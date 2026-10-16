Зеленски и Де Вевер без пробив за руските активи

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с белгийския премиер Барт де Вевер в Брюксел, но разговорът не доведе до публично обявен пробив по въпроса за близо 200 млрд. евро замразени руски активи, държани чрез Euroclear в Белгия. Срещата се проведе вечерта на 15 октомври в кулоарите на срещата на върха на Европейския съвет и е продължила около 20 минути.

Според „Киев Индипендънт“ публикацията на Зеленски след разговора не съдържа споменаване на руските активи. В нея украинският президент поставя акцент върху руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна, както и върху белгийската помощ за осигуряване на изтребители и боеприпаси за противодействие на дроновете „Шахед“. Представителят на белгийския премиер също описа разговора като посветен на войната и подкрепата за Украйна, без да съобщи за договореност по активите.

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Зеленски все пак заяви, че е важно замразените руски активи да останат блокирани. „Докато войната продължава, Русия не трябва да получава нищо, което може да инвестира в нови убийства и дестабилизация в Европа“, написа той след отделната си среща с белгийския крал Филип, цитирана от изданието.

Белгия остава ключова за решението

Повечето от руските държавни активи, блокирани в Европейския съюз, се намират в Белгия чрез международния депозитар Euroclear. Именно това превръща позицията на Брюксел в решаваща за всеки план за използването им като обезпечение или източник на финансиране за Украйна.

Де Вевер беше сред най-видните противници на подобна схема при предишните обсъждания през декември 2025 г. Белгийското правителство настоява останалите държави от ЕС да поемат общо правните и финансовите рискове, ако Русия предприеме съдебни или икономически ответни действия.

Европейската комисия проучва вариант за специална европейска структура, която да отдели активите и свързаните с тях рискове от Euroclear и да ги разпредели между държавите членки. Целта е средствата да могат да бъдат използвани като основа за финансова операция в подкрепа на Украйна, без формално да се обявява конфискация.

Решението остава за следващите срещи

Дебатът е свързан с нарастващите финансови нужди на Украйна. По данни, цитирани от „Ел Паис“, Киев очаква да се нуждае от около 30 млрд. евро допълнително финансиране през 2027 г. ЕС вече е използвал извънредните приходи, генерирани от замразените активи, но не и самата главница.

Темата не е включена в публикувания проект за заключенията на срещата на върха на ЕС, което според „Киев Индипендънт“ отразява липсата на единство между държавите членки. Европейската комисарка по външната политика Кая Калас заяви, че дискусията ще продължи, защото основният въпрос е как да бъдат разпределени рисковете между страните от съюза. Очакванията са въпросът за руските активи да доминира на срещата на европейските лидери през декември.

Източници: kyivindependent.com, elpais.com