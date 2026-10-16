Новини
Свят »
Белгия »
Зеленски и Де Вевер без пробив за руските активи
  Тема: Украйна

Зеленски и Де Вевер без пробив за руските активи

16 Октомври, 2026 03:41 790 3

  • володимир зеленски-
  • барт де вевер-
  • замразени руски активи-
  • euroclear-
  • европейски съюз

Разговорът в Брюксел не доведе до публично обявено решение за близо 200 млрд. евро, блокирани чрез Euroclear в Белгия

Зеленски и Де Вевер без пробив за руските активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с белгийския премиер Барт де Вевер в Брюксел, но разговорът не доведе до публично обявен пробив по въпроса за близо 200 млрд. евро замразени руски активи, държани чрез Euroclear в Белгия. Срещата се проведе вечерта на 15 октомври в кулоарите на срещата на върха на Европейския съвет и е продължила около 20 минути.

Според „Киев Индипендънт“ публикацията на Зеленски след разговора не съдържа споменаване на руските активи. В нея украинският президент поставя акцент върху руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна, както и върху белгийската помощ за осигуряване на изтребители и боеприпаси за противодействие на дроновете „Шахед“. Представителят на белгийския премиер също описа разговора като посветен на войната и подкрепата за Украйна, без да съобщи за договореност по активите.

Още новини от Украйна

Зеленски все пак заяви, че е важно замразените руски активи да останат блокирани. „Докато войната продължава, Русия не трябва да получава нищо, което може да инвестира в нови убийства и дестабилизация в Европа“, написа той след отделната си среща с белгийския крал Филип, цитирана от изданието.

Белгия остава ключова за решението

Повечето от руските държавни активи, блокирани в Европейския съюз, се намират в Белгия чрез международния депозитар Euroclear. Именно това превръща позицията на Брюксел в решаваща за всеки план за използването им като обезпечение или източник на финансиране за Украйна.

Де Вевер беше сред най-видните противници на подобна схема при предишните обсъждания през декември 2025 г. Белгийското правителство настоява останалите държави от ЕС да поемат общо правните и финансовите рискове, ако Русия предприеме съдебни или икономически ответни действия.

Европейската комисия проучва вариант за специална европейска структура, която да отдели активите и свързаните с тях рискове от Euroclear и да ги разпредели между държавите членки. Целта е средствата да могат да бъдат използвани като основа за финансова операция в подкрепа на Украйна, без формално да се обявява конфискация.

Решението остава за следващите срещи

Дебатът е свързан с нарастващите финансови нужди на Украйна. По данни, цитирани от „Ел Паис“, Киев очаква да се нуждае от около 30 млрд. евро допълнително финансиране през 2027 г. ЕС вече е използвал извънредните приходи, генерирани от замразените активи, но не и самата главница.

Темата не е включена в публикувания проект за заключенията на срещата на върха на ЕС, което според „Киев Индипендънт“ отразява липсата на единство между държавите членки. Европейската комисарка по външната политика Кая Калас заяви, че дискусията ще продължи, защото основният въпрос е как да бъдат разпределени рисковете между страните от съюза. Очакванията са въпросът за руските активи да доминира на срещата на европейските лидери през декември.

Източници: kyivindependent.com, elpais.com


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 404

    2 6 Отговор
    Зеленски подписа указ за защита на ЛГБТ общността в Украйна.

    Коментиран от #2

    03:43 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Горски

    4 0 Отговор
    Нека да образуват "финансова коалиция на желаещите". Тази коалиция да тегли кредити от белгийските банки в които са тези средства със съответните лихви и заложени обезпечения, като територия и други техни материални активи. И ще видите как Белгия скоро ще бъде най-силната държава в ЕС. На тия им е лесно, искат да откраднат ама друг да носи отговорност... Що не гарантират, солидарно с Белгия, като крадат, м? Това значи признание, че ЕС свърши парите и не можа за "изтощи Русия", нито да постигне "мир чрез война", което си беше известно по принцип, за всеки с поне някакво зачатие на мозък в главата. Сега тези прошляци го признават директно. Но парите са в Белгия, а Белгия не е съгласна, защото знае, че руснаците ще я скъсат от съдебни дела. Полша, Испания, Нидерландия и Швеция - поне се виждат топ крадците на европа. Е как няма да искат. Те ще ги откраднат, ще вземат своята част от плячката. Ама после ще плаща само Белгия. Там са основно откраднатите руски резерви.
    Само че тези са наистина малоумни. Русия държи активи на западни компании за повече от 2 пъти по стойност. Също всичко са замразили. И не точно. Оставили са ги да работят, а печалбите им прибират по специални сметки. В момента, в който им откраднат активите руснаците ще си приберат своето. Всичко това обезсмисля цялата западна простотия. Ако не друго, на живо може да се види тяхната олигофрения и неадекватнст. Рисия се пренасочи към Азия, бизнеса върви повече от добре. А Европа практически се сам

    03:49 16.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания