 15.10.2026
17 Айде,ве...?!
11:55 15.10.2026
18 От по- рано днес:
45Отговор
за енергийно примирие, въпреки че Тръмп не е постигнал никаква договорка с никого и Украйна три дни не е удряла по руска инфраструктура.
Русия не спря да бомбардира тези три дни , напук на изхвърлянето на Тръмп.
"Примирието " на Тръмп се оказа поредния блъф!
За това снощи украинските сили са осъществили атака срещу руското военно летище "Борисоглебск" с нови собствени ракети.
Коментиран от #31
11:55 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И са свалили
11:56 15.10.2026
21 ПВО
Коментиран от #38
11:57 15.10.2026
22 Примати
Коментиран от #32, #53
11:57 15.10.2026
23 Мишел
11:57 15.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Киев:
До коментар #14 от "Баламата":Всички сме на собствени генератори, произведени в България и подарък от България за Украйна!
ОТ БЪЛГАРИЯ ВНАСЯМЕ И ДИЗЕЛА ЗА ТЯХ,
Коментиран от #42, #43, #44
11:58 15.10.2026
27 Никой не му е позволил
Коментиран от #36
11:58 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Лъжат другари
Руски самолет унищожен?
Хайде де!
Ами ако е вярно?
11:58 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бъркаш
До коментар #22 от "Примати":Дребен!
Не Слава, а само Слама остана от Украйна!!!
11:59 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Глава проста м/ у два лоста
До коментар #6 от "Сатана Z":Ама те се топят за НАТО не останаха
Кьорав ли си ?
12:00 15.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 русофили с руски майчин език
До коментар #27 от "Никой не му е позволил":27 Никой не му е позволил
00ОТГОВОР
На Зеленски на руски да говори! Да си мучи на "украински" !
-;-
Ама пък русофилите как уверено си позват матерния руски език!!!!
12:01 15.10.2026
37 Слаба работа, аз само тая нощ
12:01 15.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Защо ли ?
Коментиран от #52
12:02 15.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
ЧЕ ПОДПАЛИХА КОЧИНАТА
ТИЯ УКРАИНЦИ....
ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.
12:04 15.10.2026
46 Онуй
До коментар #35 от "Удриии Удриии":Нещо ми има глава като тиква! От там ли ти дойде розовия порив да го удариш?
Или обичаш тиквено семе?
12:04 15.10.2026
47 нарисувани самолети
12:04 15.10.2026
48 Така де
До коментар #10 от "Малей":Браво на украинците! Истински славяни. Яко млатят руските терористи!
12:05 15.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ламата
12:08 15.10.2026
55 Читател
12:08 15.10.2026
56 Ванга
12:10 15.10.2026
57 Намалява се максималния дял
12:10 15.10.2026
58 Пацо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
На рижия перчем ли ще са надат
12:11 15.10.2026
59 Хохо Бохо
12:12 15.10.2026
60 Гост
12:12 15.10.2026
61 Намалява се максималния дял ...
12:12 15.10.2026
62 Сигурно са
До коментар #1 от "Пиши направо 60":унищожили 3Д рисунки на асфалта на някой руски наборен художник, някой бъдещ Малевич.. Нали помним черния квадрат?
12:13 15.10.2026
63 НЛО
12:14 15.10.2026
64 Палят антени на старлинк бре
До коментар #51 от "къде са русофилите да посрещат солдатите":Не гледаш ли парламентарният контрол какво правят българите, че питаш ?
12:15 15.10.2026
65 язе
12:15 15.10.2026
66 Газ
12:16 15.10.2026