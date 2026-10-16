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Starlink отново работи в Украйна след военни ограничения
  Тема: Украйна

Starlink отново работи в Украйна след военни ограничения

16 Октомври, 2026 03:43 614 1

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Военната услуга Starshield е възстановена за терминали в движение, съобщи източник от украинското Министерство на отбраната. Причините за ограничаването на връзката все още не са изяснени

Starlink отново работи в Украйна след военни ограничения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военната сателитна услуга Starlink в Украйна е възстановена след ограничения, които нарушиха работата на дронове и други системи по фронта. Източник от украинското Министерство на отбраната съобщи пред „Киев Индипендънт“, че услугата Starshield за терминали в движение отново е оперативна.

„Към този момент услугата Starshield при движение е възстановена и остава работеща“, заявява източникът, цитиран от изданието. По думите му информацията се потвърждава чрез доклади от военни подразделения.

Ограничението засегна дронови операции

Проблемът започна на 14 октомври, когато терминали на SpaceX започнаха да губят връзка при движение със скорост над около 160 км/ч. Украински представители заявиха, че промяната е въведена без предварително уведомяване и е засегнала операции с ударни, разузнавателни и прехващащи дронове.

Украинският министър на отбраната Михайло Фьодоров съобщи, че свързаността при скорости до 160 км/ч се възстановява. „Пълното премахване на ограничението за скорост на Starshield е критично за отбраната на Украйна“, написа той, като благодари на Илон Мъск за продължаващата подкрепа.

Според украински представители ограниченията са усложнили и логистиката, както и използването на безпилотни системи за удари на среден обсег. Ройтерс съобщи, че украинската страна е посочила прекъсване на няколко бойни мисии, но причината за промяната не е била публично обяснена.

Кой контролира системата

Илон Мъск заяви, че Starshield, военната версия на технологията Starlink, е собственост и се контролира от правителството на САЩ. Според него решенията за скоростта и начина на използване се вземат от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ.

Мъск разграничи Starshield от гражданската услуга Starlink, която е собственост и се управлява от SpaceX. Той посочи, че използването на Starlink от украинската страна е ограничено до граждански и отбранителни дейности и не трябва да служи за настъпателни военни операции.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че е обсъдил възстановяването на услугата с американския си колега Пийт Хегсет. „Не обсъдихме защо се е случило прекъсването. Накратко отбелязахме, че услугата е възстановена, и приветствахме това“, каза Стрийтинг.

Украинското Министерство на отбраната продължава да изяснява причините и обстоятелствата около ограниченията. Засега няма публично потвърждение дали възстановяването означава пълно връщане към предишните параметри на услугата или премахва всички ограничения за терминалите в движение.

Източници: kyivindependent.com, investing.com, apnews.com


Украйна
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