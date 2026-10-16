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19 души пострадаха при сблъсък в Евротунела във Франция ВИДЕО
  Тема: Трафик

19 души пострадаха при сблъсък в Евротунела във Франция ВИДЕО

16 Октомври, 2026 03:34, обновена 16 Октомври, 2026 03:39 593 1

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Микробус с шофьори на камиони се е ударил в товарна совалка край Кокел. Двама от ранените са в болница със сериозни, но неопасни за живота травми

19 души пострадаха при сблъсък в Евротунела във Франция ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Деветнадесет души са ранени при сблъсък между микробус и товарна совалка на френския терминал на Евротунела край Кокел. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта, докато микробусът е превозвал шофьори на тежкотоварни камиони, подготвящи се да се качат на совалката Le Shuttle.

По-късния окончателен баланс на префектурата на департамента Па дьо Кале двама от пострадалите са били настанени в болница със сериозни, но без опасност за живота травми. Останалите 17 души са получили по-леки наранявания. Сред ранените е и водачът на микробуса.

„Микробусът е напуснал платното си по неустановени причини и е завършил движението си, като се е ударил в страничната част на совалка Le Shuttle, която е потегляла“, съобщи префектурата.

Около 200 спасители са изпратени на място

Сигналът за катастрофата е подаден в 19:27 часа местно време, а спасителните екипи са задействани девет минути по-късно. На място са изпратени около 200 спасители и други служители, включително медицински екипи, пожарникари, полиция и хеликоптер.

Първоначално е било спряно движението на пътническите совалки Le Shuttle. Според френските власти прекъсването е продължило около час и половина, докато спасителните служби работят на терминала. Движението на влаковете Eurostar и товарните композиции не е било засегнато.

Причините за сблъсъка се изясняват

Френските власти не са съобщили какво е накарало микробуса да напусне траекторията си. Не са оповестени и националностите на пострадалите, като консулствата на съответните държави са били уведомени.

Инцидентът е станал на товарната площадка на терминала във Франция, близо до входа на тунела под Ламанша. Според Sky News това е първият инцидент от подобен тип на товарна площадка на „Евротунел“.

Източници: news.sky.com, apnews.com, boursorama.com


Франция
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  • 1 Промяната

    1 0 Отговор
    Питайте Митрофанова, може да знае нещо!

    03:53 16.10.2026

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