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Украински дронове удариха цели в три руски региона
  Тема: Украйна

Украински дронове удариха цели в три руски региона

16 Октомври, 2026 06:13 1 032 17

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • московска област-
  • ростовска област

Съобщава се за поразен център за данни на „Яндекс“ и повредени обекти в Ростовска област. Временно е ограничена работата на четири московски летища

Украински дронове удариха цели в три руски региона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински дронове са атакували цели в Московска, Ростовска и Владимирска област през нощта срещу 16 октомври. Съобщава се за поразен център за данни на технологичната компания „Яндекс“, повредени производствени и складови обекти и временно ограничаване на полетите край Москва.

Атаките са описани като мащабни, но конкретните цели и размерът на щетите все още не са потвърдени независимо. Според „Киев Индипендънт“ видеозаписи от района на Владимир показват големи експлозии и работа на руска противовъздушна отбрана. Атакуваният център за данни се намира на около 500 километра от украинската граница.

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Ограничения по московските летища

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че над 59 украински дрона са били унищожени над столицата през нощта. Заради атаката временно са били отменени излитания и кацания на летищата Внуково, Домодедово, Жуковски и Шереметиево. Засега няма потвърдени данни за поразени цели или жертви в Москва.

В Ростовска област са били атакувани град Акса̀й, Чертковският район и град Батайск. Губернаторът Юрий Слюсар съобщи за повредени производствени и складови обекти, както и за пожар в Акса̀й. Не е уточнено дали щетите са нанесени от директни попадения или от паднали отломки.

Подновени удари по руска инфраструктура

Нощната атака идва ден след като украински дронове предизвикаха пожар в рафинерията в Рязанска област. По данни на Асошиейтед прес руското Министерство на отбраната и губернаторът на областта Павел Малков са потвърдили пожара, без да посочат мащаба на щетите.

Ударите по руски обекти се засилиха след серия руски атаки срещу украинска енергийна и цифрова инфраструктура. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще отговаря на тези действия. „В Русия просто ще има дронове в небето в мащаб, с който ще трябва да се съобразяват“, каза той.

Към момента няма официално обобщение от руското Министерство на отбраната за броя на атакуващите дронове над всички засегнати региони. Не е публикувана и потвърдена информация за жертви. Очаква се руските власти да съобщят допълнителни данни за последствията и работата на противовъздушната отбрана.

Източници: kyivindependent.com, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    18 11 Отговор
    Украински дронове удариха цели в три руски региона и това ще им излезе през носа

    Коментиран от #5, #7, #9, #14

    06:28 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пурко

    12 7 Отговор
    Предсмъртни издихания на незалежната!

    06:31 16.10.2026

  • 5 Соломон

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    То това излизане през носа имаше и без Украйна да прави нищо

    06:31 16.10.2026

  • 6 Робот

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Отговаряш на прекора си.

    06:31 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    То се вижда. 65 километра колона избяга презглава от Киев. Великата десантура я отряскаха в Гостомел. Козарчето щеше Зеленски да арестува,а оня с токчетата парад щеше да прави в Киев. И всичко това преди 5 години. Сега се борят за Малая Токмачка и бягат от Лиман.

    Коментиран от #10, #12

    06:33 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 няма край

    3 8 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    07:08 16.10.2026

  • 12 така е

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Сега безаналоговите реват палячото Тръмп да ги спасява.

    07:09 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оня с коня

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Къде беше да кажеш че Ударите по Киев и Трите Теца ще излезе през носа на русия,както и се случва?

    Коментиран от #15

    07:13 16.10.2026

  • 15 няма край

    10 6 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Няма край руския резил. Няма край.

    07:15 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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