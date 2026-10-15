Украйна съобщи за унищожаването на шест руски Су-34М при удар по военно летище

Украинските военноморски сили съобщиха, че през нощта срещу 15 октомври са унищожили шест руски изтребител-бомбардировача Су-34М при ракетен удар по военното летище „Борисоглебск“ във Воронежка област. Според информация на УНН атаката е извършена с украинския брегови ракетен комплекс „Нептун“, предава News.bg.

По данни на украинската страна освен шестте самолета е унищожено и техническо оборудване, използвано за осигуряване на полетите. На територията на летището са регистрирани вторични взривове и пожар. Информацията за резултатите от операцията продължава да се проверява. Към момента няма независимо потвърждение за унищожаването на самолетите, нито официални руски данни за мащаба на щетите.

Военното летище „Борисоглебск“ се намира край едноименния град в югозападната част на Русия, на приблизително 300-350 километра от украинската граница. Обектът се използва от руската военна авиация, включително от самолети Су-34 и Су-35, които участват в бойните действия срещу Украйна. На територията му има инфраструктура за съхранение на авиационни боеприпаси и гориво. Украинските сили са атакували летището и преди - през октомври 2024 г. и юли 2025 г.

Су-34 е сред основните руски бойни самолети, използвани за удари с управляеми авиационни бомби по украински позиции и населени места в близост до фронтовата линия. Модернизираният вариант Су-34М разполага с усъвършенствано бордово оборудване и разширени възможности за използване на високоточно въоръжение.

Самолетът е двуместен, като пилотът и щурман-операторът седят един до друг. Той се задвижва от два турбореактивни двигателя и може да развива скорост до около 1900 километра в час на голяма височина. Максималната му излетна маса е приблизително 45 тона, а бойният товар достига около 8 тона, разпределени по 12 точки за окачване.

Су-34 може да носи свободнопадащи и управляеми авиационни бомби, ракети „въздух-земя“, противорадарни ракети и ракети „въздух-въздух“. Въоръжението му включва и 30-милиметрово автоматично оръдие.

Особено значение във войната в Украйна има използването на Су-34 като носител на авиационни бомби, оборудвани с универсални модули за планиране и корекция (УМПК). Те позволяват поразяване на цели от значително разстояние, без самолетът да навлиза непосредствено над тях.