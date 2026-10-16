Украински дронове удариха цели в три руски региона

Украински дронове са атакували цели в Московска, Ростовска и Владимирска област през нощта срещу 16 октомври. Съобщава се за поразен център за данни на технологичната компания „Яндекс“, повредени производствени и складови обекти и временно ограничаване на полетите край Москва.

Атаките са описани като мащабни, но конкретните цели и размерът на щетите все още не са потвърдени независимо. Според „Киев Индипендънт“ видеозаписи от района на Владимир показват големи експлозии и работа на руска противовъздушна отбрана. Атакуваният център за данни се намира на около 500 километра от украинската граница.

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Ограничения по московските летища

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че над 59 украински дрона са били унищожени над столицата през нощта. Заради атаката временно са били отменени излитания и кацания на летищата Внуково, Домодедово, Жуковски и Шереметиево. Засега няма потвърдени данни за поразени цели или жертви в Москва.

В Ростовска област са били атакувани град Акса̀й, Чертковският район и град Батайск. Губернаторът Юрий Слюсар съобщи за повредени производствени и складови обекти, както и за пожар в Акса̀й. Не е уточнено дали щетите са нанесени от директни попадения или от паднали отломки.

Подновени удари по руска инфраструктура

Нощната атака идва ден след като украински дронове предизвикаха пожар в рафинерията в Рязанска област. По данни на Асошиейтед прес руското Министерство на отбраната и губернаторът на областта Павел Малков са потвърдили пожара, без да посочат мащаба на щетите.

Ударите по руски обекти се засилиха след серия руски атаки срещу украинска енергийна и цифрова инфраструктура. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще отговаря на тези действия. „В Русия просто ще има дронове в небето в мащаб, с който ще трябва да се съобразяват“, каза той.

Към момента няма официално обобщение от руското Министерство на отбраната за броя на атакуващите дронове над всички засегнати региони. Не е публикувана и потвърдена информация за жертви. Очаква се руските власти да съобщят допълнителни данни за последствията и работата на противовъздушната отбрана.

Източници: kyivindependent.com, apnews.com